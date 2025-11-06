Đây là Mặt Trăng lớn và sáng nhất trong năm, xuất hiện rực rỡ tại những nơi có bầu trời quang đãng. Siêu Trăng lần này to và sáng hơn các đợt trước đó trong năm, vì đây là thời điểm Mặt Trăng ở vị trí gần Trái Đất nhất trong quỹ đạo của nó.

Siêu trăng mọc phía sau tượng đài Torchbearer trên bờ hồ Maschsee. Ảnh: Julian Stratenschulte / dpa

Hiện tượng này xảy ra do quỹ đạo của Mặt Trăng không phải là một đường tròn hoàn hảo, mà có dạng hình elip. Khi Mặt Trăng đạt điểm cận địa - gần Trái Đất nhất - và đồng thời tròn, chúng ta sẽ thấy một siêu Trăng.

Tên gọi “Beaver Moon” (Trăng Hải Ly) bắt nguồn từ truyền thống lâu đời trong văn hóa dân gian phương Tây khi đặt tên cho các kỳ Trăng tròn theo các sự kiện diễn ra trong tự nhiên.

Theo lịch của thổ dân Bắc Mỹ, đây là thời điểm hải ly tích cực xây đập để chuẩn bị cho mùa đông.

Những khoảnh khắc ấn tượng từ khắp thế giới

Bức ảnh ghi lại cảnh đàn ngỗng bay ngang qua Mặt Trăng. Đây là thời điểm Mặt Trăng gần Trái Đất nhất nên ánh sáng đặc biệt mạnh mẽ. Ảnh: Patrick Pleul / dpa

Mặt Trăng khổng lồ xuất hiện ngay phía trên bờ biển, tạo nên cảm giác như có thể chạm tới.

Ảnh: Hollie Adams

Mặt Trăng tròn xuất hiện phía sau khu rừng, ánh sáng dịu nhưng rực rỡ. Ảnh: Frank Hammerschmidt / dpa

Máy bay cắt ngang đường đi của siêu Trăng - khoảnh khắc hiếm hoi và đầy kịch tính.

Ảnh: David Balogh / SOPA Images / Shutterstock

Siêu trăng mọc phía sau tượng đài Torchbearer trên bờ hồ Maschsee.

Ảnh: Julian Stratenschulte / dpa

Mặt Trăng lên cao sau những tòa chung cư, tạo nên khung cảnh quen thuộc nhưng đầy thơ mộng.

Ảnh: Artur Abramiv / ZUMA Press Wire / Shutterstock

Cánh quạt của tuabin gió che một phần siêu Trăng. Ảnh: Patrick Pleul / dpa

Ánh trăng biến đường chân trời Budapest thành cảnh phim khoa học viễn tưởng, nổi bật giữa nền trời và kiến trúc thành phố. Ảnh: David Balogh / SOPA Images / Shutterstock

Nhiếp ảnh gia Neil Hall ghi lại hình ảnh Mặt Trăng rõ nét dù thời tiết có mây mù. Ảnh: EPA

Nhiếp ảnh gia Julian Stratenschulte bố trí góc chụp hoàn hảo để Mặt Trăng nằm cạnh tượng Torchbearer. Ảnh: Julian Stratenschulte / DPA

Ánh đèn đường rực rỡ tạo nên khung cảnh sinh động khi siêu trăng bắt đầu mọc ở Delhi, Ấn Độ. Ảnh: Harish Tyagi / EPA

Siêu Trăng Hải Ly của năm nay không chỉ là sự kiện thiên văn đặc biệt, mà còn là nguồn cảm hứng sáng tạo cho các nhiếp ảnh gia và người yêu bầu trời trên toàn thế giới. Trong khoảnh khắc đó, dù ở Berlin, Budapest hay Sydney, tất cả đều cùng hướng về một Mặt Trăng sáng, lớn và đầy kỳ diệu.

(Theo The Guardian, BBC)