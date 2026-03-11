Say mê làng chài "vô danh" trên bản đồ du lịch

22h, tại California, Mỹ, khi kết thúc một ngày bộn bề công việc, chị Nguyễn Thị Hải Yến (56 tuổi, quê Hải Phòng) tranh thủ mở điện thoại, ngắm đi ngắm lại những tấm hình chụp hoàng hôn đỏ rực, lũ trẻ da cháy nắng, răng sún đen nhưng mắt long lanh, sáng bừng, vô tư nô đùa trên bãi biển…

"Tôi đếm từng ngày để quay trở lại làng chài xóm Câu An Chấn. Tôi gọi đây là nơi chữa lành, nơi mà mỗi sáng thức dậy đều thấy tràn đầy năng lượng, yêu cuộc đời, chẳng còn âu lo", chị Yến tâm sự.

Vợ chồng chị Yến và con gái trong chuyến đi du lịch Tuy Hòa, Phú Yên cũ

Vợ chồng chị Yến sang Mỹ định cư đã hơn 20 năm. Hiện anh chị điều hành một công ty kiểm toán, kế toán ở Bắc California. Mỗi năm, họ đều về Việt Nam 1 lần để thăm gia đình và đi du lịch. Chị Yến đặc biệt yêu thích những bờ biển dọc miền Trung.

Năm 2024, trong chuyến du lịch Đắk Lắk (khu vực Tuy Hòa, Phú Yên cũ), khi đứng ở tháp Nghinh Phong, chị vô tình nhìn thấy một vùng biển rất đẹp với bãi cát trắng trải dài, khung cảnh yên bình. Khi hỏi thăm, chị Yến được biết, đó là làng chài xóm Câu An Chấn ở xã Tuy An Nam.

"Thấy nơi này mới mẻ, tôi quyết định ghé thăm một chuyến. Vừa tới làng chài, tôi ngỡ ngàng trước bãi cát trắng tinh, mềm mịn, nước biển xanh ngắt, sóng hiền hòa. Điều đặc biệt, nhịp sống nơi đây chậm rãi, bình yên, như cách biệt với thế giới xô bồ, ồn ã bên ngoài", chị Yến kể.

Làng chài bình yên vào sớm bình minh

Sáng sớm, chị đi chân trần trên cát, ngắm mặt trời ló dạng và tiến dần về phía chợ làng chài, xem bà con mưu sinh, buôn bán. Chiều chiều, chị thấy bà con trong làng, từ già tới trẻ đều rủ nhau ra bờ biển. Người lớn thì dạo bộ, tập thể dục, chơi thể thao, trẻ con thì nô đùa, kéo xe bò, cười khanh khách vô tư.

Chợ cá lúc sáng sớm ở làng chài

"Tôi thuê homestay, ở lại đây 2 đêm, chậm rãi tận hưởng cuộc sống làng chài, vui chơi cùng lũ trẻ. Tới khi sắp rời đi, mấy bạn nhỏ trong làng hỏi: 'Lúc nào cô Yến, chú Sơn (chồng chị Yến - PV) mới lại về làng?'. Nhìn lũ trẻ ngây thơ, tôi thấy xúc động, ấm áp vô cùng.

Tôi đã đặt chân tới nhiều nơi đẹp nhưng làng chài này mang lại cảm giác muốn gắn bó dài lâu, có thể hòa mình vào cuộc sống của bà con. Thế là hai vợ chồng quyết định mua mảnh đất sát biển để xây một nơi nghỉ ngơi cho gia đình, đón bạn bè, đối tác hay du khách ghé thăm", chị Yến kể.

Những "người bạn nhí" của chị Yến

Xây "ngôi nhà trong mơ"

Khi chị Yến tới làng chài, hầu hết những ngôi nhà sát biển đều cũ kỹ, thậm chí bỏ không nhiều năm, cây cối um tùm.

"Tôi hứa với lũ trẻ sẽ trở về làng. Suốt quãng thời gian đó, dù ở cách xa nửa vòng trái đất, tôi nhung nhớ làng chài. Tôi muốn xây căn nhà có nét cổ kính của Hội An với mái hiên rộng, nơi có thể ngồi thảnh thơi uống trà, ngắm bờ biển. Tôi lên ý tưởng rồi nhanh chóng tìm kiến trúc sư thiết kế 'ngôi nhà trong mơ' đó", chị Yến kể.

"Tôi muốn có một nơi để sau này an dưỡng tuổi già và đón bạn bè, người thân tới nghỉ ngơi", chị nói.

Anh Sơn (đeo kính) thân thiết với bà con làng chài

Tháng 5/2025, chị Yến từ Mỹ về làng chài. Chị đã dành gần 1 năm làm việc từ xa (chỉ về Mỹ hơn 1 tháng) để giám sát và trực tiếp tham gia xây dựng cùng lúc 3 ngôi nhà ven biển ở làng chài.

"Hàng ngày, như bà con, tôi cũng ra chợ mua rau, hải sản, hoa quả. Khu chợ gần làng chài vẫn còn những bó rau muống rất to, giá chỉ 5.000 đồng; hải sản tươi rói, giá siêu rẻ hay bánh xèo giòn tan, thơm nức mùi gạo giá 2.000 đồng. Sau rất nhiều năm bôn ba, đây là quãng thời gian tôi thấy cuộc sống nhẹ nhàng chậm rãi nhất", chị Yến kể.

3 ngôi nhà ven biển dần hình thành

"Nhưng cuộc sống ven biển không phải lúc nào cũng bình yên. Tháng 11/2025, nhiều địa điểm tại khu vực Phú Yên cũ hứng chịu cơn bão lịch sử, ngập nặng, bà con vô cùng khó khăn. Dù làng chài nơi tôi xây nhà không ảnh hưởng quá nặng nề nhưng sau bão, trời còn tiếp tục mưa lớn dai dẳng khiến việc xây dựng bị trì trệ", chị Yến kể.

Khoảng thời gian này, chị Yến đang bị sốt xuất huyết nghiêm trọng, phải về Hải Phòng điều trị. Nhưng khi nghe tin bão lũ, chị đã nhanh chóng huy động các nguồn lực, mối quan hệ sẵn có, gom một xe đồ từ thiện vào giúp bà con Phú Yên cũ. "Tôi thật sự cảm thấy gắn kết với mảnh đất này, không thể ngồi yên khi nghe tin bà con đang vật lộn trong lũ", chị tâm sự.

Tới tháng 1/2026, 3 căn nhà ven biển hình thành. Những căn nhà mái đỏ, tường sơn vàng, nằm nổi bật bên bờ biển. Phía trước nhà là hiên rộng, rợp bóng cây xanh mướt. Chị Yến thích pha ly cà phê, ngồi trước hiên nhà, thảnh thơi ngắm bờ biển bình yên, xa xa là bóng dáng đèo Cả hùng vỹ.

Chị Yến tâm huyết với từng ngóc ngách trong những ngôi nhà ven biển

"Giờ đây, tôi không còn là du khách ghé thăm làng chài mà mỗi lần trở lại đều có cảm giác như người con về quê. Bà con làng xóm ríu rít hỏi chuyện, trẻ con líu lo tới chơi trong sân nhà", chị Yến kể.

Chị Yến dự định trở về làng chài trong tháng 4 tới đây để xây dựng quy trình vận hành homestay, đào tạo nghề phục vụ du lịch cho chính bà con địa phương.

"Ngôi làng này không chỉ đẹp mà còn có đời sống văn hóa đặc trưng, ẩm thực hấp dẫn. Tôi thấy rất tiếc khi ngôi làng vẫn vô danh trên bản đồ du lịch. Tôi hy vọng có thể giới thiệu nơi đây tới nhiều người hơn, tạo thêm cơ hội việc làm cho những người dân chất phác, mến khách", chị Yến chia sẻ dự định.

Phòng ngủ ngập ánh sáng tự nhiên, mang nét thiết kế hoài cổ

Khung cảnh nên thơ bên bờ biển

