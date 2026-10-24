Giá trị của thanh toán số không chỉ nằm ở sự tiện lợi, mà còn ở khả năng giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ tài chính, những cơ hội mới, góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện, phát triển kinh tế số, xã hội số.

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong 8 tháng năm 2026, số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, giao dịch qua Internet đạt hơn 4,4 tỷ lượt, với giá trị 81,1 triệu tỷ đồng, tăng lần lượt 46,57% về số lượng và 21,77% về giá trị. Giao dịch qua điện thoại di động đạt 14 tỷ lượt, với giá trị 58,4 triệu tỷ đồng, tăng 35,33% về số lượng và 2,39% về giá trị.

Đáng chú ý, thanh toán mã QR đạt 311 triệu giao dịch, với giá trị 274,2 nghìn tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2025, số lượng giao dịch tăng 6,66%, trong khi giá trị tăng 25,85%.

Lãnh đạo NHNN và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Sóng Festival 2026. Ảnh: Dương Triều.

Tại lễ khai mạc sự kiện Sóng Festival diễn ra tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) tối 24/10 – sự kiện được xem là điểm nhấn của chiến dịch Ngày Thanh toán số Việt Nam lần thứ 6 do Báo Tiền Phong phối hợp cùng NAPAS tổ chức, dưới sự chỉ đạo của NHNN, Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho biết, thanh toán số đang trở nên quen thuộc và là một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của mỗi người dân.

“Từ thành thị đến nông thôn, từ cửa hàng lớn đến những điểm kinh doanh nhỏ lẻ, các phương thức thanh toán hiện đại như thẻ, mã QR, ví điện tử hay thanh toán di động đang giúp chúng ta thực hiện các giao dịch nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn", ông Phùng Công Sưởng nói.

Không chỉ ở trong nước, thanh toán số đang mở rộng phạm vi xuyên biên giới. Chỉ với thao tác quét mã QR trên ứng dụng thanh toán quen thuộc, người dùng có thể thanh toán thuận tiện tại các quốc gia khác, tương tự như khi thanh toán tại Việt Nam. Đồng thời, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng có thêm cơ hội tiếp cận và phục vụ khách hàng quốc tế với chi phí hợp lý.

Theo ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), giá trị của thanh toán số không chỉ nằm ở sự tiện lợi, mà còn ở khả năng giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ tài chính và những cơ hội mới, góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện, phát triển kinh tế số và xã hội số.