Công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) cho biết, ngày 15/5, sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc đạt khoảng 1,152 tỷ kWh, công suất cực đại hệ thống lên tới 54.654 MW lúc 14h15'.

Trước đó, vào ngày 13 và 14/5, sản lượng điện cả nước cũng lần lượt đạt 1,1 tỷ kWh và 1,13 tỷ kWh. Kỷ lục về nhu cầu tiêu thụ điện liên tục bị xô đổ chỉ trong ít ngày giữa tháng 5.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia từ cuối tháng 5, Hà Nội, Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt. Ngoài ra, có tới 95% khả năng El Nino quay lại từ tháng 6, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng và nhu cầu tiêu thụ điện trong mùa hè 2026.

Đáng chú ý, cuối tháng 5 cũng là thời điểm học sinh trên cả nước bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè. Khi đó, các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện, tủ lạnh... ở các hộ gia đình thường xuyên chạy hết công suất, kéo theo hóa đơn tiền điện cuối tháng tăng chóng mặt.

Ngày 15/5, sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc đạt khoảng 1,152 tỷ kWh. Ảnh minh họa: EVNSPC

Hiện giá điện sinh hoạt được tính theo 6 bậc lũy tiến, trong đó giá ở bậc 6 cao hơn bậc 1 tới 1.520 đồng/kWh.

Đây là lý do vào mùa hè cao điểm, nhiều hộ gia đình giật mình vì hóa đơn tiền điện tăng mạnh. Bởi, khi sản lượng điện tiêu thụ của các hộ gia đình vượt qua các ngưỡng quy định, phần điện năng tăng thêm sẽ được tính theo đơn giá cao hơn. Điều này đồng nghĩa chỉ cần sản lượng điện tăng thêm vài chục kWh trong tháng nắng nóng, tổng chi phí tiền điện có thể tăng đáng kể so với tháng trước.

Đặc biệt, trong điều kiện nắng nóng kéo dài, việc sử dụng điều hòa nhiệt độ liên tục trong nhiều giờ, kết hợp với các thiết bị công suất lớn khác như thiết bị làm mát, bếp từ, bình nóng lạnh... có thể khiến sản lượng điện tăng mạnh, đẩy nhanh việc chuyển sang các bậc giá cao hơn.

Từ thực trạng trên, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng cho biết, EVN đang phối hợp chặt chẽ với NSMO để bảo đảm cung ứng điện an toàn và ổn định, đồng thời khuyến cáo người dân, cũng như doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, đặc biệt trong giờ cao điểm.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cũng đưa ra loạt khuyến nghị về thói quen sử dụng điện để các hộ gia đình đỡ “đau ví” khi nhận hóa đơn điện trong các tháng hè nắng nóng.

Trong đó, việc sử dụng điều hòa cần đặc biệt chú ý. Bởi, vào mùa hè nắng nóng, thời gian sử dụng điều hòa trong nhà thường khá dài, đồng nghĩa với việc tiêu thụ một lượng lớn điện năng.

Theo EVNNPC, điều hòa nhiệt độ có thể tiêu thụ từ 30-60% tổng điện năng tiêu thụ trong gia đình. Một thực tế dễ thấy là khi giảm 1°C nhiệt độ điều hòa, điện năng tiêu thụ có thể tăng thêm khoảng 7-10%.

Do đó, cần điều chỉnh thói quen cài đặt điều hòa nhiệt độ ở mức 26-27°C, kết hợp dùng quạt để luân chuyển không khí mát. Ngoài ra, cần hạn chế bật/tắt điều hòa liên tục và vệ sinh định kỳ 2-3 tháng/lần để đảm bảo hiệu suất làm mát, tiết kiệm điện năng.

Tương tự, tủ lạnh - tủ đông là thiết bị điện máy không thể thiếu trong các gia đình. Do phải hoạt động liên tục nên chi phí tiền điện cho tủ lạnh có thể chiếm từ 16-22% tổng tiền điện cả năm của gia đình.

Vì vậy, các gia đình cần hạn chế mở cửa tủ trong thời gian dài, không cho thực phẩm còn nóng vào tủ, sắp xếp thực phẩm hợp lý, tránh để quá đầy làm cản trở luồng khí lạnh.

Cùng với đó, ưu tiên sử dụng thiết bị chiếu sáng tiết kiệm điện. Hộ gia đình có thể thay thế các bóng đèn sợi đốt, huỳnh quang cũ bằng đèn công nghệ LED giúp tiết kiệm 70-80% điện năng và nâng cao tuổi thọ thiết bị.

EVNNPC cũng cho biết, trong nhiều gia đình, thói quen tắt thiết bị bằng điều khiển từ xa hoặc để nguyên bộ sạc trong ổ điện tưởng như vô hại. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các thiết bị vẫn tiếp tục tiêu thụ điện ở chế độ chờ (standby), gây lãng phí điện năng đáng kể.

“Mức điện năng tiêu thụ ở chế độ standby có thể chiếm tới 5-10% tổng lượng điện sử dụng trong hộ gia đình”, EVNNPC cho hay. Không chỉ vậy, khi duy trì trạng thái chờ lâu ngày còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện, cháy nổ, đặc biệt với thiết bị cũ. Vì vậy, việc rút phích cắm hoặc sử dụng ổ cắm có công tắc chung để ngắt nguồn điện hoàn toàn khi không sử dụng là giải pháp hiệu quả, có thể giảm ngay 5-10% tiền điện mỗi tháng.

Bên cạnh đó, EVNNPC còn khuyến khích các hộ gia đình đầu tư lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự dùng. Bởi, việc sử dụng nguồn điện tại chỗ giúp hóa đơn tiền điện giảm mạnh, đồng thời góp phần giảm tải cho hệ thống điện trong giờ cao điểm.