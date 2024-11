Bật khóc khi lọt vào top 4

- Việc bạn đạt danh hiệu Á vương 1 Mr World 2024 khác biệt ra sao so với chiến thắng tại Mr World Vietnam trước đó?

Chiến thắng tại Mr World Vietnam là bước đệm quan trọng, nếu không có kết quả này, tôi đã không có cơ hội thể hiện ở đấu trường quốc tế. Thành tích Á vương 1 tại Mr World 2024 là niềm vinh dự, là trái ngọt cho những nỗ lực không ngừng của tôi, công ty và những người đã đặt niềm tin, dõi theo, ủng hộ. Mỗi cột mốc đều có ý nghĩa lớn, giúp tôi khẳng định bản thân, mở ra nhiều cơ hội sự nghiệp và lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng.

- Phạm Tuấn Ngọc có nền tảng về võ thuật được học từ cha - một võ sư. Việc rèn luyện này đã tác động thế nào đến phong cách biểu diễn và sự tự tin của anh trong cuộc thi Mr World? Về sức khỏe, có thời điểm mặt anh hốc hác, thậm chí gục ngã sau phần thi trang phục dân tộc?

Như mọi người thấy, tôi đã tận dụng điểm mạnh để thể hiện bản thân tại cuộc thi năm nay. Võ thuật được tôi đưa vào phần thi Mr Talent và trong đêm chung kết, tôi múa côn nhị khúc cùng đại diện Ba Lan trong phần mở màn. Việc học võ giúp tôi có động tác dứt khoát, tự tin hơn khi di chuyển trên sân khấu.

Về sức khỏe, tôi đã cắt giảm tinh bột để tập trung cải thiện hình thể, điều này khiến gương mặt nhỏ hơn. Sau phần thi trang phục dân tộc, tôi không ngã, chỉ ngồi nghỉ vì bộ đồ khá nặng và phần tay phải bị tê do mặc trang phục lâu khiến máu lưu thông không liên tục. Tôi đã nghỉ ngơi, uống nước và trở về khách sạn để chuẩn bị cho các hoạt động tiếp theo.

- Nền tảng học vấn ngành Tiếng Anh từ Đại học Kinh tế Quốc dân đã hỗ trợ anh thế nào trong hành trình thi đấu quốc tế?

Trong cuộc thi, khả năng tiếng Anh thành thạo giúp tôi truyền đạt rõ ràng thông điệp, mong muốn đến ban tổ chức và giám khảo quốc tế. Đặc biệt, khi là đại diện chủ nhà, tôi có thể quảng bá văn hóa, con người Việt Nam một cách hiệu quả, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.

Tuấn Ngọc trả lời ứng xử tại Mr World 2024:

- Hậu trường tại Mr World 2024, có video ghi lại khoảnh khắc anh khóc. Hãy nói về điều đó?

Khoảnh khắc tôi khóc là khi được công bố giải Mr World Asia và tiến vào Top 4. Tôi xúc động sau khi trả lời câu hỏi Top 4 vì cảm thấy nhẹ nhõm và tự hào về bản thân. Suốt hành trình, tôi đã vượt qua nhiều giới hạn, sống trọn vẹn với đam mê và rất may mắn khi được đại diện cho quê hương mình, hoàn thành trọng trách thiêng liêng đó.

- Võ thuật, âm nhạc, người mẫu hay học thuật - tài năng nào chứng tỏ hữu ích nhất với anh khi thi Mr World?

Mỗi tài năng đều hỗ trợ lẫn nhau, giúp tôi hoàn thành tốt các thử thách tại Mr World. Võ thuật rèn sức khỏe và ý chí, âm nhạc giúp tôi thể hiện sự đa tài và quảng bá văn hóa Việt, kinh nghiệm người mẫu mang đến bản lĩnh sân khấu và học vấn giúp tôi tự tin trong các vòng thi quan trọng như phỏng vấn, hùng biện hay ứng xử.

Tuấn Ngọc trình diễn trang phục văn hóa dân tộc:

Bài học quý giá sau 5 năm làm người mẫu tự do

- Anh chơi được cả đàn tranh, guitar, sáo và trống. Theo anh, nhạc cụ nào thể hiện rõ nhất tính cách của mình?

Tôi yêu nhạc cụ, đặc biệt là nhạc cụ truyền thống nên học chơi nhiều loại. Mỗi nhạc cụ lại thể hiện một khía cạnh khác nhau trong tính cách của tôi. Ví dụ, trống thể hiện sự mạnh mẽ, cuồng nhiệt; đàn tranh mang nét thư sinh, nhẹ nhàng; còn sáo lại toát lên chút phong trần, phóng khoáng.

- Mẹ giúp anh nuôi dưỡng lòng trắc ẩn. Phẩm chất này đã định hình thế nào trong cách anh tiếp cận cuộc thi quốc tế và kết nối với thí sinh từ các nền văn hóa khác nhau?

Sự quan tâm, gần gũi, tỉ mỉ và nhẫn nại từ mẹ đã ảnh hưởng sâu sắc đến tôi. Tại cuộc thi, tôi thể hiện điều này qua lòng hiếu khách của đại diện nước chủ nhà. Tôi cố gắng truyền tải văn hóa và vẻ đẹp của Việt Nam đến các thí sinh, đặc biệt với những ai lần đầu đến đây. Tôi sẵn lòng giải đáp thắc mắc, chia sẻ thông tin về các điểm đến, món ăn hay nét đặc trưng văn hóa. Tất cả đều được tôi chuẩn bị kỹ lưỡng để truyền tải một cách chính xác và tốt nhất.

- Anh yêu thích phong cách thời trang nào nhất?

Tôi không gò bó bản thân vào một phong cách cụ thể mà thích sự đa dạng, biến hóa. Tùy hoàn cảnh và tâm trạng, tôi quyết định chọn trang phục, từ áo thun, sơ mi đến quần tây hay jeans. Việc thử nghiệm nhiều phong cách giúp tôi luôn làm mới hình ảnh của mình. Tuy nhiên, trong các sự kiện quan trọng, tôi ưu tiên sự chỉn chu, chăm chút từng chi tiết để thể hiện hình ảnh chuyên nghiệp nhất.

- Đặc biệt quan tâm đến phim hành động, ngôi sao nào truyền cảm hứng nhất cho anh?

Tôi rất ngưỡng mộ Jason Statham. Anh ấy từng là người mẫu trước khi chuyển sang phim ảnh, giống như tôi. Hành trình trở thành ngôi sao hành động của Jason Statham đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều, thúc đẩy tôi theo đuổi ước mơ làm diễn viên hành động. Tôi hiểu rằng để làm được điều này, bản thân phải đầu tư thời gian học hỏi, rèn luyện và tìm kiếm cơ hội.

Á vương 1 Mr World 2024 là dấu ấn tuyệt vời

- Anh có bí quyết cân bằng cuộc sống như thế nào?

Bắt đầu từ việc nhỏ thôi, như có một cuốn sổ chi tiết về các công việc hay hoạt động cần làm. Việc này giúp tôi quản lý thời gian hiệu quả và ưu tiên nhiệm vụ quan trọng. Quan trọng nhất là phải biết từ chối những lời mời không phù hợp và luôn có đam mê cùng mục tiêu rõ ràng để theo đuổi.

- Trong cuộc đời mình, thất bại hay chiến thắng nào đã dạy cho anh bài học giá trị nhất?

Tôi từng thất bại nhiều lần như dừng chân sớm ở The Face Vietnam 2023 song những vấp ngã giúp tôi học được cách chấp nhận sự thật, tự đứng lên và rút ra kinh nghiệm. Danh hiệu Á vương 1 Mr World 2024 là một trong những dấu ấn tuyệt vời nhất trong cuộc đời, giúp tôi có thêm động lực và nhận ra giá trị của bản thân.

Khi thành công lẫn thất bại, chúng ta đều có thể học được nhiều điều hay để trưởng thành hơn mỗi ngày. Quan trọng là phải vững tin, kiên trì và không bao giờ từ bỏ đam mê, lý tưởng.

- Là đại diện của Việt Nam trên sân khấu quốc tế, khía cạnh nào của văn hóa Việt Nam khiến anh tự hào nhất khi thể hiện?

Hình ảnh các cựu chiến binh Việt Nam trong tiết mục You raise me up của nam vương Danny Mejía ở đêm chung kết Mr World 2024 khiến trái tim tôi tràn đầy cảm xúc tự hào và biết ơn. Sự hy sinh của thế hệ đi trước đã nuôi dưỡng, nâng đỡ chúng tôi hôm nay.

Sự xuất hiện ấy là minh chứng sinh động cho tình yêu hoà bình của người Việt, đồng thời truyền đi thông điệp mạnh mẽ về tinh thần uống nước nhớ nguồn. Trên sân khấu, tôi nghĩ không còn gì ý nghĩa và tuyệt vời hơn khi kể với cả thế giới về những giá trị nhân văn cao đẹp ấy.

Minh Phi

Ảnh: BTC