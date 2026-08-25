Những thời điểm 'vàng' để mua xe giá tốt
Tháng 11, 12 Dương lịch
Đây thường được xem là “thời điểm vàng” để mua xe. Các hãng và đại lý cần đẩy mạnh doanh số để đạt chỉ tiêu cuối năm. Do đó, rất nhiều chương trình khuyến mãi lớn được tung ra, bao gồm giảm giá trực tiếp, tặng phụ kiện giá trị, hỗ trợ phí trước bạ, hoặc lãi suất vay ưu đãi. Đặc biệt, nếu có mẫu xe mới sắp ra mắt vào đầu năm sau, các phiên bản hiện tại sẽ càng được ưu đãi mạnh để giải phóng kho.
Tháng 1, 2 Dương lịch
Sau đợt mua sắm cao điểm cuối năm, thị trường thường chững lại vào đầu năm. Nhu cầu giảm, nhưng các đại lý vẫn còn tồn kho từ năm trước. Đây là lúc họ muốn nhanh chóng thanh lý hàng để nhập mẫu mới hoặc phiên bản mới. Vì vậy, bạn có thể tìm thấy những ưu đãi tốt cho các mẫu xe đời cũ hoặc xe sản xuất từ năm trước. Tuy nhiên, số lượng xe có thể không còn nhiều lựa chọn về màu sắc hay phiên bản.
Các dịp lễ lớn
Các dịp lễ lớn như 30/4 – 1/5, Quốc khánh 2/9, hoặc các sự kiện thể thao lớn (ví dụ: World Cup, Euro) cũng là thời điểm các hãng xe thường tung ra các chương trình khuyến mãi để kích cầu.
Tháng 7 Âm lịch
Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, nhiều người kiêng kỵ mua sắm những vật có giá trị lớn như nhà cửa, xe cộ. Điều này khiến doanh số bán xe giảm mạnh. Để đối phó, các đại lý thường phải đưa ra những chương trình khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn, thậm chí là giảm giá sâu chưa từng có. Nếu bạn không quá bận tâm đến quan niệm này, đây chính là cơ hội tuyệt vời để mua xe với giá hời.
Kinh nghiệm giúp bạn không bị 'hớ' khi mua xe
Tìm hiểu về mẫu xe bạn quan tâm: các phiên bản, tính năng, giá niêm yết, các đối thủ cạnh tranh. Đọc các bài đánh giá, xem video trải nghiệm và tham gia các diễn đàn về xe để có cái nhìn đa chiều. Nắm rõ thông tin sẽ giúp bạn tự tin hơn khi đàm phán.
Liên hệ với nhiều đại lý khác nhau, kể cả những đại lý ở tỉnh thành lân cận. Mỗi đại lý có thể có chính sách ưu đãi riêng hoặc mức chiết khấu khác nhau. Việc so sánh sẽ giúp bạn tìm được nơi có ưu đãi tốt nhất.
Giá niêm yết chỉ là một con số tham khảo. Hầu hết các đại lý đều có biên độ để đàm phán. Hãy mạnh dạn yêu cầu giảm giá trực tiếp, tặng thêm phụ kiện (thảm sàn, dán phim cách nhiệt, bảo hiểm, camera hành trình) hoặc hỗ trợ các chi phí khác.
Cho dù bạn mua xe mới hay cũ, việc kiểm tra xe là vô cùng quan trọng. Với xe mới, hãy kiểm tra ngoại thất, nội thất, các chức năng cơ bản, số VIN, số khung, số máy có trùng khớp với giấy tờ không. Đừng quên lái thử để cảm nhận và phát hiện những vấn đề bất thường (nếu có).