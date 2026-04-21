Tái hiện không gian cánh đồng yến mạch ngay tại sự kiện



Ngay khi bắt đầu bước chân vào khu trưng bày, khách mời sẽ được hoà mình vào vẻ đẹp của Trạm True Organic. Nơi đây hiện ra như một lát cắt đầy thơ mộng từ vùng đất Cà dei Fiori, nơi khai sinh ra thương hiệu NeBiolina. Thay vì những tấm backdrop nhựa hay màn hình kỹ thuật số rực rỡ, không gian nơi đây được dệt nên từ chính những bông yến mạch vàng óng, cỏ khô mềm mại và ánh sáng dịu nhẹ, tái hiện trọn vẹn hơi thở của vùng Tuscan.

Giữa không gian tĩnh tại ấy, các chuẩn mực quốc tế của ICEA hiện lên đầy thuyết phục: không thuốc trừ sâu, không biến đổi gen và chỉ số kiểm soát kim loại nặng đạt mức dưới 0,4 ppm. Chính sự thuần khiết từ triết lý sản phẩm đến không gian trải nghiệm đã biến nơi đây thành góc check-in lý tưởng.

Trải nghiệm mỹ phẩm hữu cơ chuẩn Quốc tế ICEA



Rời khỏi "cánh đồng" yến mạch, hành trình cảm xúc dẫn dắt khách mời đến với trạm True Gentle. Đây là nơi những triết lý về "hữu cơ thật" được cụ thể hóa bằng những trải nghiệm thực sự: Nhìn - Chạm - Thoa - Ngửi và cảm nhận.

Tại đây, khách mời sẽ được trực tiếp kiểm chứng sự khác biệt của dòng mỹ phẩm đạt chứng nhận ICEA Eco Bio Cosmetics thông qua việc trải nghiệm trực tiếp 4 dòng sản phẩm:

Dung dịch vệ sinh NeBiolina: Với thành phần chính là chiết xuất yến mạch và dầu olive, sản phẩm được dùng để vệ sinh hàng ngày, làm sạch nhẹ nhàng.

Dung dịch tắm gội cho bé: Sự kết hợp giữa bộ ba thành phần: Yến mạch, dầu olive và protein gạo tạo nên dung dịch tắm gội dịu lành với làn da bé.

Dầu massage hữu cơ: Chứa bộ 3 dầu thực vật yến mạch, đậu nành và hướng dương. Mẹ có thể sử dụng để massage hàng ngày.

Kem đánh răng hữu cơ: Chứa thành phần Yến mạch và chiết xuất lô hội cùng xylitol hoàn toàn không chứa Flouride, giúp làm sạch răng và nướu nhẹ nhàng. Đây là lựa chọn giúp mẹ an tâm khi chăm sóc con giai đoạn bé mọc răng sữa đầu đời.

Điểm chung của tất cả các dòng sản phẩm của NeBiolina chính là nói không với những thành phần có nguy cơ gây hại cho sức khoẻ: không paraben, không silicone, không SLES, không cồn, không xà phòng... Đồng thời, NeBiolina còn đi xa hơn trong việc kiểm nghiệm kim loại nặng dưới 0.4ppm (niken, crom, coban), an toàn da liễu cho da nhạy cảm.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Công ty TNHH Dược Hunmed chia sẻ về hành trình tìm kiếm NeBiolina: "Trong nhiều năm, chúng tôi xây dựng mô hình thương hiệu đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe mẹ và bé. Từ trẻ sơ sinh, đến mẹ bầu, chúng tôi luôn đặt ra cho mình một câu hỏi: điều gì thực sự tốt nhất cho khách hàng?”.

Đại diện Hunmed nhấn mạnh, câu trả lời không nằm ở những lời quảng cáo hào nhoáng, mà phải được chứng minh bằng dữ liệu và khoa học. Hiện nay, thị trường mỹ phẩm hữu cơ toàn cầu đang hướng tới mốc 20 tỷ USD. Tại Việt Nam, phân khúc "green beauty" cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trên 20%/năm. Tuy nhiên, giữa "ma trận" sản phẩm, niềm tin của người tiêu dùng lại đang bị thử thách bởi những sản phẩm "xanh nửa vời".

"Không phải cứ gắn mác “organic” là đủ, mà đó phải là True Organic - Hữu cơ thật. Không phải cứ quảng cáo “dịu nhẹ” là đúng, mà đó phải là True Gentle - Dịu lành có kiểm chứng", đại diện Hunmed cho hay.

Từ đó, NeBiolina ra mắt tại thị trường Việt Nam và là sự hội tụ của hai giá trị đó, lấp đầy khoảng trống niềm tin bằng sự minh bạch qua từng chứng nhận quốc tế. Trong thời gian tới, Hunmed cam kết sẽ đầu tư mạnh mẽ, đưa NeBiolina trở thành biểu tượng và sự lựa chọn an tâm của hàng triệu gia đình Việt.

(Nguồn: Công ty TNHH Dược Hunmed)