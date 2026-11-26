Nestlé Việt Nam lần thứ ba dẫn đầu bảng xếp hạng Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026 ở khối doanh nghiệp lớn, đồng thời lọt Top 50 Thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam.

Ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam, phát biểu nhận giải tại sự kiện.

Đây là lần thứ ba kể từ năm 2021 Nestlé Việt Nam giữ vị trí số 1 khối doanh nghiệp lớn, đồng thời dẫn đầu ngành hàng tiêu dùng trong bảng xếp hạng do Anphabe thực hiện.

Thành tích ghi nhận nỗ lực xây dựng môi trường làm việc lấy con người làm trung tâm, đề cao tinh thần hợp tác, sự tôn trọng và quan tâm lẫn nhau, góp phần tạo dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững.

Nestlé Việt Nam giữ vị trí số 1 trong khối doanh nghiệp lớn tại Top 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2026

Bảng xếp hạng Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam do Anphabe thực hiện thường niên, với sự tham dự của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); kết quả được INTAGE Việt Nam kiểm chứng.

Năm 2026, khảo sát ghi nhận ý kiến của hơn 70.000 người đi làm về 713 doanh nghiệp thuộc 18 ngành nghề, đánh giá sức hút thương hiệu nhà tuyển dụng và trải nghiệm của nhân viên. Trong bối cảnh đó, kết quả của Nestlé Việt Nam gắn với hai khía cạnh: sức hấp dẫn của doanh nghiệp trên thị trường lao động và trải nghiệm làm việc của đội ngũ.

Chia sẻ về giải thưởng, ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam, nhấn mạnh đóng góp của tập thể:“Giải thưởng số 1 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026 thuộc về 2.400 nhân sự của Nestlé Việt Nam. Tinh thần hợp tác, tôn trọng và quan tâm lẫn nhau của đội ngũ đã góp phần tạo nên môi trường làm việc đa dạng, hòa nhập. Chúng tôi mong muốn mỗi nhân viên đều được tin tưởng, lắng nghe và trao cơ hội phát triển để phát huy năng lực của mình”.

Định hướng phát triển con người được thể hiện thông qua các chương trình đào tạo chuyên sâu, cố vấn và luân chuyển công việc. Những hình thức này mở ra cơ hội để nhân viên bồi dưỡng chuyên môn, học hỏi từ đồng nghiệp và tiếp cận những yêu cầu công việc khác nhau. Đào tạo vì thế không chỉ được nhìn nhận như việc trang bị kiến thức cho vị trí hiện tại, mà còn gắn với cơ hội phát triển của mỗi người. Đây cũng là cách doanh nghiệp cụ thể hóa thông điệp trao cơ hội để nhân viên phát huy năng lực.

Bên cạnh phát triển đội ngũ hiện hữu, Nestlé Việt Nam hợp tác với các trường đại học để tuyển dụng và hỗ trợ nhân tài trẻ. Trong năm 2026, sáng kiến Nestlé Needs Youth đã hỗ trợ gần 20.000 bạn trẻ dưới 30 tuổi tiếp cận cơ hội nghề nghiệp và phát triển kỹ năng. Hoạt động hướng đến người trẻ bổ sung một góc nhìn cho kết quả Top 50 Thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam: xây dựng sức hút tuyển dụng song hành với việc tạo điều kiện để các bạn trẻ chuẩn bị cho hành trình nghề nghiệp.

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Về môi trường làm việc hòa nhập, theo số liệu của doanh nghiệp, nữ giới chiếm khoảng 50% vị trí quản lý cấp cao và lãnh đạo, cùng khoảng 48% các vị trí quản lý khác. Gần 70% nhân sự cấp quản lý của Nestlé Việt Nam thuộc thế hệ Gen Y và Gen Z. Những thông tin này cho thấy sự hiện diện của nữ giới và các thế hệ quản lý trẻ trong đội ngũ. Cùng với đào tạo và phát triển nghề nghiệp, môi trường hòa nhập là một khía cạnh trong định hướng lấy con người làm trung tâm mà doanh nghiệp theo đuổi.

Theo ông Binu Jacob, việc lắng nghe phản hồi của nhân viên là cơ sở để Nestlé Việt Nam tiếp tục cải thiện môi trường làm việc. Vì vậy, sự ghi nhận từ bảng xếp hạng không phải là điểm kết thúc, mà đặt ra trách nhiệm duy trì văn hóa tôn trọng và tạo thêm cơ hội phát triển cho đội ngũ. Từ đóng góp của từng nhân viên đến nỗ lực của tập thể, thông điệp dành cho 2.400 nhân sự cũng nhấn mạnh vai trò của con người trong hành trình xây dựng nơi làm việc tốt hơn của Nestlé Việt Nam.

(Nguồn: Nestlé Việt Nam)