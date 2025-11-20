Việc nâng cấp giao diện và menu chức năng lần này nhằm hướng tới từng bước hoàn thiện đưa hệ thống đấu thầu qua mạng trở nên chuyên nghiệp với nền tảng công nghệ hiện đại và đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Việc nâng cấp này cũng nhằm giúp các đơn vị tham gia Hệ thống e-GP thuận tiện trong việc thao tác, quản lý quy trình, đồng thời góp phần xây dựng một môi trường đấu thầu điện tử chuyên nghiệp và thân thiện.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hoàng - Phó Giám đốc Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia, trong quá trình vận hành Hệ thống, Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia (Trung tâm), Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Tài chính đã ghi nhận những ý kiến, phản hồi của các tổ chức, cá nhân, các Chủ đầu tư, Nhà thầu tham gia hệ thống phản ánh về việc tìm kiếm, truy cập các chức năng trên giao diện hiện tại còn chưa thuận tiện, nhanh chóng. Đặc biệt, với những đơn vị có tần suất làm việc cao, việc tra cứu, tìm kiếm một số trường thông tin liên quan đến gói thầu còn gặp khó khăn.

Trên cơ sở đó, Trung tâm đã tiến hành tái cấu trúc menu chức năng và bổ sung các tiện ích quản lý tiến trình gói thầu với mục tiêu hướng tới một hệ thống thân thiện, trực quan và hiệu quả hơn.

Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia đã phối hợp với đơn vị vận hành hệ thống tiến hành đánh giá tổng thể giao diện, cấu trúc menu và luồng thao tác nghiệp vụ, triển khai bản nâng cấp giao diện mới.

Hệ thống e-GP mới sở hữu nhiều tính năng, tiện ích vận hành từ năm 2022. Từ đó đến nay, Hệ thống e-GP thường xuyên được nâng cấp nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong công tác đấu thầu cả về số lượng và chất lượng.

Trong đợt nâng cấp, cải tiến giao diện và menu chức năng lần này, các quy trình đã được chuẩn hóa, thao tác trên Hệ thống được thực hiện dễ dàng, giúp việc truy cập và thực hiện nghiệp vụ trở nên nhanh chóng, chính xác, đồng thời tăng tính logic và trực quan trong quá trình thực hiện quy trình lựa chọn nhà thầu, cá nhân hóa trải nghiệm sử dụng thông qua các tính năng yêu thích và tìm kiếm nhanh. Bên cạnh đó, việc bổ sung các tiện ích đã hỗ trợ Chủ đầu tư quản lý tiến trình gói thầu một cách toàn diện, qua đó nắm bắt, giám sát, và điều hành công tác đấu thầu hiệu quả hơn.

Việc nâng cấp giao diện và menu chức năng mới hướng tới hỗ trợ Chủ đầu tư quản lý tiến trình gói thầu một cách toàn diện. Theo đó, phiên bản nâng cấp giai đoạn này tập trung vào phân hệ Đấu thầu điện tử, nơi diễn ra các hoạt động chính của quy trình lựa chọn nhà thầu. Trong đó, các nội dung được điều chỉnh, nâng cấp bao gồm:

Tái cấu trúc Menu chức năng

Menu chức năng được tái cấu trúc theo trình tự nghiệp vụ theo đúng trình tự quy định tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, giúp người dùng thực hiện mạch lạc từng bước trong quy trình đấu thầu, từ đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phát hành hồ sơ mời thầu, mở thầu, đánh giá, phê duyệt, đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng đến thanh toán điện tử.

Bổ sung Thanh tìm kiếm nhanh (Search Menu)

Thanh tìm kiếm nhanh (Search Menu) cho phép người dùng nhập từ khóa để truy cập nhanh tới chức năng cần sử dụng thay vì phải thao tác thủ công trong danh mục menu.

Ngoài ra, tiện ích “Yêu thích - Favorite” giúp người dùng tùy chỉnh, lưu lại danh sách các chức năng thường dùng, hiển thị tự động mỗi lần đăng nhập, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc.

Bổ sung Tính năng “Theo dõi tiến trình gói thầu”

Tính năng “Theo dõi tiến trình gói thầu” giúp Chủ đầu tư quản lý tổng thể quy trình lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu đang triển khai thực hiện (Tính năng này áp dụng cho các gói thầu phát hành từ ngày 6/8/2025).

Để hỗ trợ người dùng làm quen với các nâng cấp trên, Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia đã đăng tải bộ tài liệu hướng dẫn chi tiết tại mục “Hướng dẫn sử dụng” trên trang chủ Hệ thống tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn.

Lệ Thanh