Đây là dịp để tri ân khách hàng đã đồng hành cùng NewHair by Khơ Thị (trực thuộc Công ty Cổ phần Khơ Thị SkinCare & Clinic) trên hành trình phục hồi mái tóc và khẳng định niềm tự hào của một thương hiệu cấy tóc do người Việt làm chủ.

“Stand by Your Hair” - Sự kiện kỷ niệm ngày thành lập NewHair. Nguồn: NewHair by Khơ Thị

Không chỉ là một buổi lễ kỷ niệm, “Stand by Your Hair” là dịp kết nối cộng đồng quan tâm đến vấn đề hói đầu, rụng tóc và cùng khám phá những đột phá trong công nghệ cấy tóc hiện đại. Sự kiện hứa hẹn sẽ quy tụ đông đảo khách mời, từ những khách hàng cấy tóc của NewHair đến giới nghệ sĩ, doanh nhân, người nổi tiếng…

Sự kiện kéo dài hai ngày sẽ bao gồm hàng loạt hoạt động nổi bật:

Triển lãm công nghệ: Giới thiệu các bước tiến mới trong kỹ thuật cấy tóc, đặc biệt là máy soi nang tóc AI HairMetrix, công nghệ cấy tóc DHI 2025 và các liệu trình phục hồi - thúc đẩy mọc tóc.

Talkshow chuyên môn về cấy tóc: Quy tụ đội ngũ chuyên gia giỏi tay nghề, giàu kinh nghiệm, cùng chia sẻ kiến thức và giải đáp các thắc mắc thường gặp về cấy tóc, cách chăm sóc tóc sau cấy và các vấn đề về rụng tóc phổ biến hiện nay.

Thăm khám, soi nang tóc miễn phí cùng chuyên gia: Khách tham dự sẽ được tư vấn trực tiếp và soi nang tóc bằng máy AI HairMetrix hiện đại, từ đó hiểu rõ hơn tình trạng tóc cá nhân, định hướng giải pháp điều trị và chăm sóc phù hợp.

Content Creator Diễn Dler soi nang tóc bằng máy AI HairMetrix. Nguồn: NewHair by Khơ Thị

Gặp gỡ, giao lưu với các khách hàng cấy tóc thành công của NewHair: Những câu chuyện “lột xác” và thay đổi cuộc sống sau cấy tóc sẽ được chia sẻ một cách chân thực và đầy cảm xúc.

Các hoạt động bên lề, minigame trúng thưởng: Sự kiện mang đến hàng trăm phần quà hấp dẫn, với tổng giá trị quà tặng lên đến 1,5 tỷ đồng, bao gồm các gói cấy tóc miễn phí, liệu trình chăm sóc tóc chuyên sâu, sản phẩm cao cấp…

Thành lập bởi Hoa hậu Thu Hoài, NewHair by Khơ Thị là một trong những đơn vị tiên phong đưa công nghệ cấy tóc tự thân về Việt Nam. Đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Khơ Thị SkinCare & Clinic được Sở Y tế TP.HCM cấp phép thực hiện phẫu thuật cấy tóc điều trị hói.

Với nền tảng công nghệ hiện đại cùng triết lý hoạt động đặt tâm đức và sự hài lòng của khách hàng làm trung tâm, NewHair by Khơ Thị đã thực hiện hàng nghìn ca cấy tóc thành công, giúp khách hàng từ nhiều độ tuổi và ngành nghề khác nhau tìm lại mái tóc và sự tự tin.

Kết quả sau 1 năm cấy tóc của Content Creator Diễn Dler. Nguồn: NewHair by Khơ Thị

“Chúng tôi không chỉ cấy lại tóc, mà còn khơi lại sự tự tin cho khách hàng, để từ đó giúp họ thành công và hạnh phúc hơn. ‘Stand by Your Hair’ không đơn thuần là một khẩu hiệu, mà là cam kết lâu dài của NewHair: đồng hành, sát cánh và thấu hiểu”, Hoa hậu Thu Hoài - CEO NewHair by Khơ Thị chia sẻ.

Thông tin sự kiện“Stand by Your Hair” Thời gian: 5 & 6/7/2025 (Thứ Bảy & Chủ Nhật)

Địa điểm: Sảnh lớn tầng trệt, TTTM Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Q.1, TP.HCM

Hotline: 1900 6717

Website: https://caytocnewhair.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/CaytocNewHair.KhoThi

Đăng ký tham dự: https://bit.ly/standbyyourhair

Bích Đào