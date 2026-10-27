Trong bối cảnh thanh toán số tăng trưởng mạnh, NAPAS đẩy mạnh kết nối hạ tầng, mở rộng thanh toán QR xuyên biên giới và hợp tác cùng các trung gian thanh toán, hướng tới hệ sinh thái an toàn, thuận tiện và phát triển bền vững.

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức Hội nghị khách hàng 2026 dành cho các tổ chức thành viên là trung gian thanh toán tại Nha Trang, với chủ đề “Từ nội địa vươn ra quốc tế - Song hành mở rộng thị trường thanh toán”.

Hội nghị là dịp để NAPAS và các trung gian thanh toán trao đổi về xu hướng thị trường, chia sẻ cơ hội kinh doanh, định hướng hợp tác trong giai đoạn tiếp theo. Đây cũng là dịp tri ân, vinh danh những tổ chức có đóng góp nổi bật cho sự phát triển của hệ sinh thái thanh toán trong năm qua.

Sự kiện có sự tham dự của Ban lãnh đạo NAPAS cùng hơn 60 đại biểu đến từ hơn 40 tổ chức trung gian thanh toán trong mạng lưới thành viên.

Thanh toán số tăng trưởng, thúc đẩy nhu cầu nâng cấp hạ tầng

Thị trường thanh toán số Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ với sự tham gia ngày càng đa dạng của các ngân hàng, trung gian thanh toán, các công ty tài chính công nghệ.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam đã đạt hơn 21 tỷ giao dịch, với tổng giá trị trên 260 triệu tỷ đồng, tăng 34,56% về số lượng và 13,26% về giá trị so với cùng kỳ. Giá trị giao dịch bình quân mỗi ngày đạt 1,05 triệu tỷ đồng tương đương 40 tỷ USD. Đáng chú ý, số lượng thanh toán bằng mã QR đã tăng gấp 20 lần trong 5 năm qua.

Theo thống kê từ NAPAS, trong 9 tháng đầu năm 2026, hệ thống NAPAS đã xử lý hơn 10 tỷ giao dịch với tổng giá trị trên 46 triệu tỷ đồng.

Trước xu hướng đó, NAPAS xác định sự phát triển của thị trường cần được thúc đẩy đồng thời trên nhiều phương diện, từ mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán, phát triển dịch vụ mới đến tăng cường kết nối giữa các thành viên trong hệ sinh thái.

Trên nền tảng hạ tầng dùng chung, NAPAS phối hợp với ngân hàng, trung gian thanh toán và các đối tác phát huy thế mạnh riêng, từng bước mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán hiện đại cho người dân và doanh nghiệp.

Trong nước, VietQRPay là một trong những giải pháp được NAPAS cùng các đối tác thúc đẩy nhằm mở rộng phạm vi thanh toán qua mã QR tại nhiều lĩnh vực thiết yếu như bán lẻ, y tế, giáo dục, giao thông, du lịch và dịch vụ công.

Việc triển khai trên nền tảng kết nối chung giúp các đơn vị thuận lợi hơn trong quá trình phát triển dịch vụ, hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh ứng dụng thanh toán số.

Ở thị trường quốc tế, NAPAS phát triển dịch vụ VietQRGlobal, hoàn thành kết nối với 6 quốc gia gồm Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Singapore và Hàn Quốc; đồng thời triển khai kết nối với Đài Loan, Ấn Độ và các thị trường khác. Song song đó, NAPAS phối hợp với các đối tác truyền thông về dịch vụ tại điểm du lịch, điểm chấp nhận thanh toán thông qua ứng dụng nước ngoài, giúp du khách quốc tế thuận tiện hơn khi mua sắm và thanh toán tại Việt Nam.

Phát triển nền tảng mới, nâng cao năng lực kết nối

Bên cạnh việc mở rộng mạng lưới thanh toán, NAPAS tiếp tục phát triển các nền tảng công nghệ nhằm hỗ trợ thành viên triển khai dịch vụ số và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Trong đó, nền tảng thanh toán số NAPAS DPP được phát triển theo hướng kết nối tập trung, chuẩn hóa, giúp các thành viên thuận tiện hơn trong quá trình tích hợp dịch vụ, rút ngắn thời gian triển khai, tạo điều kiện để các thành viên triển khai các mô hình thanh toán mới.

NAPAS xác định hạ tầng thanh toán bảo đảm ba yếu tố cốt lõi: an toàn và ổn định trong vận hành; linh hoạt để các đối tác dễ dàng tích hợp và phát triển dịch vụ; đồng thời có khả năng mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu mới của thị trường.

Ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc NAPAS chia sẻ: “Thị trường thanh toán số đang mở ra nhiều cơ hội phát triển mới. Để chuyển hóa những cơ hội đó thành giá trị thiết thực, cần có sự kết nối và đồng hành chặt chẽ giữa các chủ thể trong hệ sinh thái. NAPAS sẽ tiếp tục nâng cao năng lực hạ tầng, mở rộng kết nối và hỗ trợ các tổ chức thành viên, đối tác phát triển dịch vụ. Chúng tôi mong muốn cùng các ngân hàng, trung gian thanh toán và các đối tác phát huy thế mạnh của mỗi bên, khai thác hiệu quả tiềm năng và mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, hướng tới một hệ sinh thái thanh toán an toàn, thuận tiện và bền vững.”

Trong khuôn khổ hội nghị, NAPAS đã trao giải và vinh danh các trung gian thanh toán có thành tích tiêu biểu, ghi nhận nỗ lực đổi mới, phát triển dịch vụ và mở rộng hoạt động trong hệ sinh thái.

Giải thưởng Member of the Year 2026 được trao cho MoMo (Diamond), Viettel (Platinum), OnePay (Gold).

Giải thưởng Payment Gateway Transaction Value Leader 2026 dành cho OnePay.

Giải thưởng Payment Gateway Growth Leader 2026 dành cho TikTok Pay

Giải thưởng Pioneer Member VietQRGlobal Vietnam Outbound 2026: dành cho MoMo

Các giải thưởng là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của các thành viên trong đổi mới, mở rộng dịch vụ và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Thu Loan