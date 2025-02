Đây cũng là dịp NashTech tri ân đến nhân viên (gọi là Nasher) đã luôn tận tâm cống hiến, xây dựng niềm tin vững chắc với khách hàng trên toàn cầu, góp phần đưa NashTech trở thành một trong những doanh nghiệp nâng cao vị thế của Việt Nam trên thị trường công nghệ thế giới.

Ảnh: NashTech

Vào năm 2000 - thời khắc chuyển giao giữa thế kỷ 20 và 21, với niềm tin kiên định về tiềm lực và trí tuệ Việt, NashTech là một trong số ít doanh nghiệp bắt đầu những bước chân đầu tiên trên hành trình mở lối con đường CNTT, góp phần đưa Việt Nam xuất hiện trên bản đồ công nghệ thế giới.

Với mục tiêu "Make Vietnam known as the best quality IT and BPO service providers - Đưa Việt Nam trở thành quốc gia cung cấp dịch vụ CNTT và BPO với chất lượng tốt nhất” cùng giá trị cốt lõi "Đặt con người làm trọng tâm phát triển", 25 năm sau, niềm tin đó trở thành hiện thực, đánh dấu những bước chuyển mình mạnh mẽ với mục tiêu mới: “Create the best solutions, powered by our excellence in people and technology - Tạo ra các giải pháp tốt nhất bởi tài năng, trí tuệ và công nghệ của nhân viên NashTech”.

Ảnh: NashTech

Theo đại diện NashTech, hành trình 25 năm của NashTech không dừng lại ở sự giao hòa của thời gian, mà còn là một bản giao hưởng "Đồng nhịp", nơi khát vọng vươn lên mạnh mẽ của những tài năng công nghệ Nashers, luôn trân trọng từng bước đi trên hành trình 25 năm đầy tự hào. Hành trình phát triển của NashTech luôn giữ vững sứ mệnh tạo nên các sản phẩm công nghệ tốt nhất nhờ vào tài năng và trí tuệ Việt.

Bên cạnh mục tiêu mở rộng quy mô hơn 2.000 kỹ sư công nghệ Việt giàu kinh nghiệm, NashTech còn khẳng định rõ trách nhiệm xã hội của mình thông qua những chiến lược phát triển và cung cấp đội ngũ nhân tài có trình độ chuyên môn cao đến cộng đồng CNTT. Với tinh thần "đồng lòng, đồng tâm, đồng sức" của mỗi Nasher, NashTech không chỉ nhanh chóng chinh phục những đỉnh cao công nghệ mới, mà còn mang lại giá trị vượt trội cho nhiều đối tác và khách hàng toàn cầu.

Ảnh: NashTech

Điều này càng được NashTech khẳng định rõ hơn khi tiếp tục giữ vững mối quan hệ hợp tác chiến lược trong hơn 17 năm qua với Microsoft và là thành viên trực thuộc “Câu lạc bộ doanh nghiệp CNTT nghìn tỷ” do VINASA công bố.

Với mục tiêu xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc, giúp nhân viên tự tin phát triển sự nghiệp, NashTech có 3 chuyên gia công nghệ đạt danh hiệu Microsoft MVP (Most Valuable Professional) nhiều năm liên tiếp, cùng nhiều giải thưởng cao quý như: Nơi làm việc tốt nhất châu Á (4 năm liên tiếp), 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam (6 năm liên tiếp), Sao Khuê (16 năm liên tiếp)...

Ảnh: NashTech

Những thành quả đáng tự hào này đều nhờ Nasher không ngừng cống hiến trí tuệ và tài năng, luôn nỗ lực chủ động phát triển, đóng góp nhiều sáng kiến để kiên định song hành cùng NashTech. Tất cả đều giúp NashTech chứng minh cho những cam kết không ngừng trong việc duy trì và phát huy giá trị cốt lõi 4Cs, bao gồm: NashTech là điểm đến nghề nghiệp lý tưởng, tạo cơ hội phát triển cho nhân viên (Career Destination); xây dựng một môi trường làm việc hợp tác, giúp Nasher chinh phục thành công (Collaboration); đóng góp những giá trị nhân văn cho cộng đồng và xã hội (Contribution); tập trung vào sự hài lòng của khách hàng thông qua việc lấy đội ngũ nhân viên làm trọng tâm (Customer).

Anh Nguyễn Hùng Cường, Giám đốc Điều hành NashTech Việt Nam khẳng định: "Chính sự song hành của mỗi Nasher cùng sự tin tưởng, hài lòng của khách hàng đã tạo nên một dòng chảy đồng nhất và liên tục. Dòng chảy đó đã tạo nên sức mạnh cộng hưởng góp phần đưa NashTech viết nên những chương mới vinh quang. NashTech tin rằng chỉ khi có Nasher đồng hành, NashTech mới lớn mạnh hơn, vững vàng hơn. Có Nasher vững trí, bền lòng, NashTech tự tin bước sang trang mới. Cảm ơn Bạn - 25 năm đồng nhịp".

NashTech là công ty hàng đầu cung cấp dịch vụ phát triển xuất khẩu phần mềm, giải pháp quy trình doanh nghiệp, tư vấn công nghệ và dịch vụ quản lý, mang lại lợi thế cạnh tranh vượt trội cho khách hàng trên toàn cầu. Trải qua hơn 25 năm hoạt động, NashTech luôn nỗ lực cung cấp các giải pháp công nghệ tối ưu nhất để thực hiện các dự án phức tạp tại Việt Nam và trên toàn thế giới, thông qua 6 mảng dịch vụ chủ chốt: - Dịch vụ Phát triển Xuất khẩu Phần mềm; - Dịch vụ Tư vấn Giải pháp; - Dịch vụ Giải Pháp Quy trình Doanh nghiệp; - Dịch vụ Bảo trì Phần mềm và Hỗ trợ Kỹ thuật; - Dịch vụ Dữ liệu; - Dịch vụ Trải nghiệm số (Digital experience). Xem thêm tại: https://www.nashtechglobal.com/

Bích Đào