Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) cho biết, năm 2026, dưới tác động của hiện tượng El Nino, các đợt nắng nóng diện rộng dẫn đến nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao, gây áp lực lớn lên công tác điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia.

Điển hình, dù mới bước vào mùa nắng nóng, nhưng ngay ngày 15/5, công suất phụ tải toàn quốc đã thiết lập kỷ lục mới ở mức 54.654 MW, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2025; sản lượng điện tiêu thụ đạt 1,152 tỷ kWh, tăng 9,9%.

“Đây là mức công suất phụ tải và sản lượng điện tiêu thụ cao nhất từng được ghi nhận”, NSMO nhấn mạnh.

Từ thực tế trên, NSMO nhận định thách thức lớn đối với hệ thống điện miền Bắc nói riêng và hệ thống điện quốc gia nói chung trong mùa khô là tình trạng nắng nóng diễn ra trên diện rộng và kéo dài, đỉnh phụ tải có xu hướng chuyển sang khung giờ tối (20h-23h), thậm chí cao hơn cả cao điểm ban ngày.

Khung giờ cao điểm tối cũng là giai đoạn hệ thống chịu áp lực rất lớn do không còn nguồn điện mặt trời hỗ trợ, trong khi nhiều nhà máy thủy điện nhỏ không đủ nước để phát điện.

Song song đó, hệ thống điện cũng đang phải đối mặt với một số rủi ro tiềm ẩn như: sự suy giảm công suất của các tổ máy nhiệt điện than do đã vận hành ở mức công suất cao trong thời gian dài hoặc yêu cầu về môi trường; nguy cơ gián đoạn nguồn cung nhiên liệu (LNG, dầu, than nhập khẩu) do những bất ổn địa chính trị trên thế giới.

Đáng chú ý, dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ bước vào đợt nắng nóng rất gay gắt từ ngày 23/5 đến 27/5. Tại Hà Nội trong hai ngày cao điểm 25 và 26/5, nhiệt độ có thể lên tới 40 độ C.

Vì vậy, phụ tải của hệ thống điện miền Bắc trong tuần tới dự báo ở mức xấp xỉ 29.000 MW, cao hơn 9,8% so với mức kỷ lục ghi nhận ngày 15/5.

Nhu cầu tiêu thụ điện liên tục lập kỷ lục trong năm 2026. Ảnh: Hoàng Giám

Đề xuất sớm áp dụng khung giờ điện mới

Trước bối cảnh điều kiện thời tiết cực đoan, NSMO đã phối hợp cùng các đơn vị trong hệ thống chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án vận hành, chuẩn bị và sẵn sàng các kịch bản vận hành nhằm đảm bảo cung ứng điện trong các ngày nắng nóng.

Đơn vị này cũng thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết và tình hình thủy văn tại các hồ chứa để điều chỉnh phương thức huy động nguồn điện kịp thời, tuyệt đối không để xảy ra thiếu điện do nguyên nhân chủ quan.

Ngoài ra, để phù hợp với đặc tính phụ tải mùa hè, NSMO đề xuất áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường mới ngay trong tháng 6/2026, nhằm điều tiết nhu cầu sử dụng điện khỏi giờ cao điểm từ 17h30 đến 22h30.

Với dự báo nắng nóng trong tuần tới, theo tính toán của NSMO, hệ thống điện dự kiến sẽ phải huy động nguồn khí LNG ở mức cao và huy động các tổ máy chạy dầu có giá thành cao như nhiệt điện Ô Môn sử dụng dầu FO, các tổ tuabin khí sử dụng dầu DO như nhà máy điện Thủ Đức, Cần Thơ.

NSMO đã phối hợp thông báo nhu cầu huy động LNG tới đơn vị cấp khí (PV Gas) và dự kiến nhu cầu huy động dầu đến các đơn vị phát điện để có sự chuẩn bị sẵn sàng nhiên liệu, đáp ứng nhu cầu vận hành của hệ thống.

Cơ quan vận hành hệ thống điện quốc gia cũng kêu gọi người dân tăng cường tiết kiệm điện, sử dụng hiệu quả và phát triển điện mặt trời mái nhà, qua đó góp phần đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện và tối ưu chi phí cho người sử dụng điện.

Trước đó, ngày 22/4, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 963 quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia.

Theo đó, khung giờ cao điểm được áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy, trong khoảng thời gian từ 17h30 đến 22h30, tương ứng 5 giờ/ngày. Riêng Chủ nhật không áp dụng giờ cao điểm.

Đối với khung giờ bình thường áp dụng cho các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy, gồm hai khoảng: từ 6h đến 17h30 và từ 22h30 đến 24h, tổng cộng là 13 giờ/ngày. Riêng Chủ nhật, giờ bình thường được áp dụng liên tục từ 6h đến 24h.

Khung giờ thấp điểm áp dụng từ 0h đến 6h hàng ngày trong tuần, với tổng thời gian 6 giờ/ngày.

Theo Quyết định số 1279/QĐ-BCT ngày 9/5/2025 của Bộ Công Thương, biểu giá điện bán lẻ theo các khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường được áp dụng cho khách hàng là các ngành sản xuất và khách hàng sử dụng điện cho kinh doanh. Giá điện các khung giờ cũng phụ thuộc vào từng cấp điện áp. Cụ thể với giá bán lẻ điện cho kinh doanh ở cấp điện áp từ 22 kV trở lên thì giờ thấp điểm giá điện ở mức 1.609 đồng/kWh, giờ bình thường 2.887 đồng/kWh và giờ cao điểm 5.025 đồng/kWh. Ở cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV, giờ thấp điểm giá điện kinh doanh là 1.829 đồng/kWh, giờ bình thường 3.108 đồng/kWh, giờ cao điểm 5.202 đồng/kWh. Với cấp điện áp dưới 6 kV, giờ thấp điểm giá điện ở mức 1.918 đồng/kWh, giờ bình thường 3.152 đồng/kWh và giờ cao điểm giá lên tới 5.422 đồng/kWh. Tương tự, giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất ở cấp điện áp từ 110 kV trở lên ở giờ thấp điểm là 1.146 đồng/kWh, giờ bình thường 1.811 đồng/kWh, còn giờ cao điểm là 3.266 đồng/kWh. Ở cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV, giá điện cho sản xuất giờ thấp điểm là 1.190 đồng/kWh, giờ bình thường 1.833 đồng/kWh và giờ cao điểm là 3.398 đồng/kWh. Với cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV, giá điện giờ thấp điểm ở mức 1.234 đồng/kWh, giờ bình thường 1.899 đồng/kWh, giờ cao điểm 3.508 đồng/kWh. Cấp điện áp dưới 6 kV, giá điện cho sản xuất giờ thấp điểm là 1.300 đồng/kWh, giờ bình thường 1.987 đồng/kWh, trong khi giờ cao điểm lên tới 3.640 đồng/kWh.