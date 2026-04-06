Ngày 27/3/2026, Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty uy tín ngành Xây dựng năm 2026. Theo đó, Tổng thầu DELTA Group đã vươn lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng Top 10 Nhà thầu xây dựng uy tín, ghi dấu bước tiến quan trọng được tạo nên từ nội lực bền bỉ, quyết tâm đổi mới và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Thị trường xây dựng khởi sắc, tạo nền tảng cho doanh nghiệp tăng trưởng

Trong những năm gần đây, thị trường xây dựng Việt Nam ghi nhận nhiều tín hiệu phục hồi tích cực với sự gia tăng của các dự án hạ tầng quy mô lớn trên phạm vi cả nước. Các tuyến cao tốc liên tục được mở rộng, nhiều đại công trường trọng điểm được triển khai đồng bộ, góp phần tạo nên động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.

Riêng trong năm 2025, khoảng 3.188 km tuyến chính của hệ thống cao tốc Bắc – Nam đã hoàn thành và thông xe kỹ thuật, cùng với 564 công trình và dự án trọng điểm được khởi công hoặc khánh thành. Song song với sự gia tăng đầu tư hạ tầng, kết quả khảo sát của Vietnam Report cũng cho thấy khối lượng công việc của các doanh nghiệp xây dựng tiếp tục tăng trưởng mạnh. Cụ thể, 89,9% doanh nghiệp ghi nhận số lượng dự án trúng thầu tăng, trong khi 84,8% doanh nghiệp cho biết số dự án đang triển khai nhiều hơn so với năm trước.

Khối lượng công việc tồn đọng (backlog) tiếp tục gia tăng, không chỉ phản ánh nguồn việc dồi dào của thị trường mà còn cho thấy các doanh nghiệp đã xây dựng được nền tảng doanh thu ổn định cho các kỳ tiếp theo. Đây là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng lập kế hoạch sản xuất, phân bổ nguồn lực và kiểm soát hiệu quả dòng tiền, từ đó củng cố năng lực cạnh tranh trong bối cảnh ngành xây dựng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Bồi đắp nội lực - nền tảng cho bước tiến vững chắc

Trong bối cảnh ngành xây dựng có nhiều biến động, DELTA Group đã chủ động triển khai chiến lược tái cấu trúc từ cuối năm 2025, tập trung nâng cao năng lực quản trị và chuẩn hóa hệ thống vận hành. Những bước đi này giúp doanh nghiệp thích ứng linh hoạt với biến động của thị trường và xây dựng nền tảng phát triển bền vững cho các giai đoạn tiếp theo.

Song song với đó, Tổng thầu DELTA Group liên tục đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nhân sự, làm mạnh nguồn lực sẵn có để tạo đà cho những bước tiến. Nhờ nhanh nhạy ứng biến trước sự thay đổi của thời đại, Tổng thầu DELTA tiếp tục ghi nhận những dấu mốc quan trọng trong hoạt động sản xuất – kinh doanh. Thông báo liên tục trúng thầu các dự án đô thị, tổ hợp nhà ở và tòa nhà hỗn hợp trong thời gian qua là minh chứng cho uy tín và năng lực của doanh nghiệp.

Ảnh phối cảnh dự án Khu đô thị hỗn hợp, giải trí cao cấp tại khu đô thị phía Nam TP. Bắc Giang - một dự án DELTA Group vừa thông báo trúng thầu trong quý I/2026.

Bên cạnh thị trường trong nước, DELTA Group đang từng bước mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế, với các công trình tại Kyrgyzstan và Gibraltar

Khẳng định vị thế bằng nội lực bền vững

Hành trình vươn lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng Nhà thầu uy tín ngành xây dựng năm 2026 là kết quả đến từ sự tích lũy lâu dài và chiến lược phát triển nhất quán của DELTA Group. Thành tựu này không chỉ thể hiện năng lực của doanh nghiệp trong lĩnh vực thi công xây dựng mà còn phản ánh sự tin tưởng của thị trường đối với thương hiệu Tổng thầu DELTA.

Trong suốt hành trình phát triển, doanh nghiệp luôn kiên định với triết lý lấy chất lượng công trình và uy tín thương hiệu làm nền tảng. Đồng thời, việc chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản trị và đầu tư vào công nghệ đã giúp nhà thầu DELTA Group duy trì sức cạnh tranh và từng bước mở rộng quy mô hoạt động.

Trong bối cảnh ngành xây dựng Việt Nam tiếp tục tăng trưởng và hội nhập sâu rộng, DELTA Group đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao năng lực, mở rộng quy mô hoạt động và kiến tạo thêm nhiều công trình chất lượng, góp phần vào sự phát triển bền vững của hạ tầng quốc gia.

Từ nền tảng nội lực bền bỉ, DELTA Group đang từng bước khẳng định vai trò là một trong những tổng thầu xây dựng hàng đầu, đồng hành cùng quá trình phát triển của đất nước và từng bước vươn tầm quốc tế.

Bảng xếp hạng do Vietnam Report thực hiện là kết quả nghiên cứu độc lập, được xây dựng trên các nguyên tắc khoa học và khách quan nhằm ghi nhận và tôn vinh những doanh nghiệp trụ cột của ngành xây dựng. Đây là những đơn vị đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong hoạt động thiết kế, thi công và phát triển công trình, góp phần kiến tạo hạ tầng và nâng cao chất lượng môi trường xây dựng. Đồng thời, các doanh nghiệp trong bảng xếp hạng cũng là những thương hiệu đã khẳng định uy tín trên thị trường, tạo dựng hình ảnh tích cực với công chúng và nhà đầu tư, thể hiện năng lực tài chính ổn định và khả năng thích ứng linh hoạt trước những biến động của thị trường.





