Trong bối cảnh thị trường lao động nhiều biến động, các lập trình viên và kỹ sư công nghệ đang khẳng định vị trí là nhóm nhân sự được săn đón nhất trên thị trường.

Điều này đã phần nào thể hiện rõ qua Báo cáo thị trường tuyển dụng 2024-2025 do Top CV thực hiện.

Khác với nhóm Non-IT (các vị trí không liên quan đến công nghệ), nhóm lao động làm về IT - phần mềm có độ ổn định cao hơn trong công việc, thể hiện tính cẩn trọng và tập trung vào việc duy trì sự bền vững.

Mặc dù những biến động kinh tế gần đây đã làm lung lay nhiều ngành nghề, nhóm lao động IT - phần mềm vẫn duy trì sự ổn định cao, với 35,66% người được khảo sát cho biết, họ không có ý định chuyển việc.

Hiện nhiều doanh nghiệp đã áp dụng phương thức làm việc đa nhiệm như một cách để tái cơ cấu nhân sự. Tuy nhiên, điều này đang làm gia tăng tỷ lệ không hài lòng đối với nhóm lao động IT, tỷ lệ này hiện lên tới 94,12%.

Yếu tố thu hút người trẻ theo đuổi lĩnh vực IT - phần mềm chính là mức thu nhập hấp dẫn. Ảnh: TĐ

Báo cáo chỉ ra rằng, tổng đãi ngộ chưa tương xứng là nguyên nhân hàng đầu khiến nhóm lao động IT - phần mềm rời bỏ công việc (tỷ lệ 34,1%).

Môi trường cạnh tranh cao trong ngành, đặc biệt là sự tham gia của các công ty khởi nghiệp được hậu thuẫn tài chính cũng góp phần gia tăng áp lực giữ chân các nhân sự IT.

Ngành CNTT vẫn là một “mảnh đất hứa” với những cơ hội đầy tiềm năng, đặc biệt là về thu nhập. Về cơ bản, thực tập sinh IT - phần mềm sẽ có mức lương dao động từ 3-5 triệu đồng. Nhân viên dưới 1 năm kinh nghiệm có lương từ 7-11 triệu.

Nhân viên IT - phần mềm từ 1-3 năm kinh nghiệm sẽ có mức lương từ 10-20 triệu. Chuyên viên (trên 3 năm kinh nghiệm) có lương dao động từ 16-24,5 triệu.

Ở các vị trí cao hơn, trưởng nhóm sẽ có lương từ 19-35 triệu, trong khi cấp bậc quản lý hoặc trưởng phòng có mức lương từ 27-52 triệu đồng.

Những lý do khiến người lao động làm IT - phần mềm "nhảy việc". Số liệu: TopCV

Một trong những yếu tố thu hút người trẻ theo đuổi lĩnh vực IT - phần mềm chính là mức thu nhập hấp dẫn. Ở mảng phần mềm và phát triển ứng dụng, các lập trình viên web dưới 1 năm kinh nghiệm sẽ có mức lương dao động trong khoảng từ 10,8-17,5 triệu đồng. Nếu có trên 5 năm kinh nghiệm, mức lương của họ sẽ dao động trong khoảng từ 30-47 triệu đồng.

Với các lập trình viên trò chơi (game developer), họ có mức lương dao động từ 9,5-14,4 triệu đồng nếu dưới 1 năm kinh nghiệm. Mức lương của họ sẽ dao động trong khoảng từ 30-47 triệu nếu có kinh nghiệm làm việc trên 5 năm.

Các lập trình viên là nhóm người lao động IT có mức lương cao nhất. Số liệu: TopCV

Có mức lương thấp hơn một chút là nhóm ngành quản trị hệ thống, mạng và bảo mật. Mức lương khởi điểm của kỹ sư mạng sẽ dao động từ 5,7-10,5 triệu. Nếu có từ 3-5 năm kinh nghiệm, lương của vị trí này có thể cải thiện lên mức từ 14-19 triệu đồng.

Với các chuyên viên bảo mật, họ có mức lương khởi điểm từ 7-12 triệu. Nếu làm tốt và trụ được với ngành trên 5 năm, mức lương của người lao động nhóm này có thể tăng lên 25,7-37,7 triệu đồng.

Ở nhóm ngành dữ liệu, các vị trí như chuyên gia dữ liệu, kỹ sư trí tuệ nhân tạo (AI), nhân viên gán nhãn AI có mức lương khởi điểm dao động trong khoảng từ 9-15 triệu đồng. Với những kỹ sư 5 năm kinh nghiệm trở lên, nhóm này sẽ có mức lương khoảng từ 30-50 triệu.

Ngoài mức lương, người làm IT cũng bị hấp dẫn bởi những đãi ngộ như chế độ làm việc từ xa (remote). Các công việc tự do (freelance) cũng thu hút lực lượng IT từng làm việc trong nước chuyển sang làm việc cho các doanh nghiệp nước ngoài.