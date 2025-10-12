Theo truyền thông địa phương, vào khoảng 8h ngày 9/10, 4 thành viên của Trung tâm Cứu hộ Khẩn cấp Hải cẩu tỉnh Chiết Giang dùng xuồng tuần tra quanh khu vực Hải Ninh Đại Khẩu trên sông Tiền Đường. Tới 9h48, họ bất ngờ phát hiện một người đàn ông đang nổi trên mặt nước.

Ảnh chụp màn hình

Ngay lập tức, công tác cứu hộ khẩn cấp được triển khai. Nạn nhân lúc này vẫn còn tỉnh táo, liên tục vùng vẫy và kêu cứu, tuy nhiên cánh tay đã lạnh cứng.

Các thành viên trong đội cứu hộ đã cố gắng kiểm soát phương tiện giữa dòng nước xiết, để đưa nạn nhân lên xuồng an toàn.

Vì nạn nhân có thân hình cao lớn nên quá trình giải cứu gặp nhiều khó khăn giữa dòng nước xiết. Ảnh chụp màn hình

Người đàn ông gặp nạn khai rằng anh đã uống quá nhiều rượu vào đêm hôm trước và không may rơi xuống sông gần khu vực Bát Bảo vào khoảng nửa đêm.

4 thành viên đội cứu hộ không khỏi kinh ngạc khi biết nạn nhân nặng tới 115kg nhưng vẫn có thể trôi dạt giữa dòng nước xiết suốt nhiều giờ và sống sót một cách ngoạn mục.

Các chuyên gia cảnh báo, thủy triều trên sông Tiền Đường những ngày gần đây đang ở giai đoạn dâng cao đỉnh điểm. Người dân và du khách được khuyến cáo cần đặc biệt thận trọng khi di chuyển, tham quan hoặc hoạt động gần khu vực sông.

Hình ảnh thủy triều dâng cao ở sông Tiền Đường hôm 9/10. Ảnh: CFP

Sông Tiền Đường, hay còn gọi là Tiền Đường giang, là một trong những con sông nổi tiếng nhất miền đông Trung Quốc. Bắt nguồn từ tỉnh Giang Tây, sông Tiền Đường chảy qua tỉnh Chiết Giang trước khi đổ ra vịnh Hàng Châu.

Với chiều dài hơn 500km, Tiền Đường không chỉ có vai trò quan trọng trong giao thông, nông nghiệp và kinh tế khu vực, mà còn được biết đến rộng rãi nhờ hiện tượng “thủy triều ngược” hiếm có trên thế giới.

Mỗi năm, hàng nghìn du khách đổ về đây để chiêm ngưỡng con sóng triều cuồn cuộn đổ ngược vào sông, tạo nên khung cảnh ngoạn mục và đầy ấn tượng.