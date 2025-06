Đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh sẽ được Quốc hội thông qua trong tháng này có phương án hợp nhất tỉnh Đồng Nai và Bình Phước, tên tỉnh mới là Đồng Nai, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Đồng Nai hiện nay.

Tỉnh Đồng Nai mới sẽ có tổng diện tích hơn 12.700km2, dân số hơn 4,3 triệu người và 95 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp.

Về công tác nhân sự, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai chủ trì, phối hợp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước chỉ đạo rà soát đội ngũ cán bộ để xây dựng phương án nhân sự Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai (sau khi sáp nhập) bảo đảm theo định hướng của Trung ương.

Ban Tổ chức Trung ương đang tích cực, khẩn trương phối hợp với các cơ quan có liên quan, các tỉnh ủy, thành ủy thuộc diện hợp nhất, sáp nhập hoàn thiện phương án nhân sự cấp ủy cấp tỉnh và dự kiến báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định trước ngày 15/6.

Theo định hướng của Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương sẽ thẩm định và tham mưu trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét chỉ định nhân sự bí thư tỉnh ủy, còn Thủ tướng sẽ chỉ định nhân sự chủ tịch tỉnh mới sau sáp nhập.

Bí thư Tỉnh ủy từng làm Giám đốc Công an

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn sinh năm 1976, quê Hưng Yên, trình độ chuyên môn tiến sĩ Luật, cử nhân Điều tra tội phạm xâm phạm quốc gia.

Ông Văn xuất thân trong ngành công an, từng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn

Trước khi được Trung ương điều động, chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đầu năm 2025, ông Vũ Hồng Văn từng kinh qua các chức vụ quan trọng: Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an), ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13.

Trong vai trò Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, ông Văn được đánh giá là người lãnh đạo quyết liệt và sâu sát với thực tiễn địa phương. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, ông đã tập trung chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế trong quản lý đất đai và quy hoạch tại “siêu phường” Trảng Dài, khu vực được xem là điểm nóng với nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến quy hoạch, sử dụng đất và phát triển hạ tầng.

Nữ Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất nước

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh sinh năm 1980, quê Bình Dương. Bà có trình độ chuyên môn thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. Bà là ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 13.

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước. Ảnh: T.T

Trước khi trở thành nữ Bí thư Tỉnh ủy trẻ tuổi nhất cả nước vào tháng 11/2024, bà Hạnh đảm nhiệm vai trò Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong hơn 2 năm.

Trước đó, bà có thời gian dài gắn bó với công tác thanh niên, từng là Bí thư Tỉnh đoàn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước và Bí thư Thành ủy Đồng Xoài.

Với quá trình công tác đa dạng và xuyên suốt từ địa phương đến Trung ương, bà Hạnh được đánh giá là quyết liệt trong cải cách hành chính, chú trọng thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đồng thời lắng nghe ý kiến nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận trong các nhiệm vụ chính trị.

Chủ tịch tỉnh là người trưởng thành từ cơ sở

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức sinh năm 1970, quê huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Ông có trình độ chuyên môn là thạc sĩ Quản lý xây dựng, cử nhân Kế hoạch hóa Kinh tế quốc dân, cử nhân Tài chính Kế toán.

Ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Ảnh: T.T

Trước khi được bầu làm Chủ tịch tỉnh Đồng Nai vào tháng 8/2024, ông từng kinh qua nhiều chức vụ như: Phó chủ tịch huyện Nhơn Trạch, Chủ tịch huyện Long Thành, Phó chủ tịch UBND tỉnh và quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Ông Đức là lãnh đạo có kinh nghiệm sâu sát trong công tác điều hành, từng trải qua nhiều vị trí quản lý chủ chốt tại địa phương. Ông trực tiếp kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc tại các dự án trọng điểm như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường Vành đai 3 TPHCM và các dự án có ảnh hưởng sâu rộng đến phát triển kinh tế của tỉnh và vùng Đông Nam Bộ.

Hiện, ông Đức cũng là Trưởng Ban chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025 của tỉnh. Với mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%, ông chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành và địa phương tập trung cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đặc biệt là các dự án lớn trong lĩnh vực công nghiệp, logistics và hạ tầng đô thị.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền sinh năm 1969, quê Quảng Nam, trình độ chuyên môn là cử nhân Hành chính.

Trước khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch UBND tỉnh cuối năm 2019, bà từng đảm nhiệm vị trí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền

Bà cũng từng trải qua nhiều vị trí quan trọng tại tỉnh Bình Phước như: Phó tổng giám đốc công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Đồng Xoài.

Bà Hiền được đánh giá là người có tầm nhìn chiến lược trong việc chọn giao thông làm nền tảng đột phá phát triển của tỉnh. Những tuyến cao tốc trọng điểm như Gia Nghĩa - Chơn Thành và TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành được bà xác định là “con đường làm giàu của tỉnh”, bởi đây không chỉ là trục kết nối liên vùng mà còn là động lực thu hút đầu tư.