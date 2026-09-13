Mối duyên lệch tuổi

Anh Nguyễn Ngọc Tùng (SN 1981, xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh) sang Nga lao động từ năm 2006. Gần 20 năm sau, anh trở về quê nhà cùng người vợ Nga hiền thảo và 2 đứa con xinh xắn, thông minh.

Trong hành trình dài ấy, anh luôn cảm ơn cuộc đời vì đã gặp được người vợ chịu thương chịu khó, sẵn sàng rời xa quê hương, gia đình theo anh về Việt Nam vun đắp tổ ấm, phụng dưỡng mẹ già.

Elena (SN 1997) sinh ra và lớn lên ở thành phố Izhevsk, kém anh Tùng 16 tuổi. Năm 2015, trong thời gian chờ nhập học đại học, cô làm thêm ở một cửa hàng gần nơi anh Tùng làm việc. Đôi bên thường xuyên chạm mặt nhưng chỉ chào hỏi theo phép lịch sự. Thế rồi, không biết từ bao giờ, anh Tùng bắt đầu mong ngóng những cuộc gặp lướt qua ấy.

Anh Tùng bên người vợ Nga kém 16 tuổi

“Chúng tôi như có duyên từ trước, chỉ gật đầu chào nhau thôi cũng thấy trong lòng ấm áp.

Elena khi đó mới 18 tuổi nhưng điềm đạm, chín chắn và rất chăm chỉ. Chính điều đó khiến tôi bị thu hút bởi cô gái này”, anh Tùng chia sẻ.

Không vồ vập hay theo đuổi mãnh liệt, anh Tùng tiếp cận Elena với thái độ lịch sự và nhẹ nhàng. Anh rủ cô đi ăn, đi chơi sau giờ tan làm, thi thoảng lại tặng cô những món quà bất ngờ.

Sau 3 tháng tìm hiểu, anh mạnh dạn tỏ tình tại một quán cà phê lãng mạn ở trung tâm thành phố. Ngỏ lời yêu cùng với một bó hoa, anh hạnh phúc khi Elena đáp: “Em đã đợi câu nói này từ rất lâu. Em đồng ý”.

Anh Tùng kém mẹ của Elena 3 tuổi. Khi biết con gái yêu người đàn ông hơn nhiều tuổi như vậy, mẹ Elena vừa khóc vừa khuyên nhủ cô từ bỏ mối tình này.

Elena dù còn trẻ nhưng rất kiên định trong tình yêu. Cô không cãi lời mẹ mà dùng cách riêng của mình để thuyết phục gia đình.

Elena sắp xếp một cuộc hẹn giữa bạn trai và bố mẹ, tin rằng sự tử tế của anh sẽ tạo niềm tin với phụ huynh. Và cô đã thành công, mối quan hệ của họ được gia đình ủng hộ.

Quyết định về Việt Nam làm dâu

Năm 2017, cặp đôi chính thức về chung một nhà. Cũng trong năm đó, Elena sinh con trai đầu lòng.

Năm 2020, họ tổ chức một lễ cưới nhỏ ở Nga, khi Elena đang mang bầu bé gái thứ 2. Hôn lễ dù không có sự tham dự đầy đủ của hai bên nội ngoại nhưng vẫn là dấu mốc quan trọng với cặp đôi.

Tổ ấm hạnh phúc của cặp đôi

Trong 8 năm vun vén tổ ấm tại Nga, Elena luôn khiến chồng Việt phải bất ngờ về sự tinh tế và chu đáo của mình. Dù còn trẻ, cô vẫn làm tốt vai trò làm vợ, làm mẹ, cố gắng thích nghi với nếp sống, văn hóa Việt Nam để chồng vui lòng.

“Elena biết tôi không thể thường xuyên ăn đồ Tây nên đã tự học nấu món Việt. Một tháng, vợ chồng tôi ăn món Việt đến 20 ngày, các con cũng được mẹ tập cho ăn đồ Việt.

Mọi việc trong nhà từ nấu nướng đến chăm sóc con cái, Elena đều quán xuyến chu toàn”, anh Tùng chia sẻ.

Dẫu vậy, anh vẫn có nỗi niềm riêng. Bố mẹ anh có 6 người con và anh là con trai duy nhất. Dù cuộc sống ở Nga thuận lợi, anh vẫn xác định sẽ về quê phụng dưỡng bố mẹ lúc tuổi già nhưng lại lo lắng Elena không đi cùng mình.

Hình ảnh giản dị của Elena ở quê chồng

Anh từng lên kế hoạch chuẩn bị cho vợ con một cuộc sống đủ đầy ở Nga rồi một mình về Việt Nam chăm sóc cha mẹ. Elena phần nào hiểu suy nghĩ ấy của chồng nhưng vẫn chưa thể đưa ra quyết định.

Và rồi một biến cố xảy đến vào năm 2024 đã thay đổi tất cả. Năm ấy, bố anh Tùng không may gặp tai nạn giao thông và qua đời. Hay tin, anh tức tốc đưa vợ con về chịu tang và đó cũng là lần đầu tiên Elena và các con về thăm quê nội.

“Trong gần 50 ngày ở đây, Elena cảm nhận sâu sắc tình cảm và sự kết nối bền chặt của người Việt với gia đình. Cô ấy ấn tượng với văn hóa thờ cúng của người Việt và cho rằng, văn hóa này dạy con cháu biết uống nước nhớ nguồn”, anh Tùng kể.

Elena cũng phần nào hiểu được vai trò quan trọng của người con trai trưởng trong gia đình nên thấu hiểu nỗi đau đáu của chồng. Khi trở lại Nga, nghe chồng bày tỏ mong muốn đưa cả gia đình về Việt Nam sống, cô đồng ý ngay.

Tháng 4/2025, gia đình anh Tùng chính thức về Việt Nam sống. Cho đến giờ, anh vẫn biết ơn sự đồng cảm và thấu hiểu của vợ.

Hơn 1 năm qua, vợ chồng anh Tùng sống cùng mẹ già tại quê nhà Bắc Ninh. Dù bất đồng ngôn ngữ, Elena vẫn cố gắng thích nghi với nếp sống, văn hóa ở nhà chồng.

Khoảnh khắc đời thường của Elena ở quê chồng

Ban đầu, cô hơi “ngợp” với giao thông đông đúc ở Việt Nam. Cũng có lúc, cô không hài lòng với hành động thân mật quá mức của người thân, xóm giềng như vuốt má, vỗ vai, khoác tay... hay những lời khen như “da trắng quá”, “mặt xinh quá”...

Sau này hiểu được, đó là cách người Việt thể hiện tình cảm, sự quý mến, Elena vui vẻ đón nhận.

“Elena là người tinh tế. Mới về chưa lâu, cô ấy đã nhớ ngày sinh nhật của mọi thành viên, từ chị em đến các cháu và chuẩn bị quà chu đáo. Hơn nữa, cô ấy rất chịu khó, ngăn nắp nên mọi người yêu quý lắm”, anh Tùng chia sẻ.

Giờ đây, hạnh phúc mỗi ngày của anh Tùng là được chăm sóc mẹ già, tận hưởng niềm vui bình dị bên vợ con. Anh trân trọng sự hi sinh, thấu hiểu của người vợ Nga vì nhờ đó, anh mới có mái ấm trọn vẹn như hiện tại.

Ảnh và video: NVCC