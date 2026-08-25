Những thời điểm 'vàng' để mua xe giá tốt

Tháng 11, 12 Dương lịch

Đây thường được xem là “thời điểm vàng” để mua xe. Các hãng và đại lý cần đẩy mạnh doanh số để đạt chỉ tiêu cuối năm. Do đó, rất nhiều chương trình khuyến mãi lớn được tung ra, bao gồm giảm giá trực tiếp, tặng phụ kiện giá trị, hỗ trợ phí trước bạ, hoặc lãi suất vay ưu đãi. Đặc biệt, nếu có mẫu xe mới sắp ra mắt vào đầu năm sau, các phiên bản hiện tại sẽ càng được ưu đãi mạnh để giải phóng kho.

Các hãng thường có nhiều chính sách ưu đãi, giảm giá vào cuối năm.

Tháng 1, 2 Dương lịch

Sau đợt mua sắm cao điểm cuối năm, thị trường thường chững lại vào đầu năm. Nhu cầu giảm, nhưng các đại lý vẫn còn tồn kho từ năm trước. Đây là lúc họ muốn nhanh chóng thanh lý hàng để nhập mẫu mới hoặc phiên bản mới. Vì vậy, bạn có thể tìm thấy những ưu đãi tốt cho các mẫu xe đời cũ hoặc xe sản xuất từ năm trước. Tuy nhiên, số lượng xe có thể không còn nhiều lựa chọn về màu sắc hay phiên bản.

Các dịp lễ lớn

Các dịp lễ lớn như 30/4 – 1/5, Quốc khánh 2/9, hoặc các sự kiện thể thao lớn (ví dụ: World Cup, Euro) cũng là thời điểm các hãng xe thường tung ra các chương trình khuyến mãi để kích cầu.

Tháng 7 Âm lịch

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, nhiều người kiêng kỵ mua sắm những vật có giá trị lớn như nhà cửa, xe cộ. Điều này khiến doanh số bán xe giảm mạnh. Để đối phó, các đại lý thường phải đưa ra những chương trình khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn, thậm chí là giảm giá sâu chưa từng có. Nếu bạn không quá bận tâm đến quan niệm này, đây chính là cơ hội tuyệt vời để mua xe với giá hời.