Chuyển đổi số trong nông nghiệp đang là xu hướng tất yếu giúp đổi mới cách sản xuất, quản lý và thương mại nông sản. Thương mại điện tử trở thành cầu nối đưa nông sản Việt từ vườn ra toàn quốc và vươn tầm quốc tế.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và số hóa, ngành nông nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ, tác động sâu rộng đến mọi khâu sản xuất. Các công nghệ như IoT, blockchain, phân tích dữ liệu và hệ thống giám sát tự động được tích hợp vào quá trình trồng trọt, chăm sóc, thu hoạch, giúp giảm công lao động, tối ưu tài nguyên và nâng cao năng suất.

Khi công nghệ và dữ liệu được áp dụng rộng rãi, người nông dân không chỉ canh tác hiệu quả hơn mà còn tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng qua các nền tảng số. Thương mại điện tử nổi lên như kênh phân phối chiến lược, giúp nông sản tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, rút ngắn chuỗi trung gian và mở rộng thị trường ra toàn quốc cũng như quốc tế. Đây chính là động lực quan trọng thúc đẩy nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững và cạnh tranh hơn.

(Nguồn: Cục Chuyển đổi số Quốc gia)