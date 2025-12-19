Bên lề lễ ra mắt ứng dụng hồ sơ sức khỏe, PGS.TS. Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, miền Bắc đang bước vào giai đoạn lạnh và khô hanh - thời điểm nhiều bệnh da liễu có xu hướng tái phát hoặc nặng lên.

Không ít người truyền tai nhau rằng chỉ cần uống thật nhiều nước là da sẽ mịn màng, bớt khô nứt. Tuy nhiên, theo các chuyên gia da liễu, đây chỉ là một phần rất nhỏ trong “bức tranh” chăm sóc da mùa đông.

PGS.TS. Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương. Ảnh: N.Huyền

Theo Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, các bệnh da liễu thông thường đa phần là bệnh mạn tính, chịu ảnh hưởng rõ rệt bởi sự thay đổi của thời tiết. Khi miền Bắc chuyển sang mùa lạnh, độ ẩm trong không khí giảm thấp, hàng loạt bệnh lý về da có nguy cơ bùng phát hoặc trở nên trầm trọng hơn.

Trước hết phải kể đến viêm da cơ địa - một bệnh lý phổ biến, dễ tái phát. Vào mùa khô, khi độ ẩm môi trường xuống thấp, hàng rào bảo vệ da suy yếu khiến tình trạng viêm, ngứa, bong tróc da trở nên nặng nề hơn. Nhiều người bệnh cho biết các triệu chứng ngứa rát tăng rõ rệt, ảnh hưởng đến sinh hoạt và giấc ngủ.

Không chỉ vậy, thời tiết lạnh còn tác động đến các bệnh lý liên quan đến mạch máu và những bệnh viêm nhiễm tự miễn. PGS. TS Lê Hữu Doanh chỉ ra một số bệnh da mạn tính như vảy nến, khô da cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi nhiệt độ và độ ẩm. Nguyên nhân là thời điểm này da dễ mất nước, bong vảy, nứt nẻ, đặc biệt ở bàn tay, bàn chân, khuỷu tay, đầu gối.

“Ngoài ra, môi trường khô và lạnh cũng tạo điều kiện cho bụi mịn, dị nguyên phát tán mạnh hơn. Đây là yếu tố làm gia tăng các bệnh như mày đay, viêm da tiếp xúc, các bệnh lý dị ứng”, PGS. TS Lê Hữu Doanh nói.

Bên cạnh làn da, tóc và da đầu cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Mùa thu thường được gọi là “mùa rụng tóc sinh lý” nếu kết hợp với stress, chăm sóc không đúng cách và thời tiết lạnh khô, tình trạng rụng tóc, khô xơ, gàu ngứa có thể trở nên nghiêm trọng hơn, tác động trực tiếp đến chất lượng sống của người bệnh.

Trước thực trạng này, các bác sĩ da liễu khuyến cáo người dân khi có bất thường về da và tóc nên đến khám chuyên khoa sớm, tránh tự ý dùng thuốc hoặc các sản phẩm truyền miệng. Việc thăm khám giúp bác sĩ đánh giá chính xác tình trạng bệnh và đưa ra phác đồ điều trị phù hợp. Đặc biệt, hiện nay nhiều bệnh viện đã triển khai đăng ký khám qua ứng dụng, giúp người bệnh chủ động thời gian và giảm chờ đợi.

Uống đủ nước có làm da mướt hơn trong mùa khô?

Một quan niệm khá phổ biến là khô da do uống chưa đủ nước, vì vậy chỉ cần uống nhiều nước thì da sẽ tự ẩm mượt trở lại. Tuy nhiên, theo PGS. TS Doanh, cách hiểu này chưa hoàn toàn chính xác.

Nhiều bệnh da liễu tái phát trong mùa đông lạnh. Ảnh: N.Huyền

“Nước rất quan trọng cho sức khỏe tổng thể, không chỉ riêng làn da. Nước tham gia vào các quá trình chuyển hóa trong cơ thể, vì vậy bổ sung đủ nước là điều cần thiết. Tuy nhiên, nói rằng uống nhiều nước sẽ trực tiếp làm da ẩm hơn thì không hoàn toàn đúng”, PGS.TS Doanh nhấn mạnh.

Da chịu tác động trực tiếp từ môi trường bên ngoài. Trong mùa khô lạnh, độ ẩm thấp khiến nước từ bề mặt da bốc hơi nhanh hơn. Vì vậy, dù uống đủ nước, làn da vẫn có thể khô nếu không được bảo vệ đúng cách.

Theo các chuyên gia, bên cạnh việc uống đủ nước mỗi ngày, người dân cần chú trọng đến che chắn da, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với gió lạnh, bụi bẩn. Quan trọng không kém là sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm phù hợp, giúp phục hồi và duy trì hàng rào bảo vệ da. Trong chuyên ngành da liễu, các sản phẩm giữ ẩm được xem là yếu tố then chốt, hỗ trợ hiệu quả cho cả chăm sóc và điều trị bệnh da.