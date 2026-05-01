Với khoản tiền khoảng 500 triệu đồng, tôi đang phân vân giữa hai lựa chọn: mua một chiếc ô tô hạng A mới tinh (như Kia Morning, Hyundai Grand i10…) hoặc chọn một chiếc xe cũ nhưng thuộc phân khúc cao hơn (hạng B, thậm chí hạng C đời sâu).

Tôi chủ yếu đi lại trong phố, thỉnh thoảng về quê, chưa có nhiều kinh nghiệm về xe cộ nên khá “mù mờ” khi đứng trước quyết định này.

Tìm hiểu trên thị trường, tôi thấy mỗi phương án đều có cái “được” và “mất”. Xe mới thì yên tâm về chất lượng, ít hỏng vặt, lại có bảo hành chính hãng, nhưng trong tầm giá dưới 500 triệu thì lựa chọn khá hạn chế, chủ yếu là xe nhỏ, trang bị cơ bản. Trong khi đó, cùng số tiền, nếu chọn xe cũ, có thể mua được xe phân khúc cao hơn, rộng rãi và nhiều tiện nghi hơn.

Ngân sách dưới 500 triệu, nên mua ô tô hạng A mới hay xe cũ hạng cao hơn?

Tuy nhiên, điều khiến tôi lo lắng là rủi ro khi mua xe cũ: không biết xe có từng tai nạn, thủy kích hay không, chi phí sửa chữa về sau có thể phát sinh nhiều. Thực tế, xe cũ thường có nguy cơ hỏng hóc cao hơn và chi phí bảo dưỡng tăng theo thời gian sử dụng .

Ngược lại, xe mới lại mất giá nhanh, có thể “bay” 10-15% giá trị ngay sau khi lăn bánh và giảm mạnh trong vài năm đầu , điều này cũng khiến tôi khá đắn đo.

Hiện tại, tôi ưu tiên một chiếc xe “lành”, ít phải lo nghĩ, nhưng cũng không muốn quá chật chội hay thiếu tiện nghi nếu phải dùng lâu dài.

Vậy với ngân sách dưới 500 triệu đồng, theo kinh nghiệm của mọi người, tôi nên: Chọn xe hạng A mới để an tâm sử dụng? Hay mua xe cũ phân khúc cao hơn để “được xe to, nhiều option” nhưng chấp nhận rủi ro?

Rất mong nhận được chia sẻ thực tế từ những người đã từng ở trong hoàn cảnh tương tự.

Độc giả Khánh An (Hà Đông, Hà Nội)

