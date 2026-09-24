Khu vườn xinh đẹp, mỗi mùa một vẻ

Chị Annie Đỗ (31 tuổi, quê Ninh Bình), hiện sinh sống cùng chồng tại Alberta, Canada. Sinh ra và lớn lên ở làng quê Việt Nam, tuổi thơ của chị gắn với tiếng gà gáy, những khoảng vườn, đồng ruộng xanh mướt. Thế nhưng, sau khi lên thành phố học đại học rồi sang Canada định cư, chị Annie chủ yếu sống ở các đô thị lớn, hiện đại.

Sau này, khi rời Vancouver để cùng chồng chuyển về một thành phố thuộc tỉnh Alberta, chị thường xuyên ghé thăm ngôi nhà vườn của bố mẹ chồng ở làng quê nhỏ.

"Ở nhà của bố mẹ chồng, mình thức dậy bằng tiếng gà gáy xa xa thay vì tiếng chuông báo thức. Mở cửa đón ngày mới, mình nghe thấy tiếng lá xào xạc, tiếng chim hót, tiếng be be của những chú dê nhỏ... Lần đầu tiên mình thấy cả đàn hươu, sóc hoang dã chạy nhảy trong vườn. Cảm giác vô cùng bình yên và thú vị", chị Annie kể.

Nhà của bố mẹ chồng chị Annie nằm ở một vùng nông thôn thuộc Alberta, xung quanh có nhiều cánh đồng rộng lớn

Khu vườn nằm trong khu đất rộng khoảng 6ha, có nhà ở, suối, hồ nước, vườn cây ăn trái, vườn rau, khu vực chăn nuôi.

"Xung quanh nhà thoáng đãng với nhiều cây xanh, đồng cỏ rộng. Thỉnh thoảng, chim trời cùng những loài động vật nhỏ lại ghé qua khiến không gian vốn yên tĩnh trở nên sinh động", chị Annie chia sẻ.

Những chú sóc nhỏ thường chạy thoăn thoắt trên hàng thông cao lớn rồi ngồi thư thái thưởng thức những chiếc nấm mới mọc sau mưa. Hươu, nai sừng tấm thường xuất hiện bất ngờ trong vườn, nhất là vào mùa đông, khi thức ăn trong tự nhiên dần khan hiếm.

"Nhớ lần đầu tiên nhìn thấy phân hươu nằm rải rác trên cỏ, mình còn tưởng đó là hạt cà phê ai đó rắc ra vườn nhà. Cả gia đình nghe xong cười như nắc nẻ", chị Annie nhớ lại.

Chị Annie thường đi dạo thăm từng góc vườn, ngắm hoa, hái cỏ non cho dê ăn hoặc ngồi yên quan sát những con vật xuất hiện.

Chị rất ấn tượng với những hàng thông, hàng dương cổ thụ xanh ngắt trong vườn. Mỗi khi có gió, những chiếc lá nhỏ lay động và lấp lánh dưới nắng, tạo nên tiếng xào xạc vui tai. Quanh ngôi nhà của bố mẹ chồng là những giàn dây leo uốn lượn, ôm trọn bức tường khiến chị liên tưởng đến khung cảnh trong chuyện cổ tích.

Trong vườn có những vạt hoa phi yến rực rỡ. Hoa không cần chăm sóc cầu kỳ nhưng vẫn âm thầm sống qua mùa đông lạnh giá rồi mọc trở lại khi thời tiết ấm lên vào năm sau.

Từng góc vườn nhỏ đều được mẹ chồng chị Annie chăm sóc kỹ càng nên rực rỡ sắc hoa, cỏ non xanh mướt

Mỗi mùa, khu vườn lại mang một diện mạo khác. Mùa xuân là lúc cây cối bắt đầu "thức dậy" sau mùa đông dài, những chồi non và lớp lá mới mang màu xanh non. Đến mùa hè, khu vườn xanh mướt, hoa nở rực rỡ, rau củ và cây trái cũng sum sê nhất.

Mùa thu, lá cây dần chuyển vàng, không khí dịu lại và bắt đầu se lạnh vào sáng sớm cũng như chiều muộn. Đây cũng là lúc khu vườn bước vào mùa thu hoạch. Đến mùa đông, mọi thứ được phủ trong tuyết trắng và trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Bù lại, bầu trời lúc bình minh và hoàng hôn thường xuất hiện nhiều tầng màu sắc rực rỡ.

Nơi lưu giữ ký ức, gắn kết của gia đình

Về thăm bố mẹ chồng thường xuyên, nàng dâu Việt nhận ra khu vườn đẹp không chỉ nhờ cảnh quan tự nhiên mà nhờ rất nhiều vào tâm huyết của ông bà. Việc chăm vườn dường như đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của họ. Ngày ngày, ông bà cần mẫn vun thêm khóm hoa, trồng thêm rau trái, khiến khu vườn luôn tươi mới.

"Mỗi năm, bố mẹ mình lại trồng thêm các giống cây ăn trái mới, nhất là táo và anh đào. Hoa được trồng xen kẽ quanh vườn nào cúc, sao nhái, hoa hồng... Chúng có thời điểm nở khác nhau nên khu vườn luân phiên khoe sắc", chị Annie kể.

Trong khu vườn cũng đầy đủ các loại bí, khoai tây, cà rốt, quả mọng hay chim bồ câu, gà, vịt...

Bố mẹ chồng rất vui khi thấy con dâu có chung tình yêu với khu vườn. Bố mẹ bắt đầu kể cho chị nghe nhiều hơn về những năm tháng tuổi thơ của chồng, về những kỷ niệm của gia đình từ khi khu vườn mới manh mún hình thành.

Có những gốc cây được ông bà tỉ mỉ vun trồng để đánh dấu sự chào đời của một thành viên mới trong nhà.

"Trong khu vườn có một góc lưu giữ 'kho báu' rất đặc biệt của gia đình. Nhiều năm trước, mỗi thành viên đã đặt vào một chiếc hộp những lá thư và món đồ nhỏ mà mình muốn gửi lại cho chính bản thân trong tương lai.

Chiếc hộp được chôn dưới đất và đánh dấu bằng một cột bê tông, chờ đến chục năm sau, cả gia đình sẽ cùng mở ra. Với mình, điều thú vị nhất không nằm ở giá trị của những món đồ bên trong, mà ở việc một phần ký ức của gia đình đang được khu vườn âm thầm cất giữ", nàng dâu kể.

Mỗi mùa thu hoạch, vợ chồng chị Annie và các anh chị em lại trở về, cùng bố mẹ đào khoai tây, nhổ cà rốt, hái đậu Hà Lan... và nhóm lửa nướng khoai ngay trong vườn. Mùa hè nào, gia đình cũng tổ chức cắm trại, ngủ qua đêm, cùng nhau chơi guitar, ca hát, đốt lửa trại. Người lớn trong nhà cũng nghĩ ra đủ thứ trò chơi để dạy con nhỏ kỹ năng "sinh tồn", tạo sự gắn kết giữa các thế hệ.

"Khu vườn mỗi ngày vẫn tiếp tục tạo nên ký ức tươi đẹp cho các thế hệ con, cháu", chị Annie chia sẻ.

Vốn yêu thích quay phim, chụp ảnh, chị Annie hay ghi lại hình ảnh về khu vườn của bố mẹ chồng.

"Mình thường chọn những khoảnh khắc rất nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày của gia đình chồng: ánh nắng xuyên qua giàn dây leo, đàn dê thong thả ăn cỏ, một chú chó ngủ ngoài hiên, đàn chim ghé đài phun nước hay những thay đổi của cây cối qua từng mùa. Lâu dần, khu vườn trở nên thân thuộc, gắn bó, thành chốn bình yên mình mong mỏi trở về", chị kể.

Các anh chị em trong nhà, dù ở xa, khi xem video của Annie cũng cảm thấy xúc động, nhớ lại nhiều kỷ niệm tuổi thơ.

"Chính chị chồng đã động viên mình quay và chụp thêm thật nhiều khoảnh khắc về khu vườn và bố mẹ, lưu giữ ký ức gia đình", chị Annie tâm sự.

Ảnh: Home and Bloom