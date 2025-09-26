Truyền thông địa phương đưa tin, chiều tối ngày 20/9, khi đang chuẩn bị bữa tối trong bếp, chị Ngô - một người dân ở tầng 14 của khu chung cư, bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn phía ngoài cửa sổ.

Chị Ngô là người đầu tiên phát hiện ra bé gái gặp nạn. Ảnh chụp màn hình

Ngay lập tức, chị chạy ra ngoài xem thì phát hiện một bé gái đang đứng chới với trên mái hiên căn hộ ở tầng 13. Không hoảng hốt, chị bình tĩnh đưa tay ra ngoài giữ chặt bé gái đồng thời kêu lớn để tìm thêm sự trợ giúp.

Lúc này, ông Tăng ở căn hộ kế bên nghe thấy lập tức chạy sang giúp chị Ngô giữ chặt bé gái, đồng thời gọi cho lực lượng cứu hộ.

Ông Tăng cũng là 1 trong những người hàng xóm tham gia giải cứu cháu bé. Ảnh chụp màn hình

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, họ đã đưa bé gái vào nhà an toàn.

Theo thông tin, một bé gái 4 tuổi mải chơi đã vô tình ngã ra ngoài cửa sổ tầng 20. May mắn, em kịp bám vào lan can và đứng trên mái hiên tầng 13, trước khi được hàng xóm ứng cứu kịp thời.

Lực lượng cứu hộ đưa cháu vào nhà an toàn. Ảnh chụp màn hình

Chia sẻ sau sự việc, mẹ bé gái cho biết vô cùng hối hận vì sự chủ quan của người lớn trong gia đình khiến con trẻ lâm vào tình thế nguy hiểm, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn tới cư dân cũng như lực lượng chức năng tham gia giải cứu.

Qua sự việc, chính quyền địa phương khuyến cáo các gia đình có con nhỏ sống tại chung cư cao tầng nâng cao cảnh giác, đồng thời lắp đặt thiết bị bảo hộ như lưới an toàn, thanh chắn ở cửa sổ, cửa ra vào, lan can để phòng tránh tai nạn đáng tiếc.

