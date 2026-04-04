Việc được kết nạp vào Virtuoso là kết quả của quy trình tuyển chọn nghiêm ngặt theo hình thức mời, nhằm bảo đảm mỗi đối tác đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng dịch vụ, sự tinh tế và chiều sâu trải nghiệm. Việc trở thành đối tác chiến lược của mạng lưới danh giá này không chỉ mở ra cánh cửa kết nối với hơn 20.000 chuyên gia tư vấn du lịch thượng lưu toàn cầu, mà còn khẳng định vị thế của Namia River Retreat như một biểu tượng mới của dịch vụ khách sạn và phong cách sống khỏe tại miền Trung Việt Nam.

Đặc quyền thượng lưu

Là đối tác được ưu tiên, Namia River Retreat mang đến những đặc quyền dành riêng cho những lữ khách Virtuoso. Những giá trị cộng thêm này được thiết kế để nâng tầm hành trình nghỉ dưỡng tích hợp chăm sóc sức khỏe trọn gói, mang đến dịch vụ tĩnh dưỡng tận tâm và những trải nghiệm giá trị:

Ưu đãi ẩm thực trị giá 100 USD: Áp dụng cho mỗi biệt thự trong suốt kỳ lưu trú, để khách tự do khám phá ẩm thực tinh tế tại các nhà hàng ven sông đặc trưng của khu nghỉ dưỡng.

Chế độ ưu tiên VIP: Đảm bảo sự chào đón nồng hậu và sự chăm sóc cá nhân hóa xuyên suốt từ khoảnh khắc khách đặt chân đến cho tới lúc rời đi.

Nâng hạng phòng & Nhận phòng sớm/Trả phòng muộn: Tùy thuộc vào tình trạng phòng trống, giúp khách tận hưởng dịch vụ linh hoạt xuyên suốt kỳ nghỉ dưỡng an lành bên sông.

“Việc gia nhập mạng lưới Virtuoso là một chương đáng nhớ trong câu chuyện của chúng tôi”, bà Michelle Ford - Tổng quản lý của Namia River Retreat chia sẻ. “Sự hợp tác này không chỉ phản ánh cam kết của Namia River Retreat đối với những tiêu chuẩn dịch vụ xuất sắc, mà còn là cơ hội để chúng tôi lan tỏa triết lý về thuốc Nam và lòng hiếu khách chân thành của người Việt đến với những tâm hồn đồng điệu trên thế giới, những người luôn trân quý giá trị của sự sang trọng đích thực và vẻ đẹp bản địa thuần khiết”, bà nói.

Biệt thự tĩnh dưỡng sang trọng bên sông

60 căn biệt thự có hồ bơi riêng tại Namia River Retreat lấy cảm hứng từ vẻ đẹp nguyên sơ của rừng dừa nước. Với thiết kế hòa quyện giữa vật liệu tự nhiên, không gian mở trong - ngoài và bồn tắm âm sàn hướng ra hồ bơi riêng, mỗi biệt thự là một khúc nhạc nhẹ nhàng của nhịp sống ven sông.

Điểm nhấn đặc biệt của khu nghỉ dưỡng là hồ bơi chính nước ấm, sở hữu tầm nhìn 180 độ ra sông Thu Bồn. Hồ bơi được thiết kế với thác nước dịu nhẹ, hệ thống massage thủy lực, khu phản xạ chân, hồ thủy sinh và khu vực lounge tắm nắng.

Hành trình chăm sóc sức khỏe đậm hương thảo mộc xưa

Khác biệt với các mô hình nghỉ dưỡng thông thường, Namia River Retreat tiên phong thực hiện khái niệm wellness-inclusive - bao gồm trọn vẹn các liệu pháp chăm sóc sức khỏe cho du khách trong suốt kỳ nghỉ. Mỗi khách lưu trú được tận hưởng hành trình chăm sóc sức khỏe 90 phút mỗi người, mỗi đêm, bao gồm:

● Tư vấn và kê toa gói thảo mộc cá nhân hóa tại Thư viện Thảo mộc

● 30 phút thủy liệu pháp: lựa chọn giữa xông hơi hammam với thảo mộc, hoặc sauna kết hợp hồ ngâm lạnh

● 60 phút trị liệu truyền thống: lựa chọn giác hơi, bấm huyệt, massage Việt hoặc liệu trình Diện Chẩn

Không gian Lumina Wellbeing như trái tim spa và wellness của Namia River Retreat, kể câu chuyện thấm đẫm văn hóa Việt lấy cảm hứng từ Nam dược.

Tùy theo nhu cầu, khách nghỉ dưỡng có thể chọn giữa hai Lộ trình Chăm sóc sức khỏe:

● Deep Rest - hỗ trợ an thần, cải thiện giấc ngủ và thư giãn tinh thần.

● Body Balance - giảm đau nhức, thúc đẩy tuần hoàn và tái tạo cơ thể.

Tận tâm vì mục tiêu bền vững

Tinh thần sống khỏe - sống an lành tại Namia River Retreat không chỉ dừng lại ở trải nghiệm cá nhân, mà còn lan tỏa đến cộng đồng và môi trường. Là thành viên của Small Luxury Hotels of the World (SLH) - Considerate Collection và Wellbeing Collection, với triết lý vận hành bền vững, ưu tiên tuyển dụng tại chỗ và gắn bó lâu dài với cộng đồng địa phương, Namia River Retreat đang dần định nghĩa lại cách mỗi người đi du lịch - không chỉ để chăm sóc bản thân, mà còn để gìn giữ mảnh đất và con người nơi ta đặt chân đến.

Tính bền vững được tích hợp trong mọi khía cạnh vận hành của Namia River Retreat, từ việc ưu tiên nguyên liệu địa phương đến các thực hành thân thiện với môi trường, bao gồm:

● Sử dụng nguyên liệu và sản phẩm có nguồn gốc địa phương

● Loại bỏ nhựa dùng một lần và các hợp chất không hữu cơ

● Giảm thiểu lãng phí thực phẩm và đồ uống

● Đào tạo đội ngũ nhân sự với tư duy phát triển bền vững

Dưới sự dẫn dắt của phó Tổng bếp trưởng Phạm Quốc Việt - một người được tôi luyện trong môi trường quốc tế - Namia River Retreat tôn vinh bản sắc địa phương qua những món ăn thanh nhẹ, bổ dưỡng và thuận theo mùa.

Tại Namia River Retreat, mỗi ngày là một nhịp điệu sống chậm dịu dàng theo dòng chảy tự nhiên. Từ những chuyến đạp xe lúc bình minh xuyên qua làng quê, các buổi dưỡng sinh hoặc yoga, đến du ngoạn ngắm hoàng hôn trên sông với cocktail và nghi thức thắp đèn lồng buổi tối - mọi trải nghiệm đều thấm đẫm tinh thần Hội An.

Xem thêm thông tin:

Facebook https://www.facebook.com/namiahoian

Instagram https://www.instagram.com/namiariverretreat

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/namia-river-retreat/

Địa chỉ - 232 Trần Nhân Tông, Phường Hội An Đông, TP. Đà Nẵng

Vĩnh Phú