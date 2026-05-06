Sau đăng quang Nam vương Thế giới Việt Nam 2024 và trở thành Á vương 1 Nam vương Thế giới 2024, Phạm Tuấn Ngọc 2 năm qua miệt mài làm việc với nhiều lĩnh vực từ thời trang, ban giám khảo các cuộc thi và hoạt động thiện nguyện - cộng đồng...

Chia sẻ với VietNamNet, Phạm Tuấn Ngọc kể hiện dốc sức cho cuộc thi Miss World (Hoa hậu Thế giới) lần đầu tổ chức tại Việt Nam, dự kiến diễn ra tháng 8 tới.

Nam vương ấp ủ các kế hoạch cá nhân như dự án âm nhạc truyền thống với các nhạc cụ do chính anh thực hiện. Ngoài ra, anh cũng định hướng thử sức ở lĩnh vực điện ảnh.

Ở tuổi 27, Tuấn Ngọc nói anh như bao bạn bè đồng trang lứa khác, luôn mang những trăn trở trong hành trình khám phá và phát triển bản thân. Có lúc anh hoài nghi chính mình, đối diện khó khăn và vấp ngã nhưng tự vực dậy để bước qua.

“Tuổi này, ai cũng có nỗi lo về kinh tế, ổn định cuộc sống. Tôi cũng không phải đại thiếu gia, xuất thân từ gia đình giàu có. Tiền bạc tất nhiên ai cũng cần, nhưng tôi không vì thế kiếm tiền bất chấp”, anh nói.

Nam vương tự tìm cảm hứng và đam mê trong công việc mình đang làm. Anh tin khi đã trọn vẹn trách nhiệm, những giá trị sẽ tự đến như 1 thành quả xứng đáng.

Với Tuấn Ngọc, điều quan trọng nhất là mỗi người hiểu mình là ai, đang đi con đường nào. Khi tìm được đáp án, những định hướng công việc, cuộc sống ắt sẽ trọn vẹn hơn.

Phạm Tuấn Ngọc là đại sứ hình ảnh của cuộc thi Nét đẹp sinh viên Đại học Công Thương 2025.

Phạm Tuấn Ngọc hiện là đại sứ hình ảnh của cuộc thi Nét đẹp sinh viên Đại học Công Thương 2025. Trong buổi công bố sự kiện, Tuấn Ngọc bày tỏ tiêu chí quan trọng nhất để anh chọn lựa gương mặt chiến thắng là cân bằng được tất cả yếu tố, từ nhan sắc, tài năng, lối ứng xử và quan trọng là khí chất.

“Ban tổ chức đồng hành cùng các bạn sẽ cảm nhận được cách làm việc, cách sống, cách ứng xử. Có thể không phải giỏi nhất trong 1 lĩnh vực nhưng bạn ấy phải là người cân bằng được các yếu tố”, anh bày tỏ.

MC Quỳnh Hoa nói về tiêu chí chấm giải rằng chị đòi hỏi hơn về tri thức và bản lĩnh của sinh viên, đặc biệt là các bạn phải thể hiện được tố chất và bản sắc của sinh viên Công Thương khác gì với sinh viên của các trường đại học khác.

Nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng đồng hành với cuộc thi trong vai trò đồng tổ chức. Anh cho rằng điểm khác biệt của cuộc thi là kết hợp giữa yếu tố sắc đẹp với tri thức, kỹ năng và trách nhiệm xã hội. Cuộc thi không chỉ mang tính giải trí mà còn gắn với giáo dục.

Vòng chung kết dự kiến diễn ra ngày 25/7. Các thí sinh tranh tài qua phần thi: Đồng diễn hô tên, trình diễn áo dài, trang phục dạ hội, phần thi thuyết trình, phần thi ứng xử để chọn ra ngôi vị cao nhất cuộc thi, gồm danh hiệu hoa khôi, 2 á khôi, nam vương và 2 danh hiệu á vương.

Thông qua cuộc thi lần này, ban tổ chức mong muốn lan tỏa thông điệp: “Tri thức làm nền tảng, bản lĩnh làm hành trang, tuổi trẻ phát triển toàn diện để cống hiến và vươn mình cùng dân tộc”.

