Theo dữ liệu của FlightAware, sự cố xảy ra trên chuyến bay số hiệu FR8425 của hãng Ryanair, khởi hành từ sân bay Luton (London, Anh) và dự kiến hạ cánh tại sân bay Miguel Hernández ở Alicante-Elche, Tây Ban Nha, chiều 26/9.

Khi bay qua không phận Pháp, máy bay buộc phải chuyển hướng và đáp khẩn cấp xuống sân bay Toulouse-Blagnac.

Nhóm khách gây rối bị lực lượng an ninh hàng không ở sân bay Toulouse-Blagnac (Pháp) áp giải xuống máy bay. Ảnh chụp màn hình

Người phát ngôn của hãng hàng không sau đó cho biết, cơ trưởng quyết định chuyển hướng vì có "một nhóm hành khách gây rối trên máy bay".

"Nhóm hành khách này đã uống rất nhiều trước chuyến bay. Khoảng 30 phút sau khi máy bay cất cánh, họ liên tục nói chuyện ồn ào, thô lỗ, thậm chí chửi thề. Không chỉ vậy, những người này còn làm đổ đồ uống lên những khách nữ ngồi gần và máy tính xách tay của họ”, một nhân chứng kể lại.

Một người đàn ông trong nhóm còn phớt lờ cảnh báo của tiếp viên, liên tục có hành động quá khích và tìm cách mở cửa thoát hiểm ngay giữa không trung.

Nam hành khách say xỉn quyết liệt chống trả lực lượng chức năng. Ảnh cắt từ clip

Nhận thấy tình hình căng thẳng, cơ trưởng quyết định hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Toulouse-Blagnac, nơi lực lượng chức năng đã chờ sẵn để xử lý.

Một nguồn tin điều tra cho biết: “Những người đàn ông đó vẫn trong tình trạng say khướt khi bị đưa vào phòng tạm giam. Nồng độ cồn trong máu quá cao khiến cảnh sát phải mất nhiều giờ mới có thể lấy lời khai”.

Trong khi đó, người phát ngôn hãng hàng không khẳng định: “Hãng áp dụng chính sách không khoan nhượng với mọi hành vi gây rối, nhằm bảo đảm an toàn và trải nghiệm của toàn bộ hành khách”.

Theo quy định pháp luật Pháp và Anh, hành vi “gây nguy hiểm cho an toàn hàng không” có thể bị phạt tù tối đa 5 năm và phạt tiền khoảng 60.000 bảng Anh (hơn 2 tỷ đồng). Ngoài ra, hành vi “say rượu trên máy bay” cũng có thể bị xử lý hình sự, với mức án lên đến 2 năm tù và 4.000 bảng Anh (hơn 140 triệu đồng) tiền phạt.