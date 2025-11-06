Người dân trên khắp thế giới đã có cơ hội chiêm ngưỡng siêu Trăng Hải Ly (Beaver Supermoon) khi Mặt Trăng mọc vào tối thứ Tư.
Đây là Mặt Trăng lớn và sáng nhất trong năm, xuất hiện rực rỡ tại những nơi có bầu trời quang đãng. Siêu Trăng lần này to và sáng hơn các đợt trước đó trong năm, vì đây là thời điểm Mặt Trăng ở vị trí gần Trái Đất nhất trong quỹ đạo của nó.
Hiện tượng này xảy ra do quỹ đạo của Mặt Trăng không phải là một đường tròn hoàn hảo, mà có dạng hình elip. Khi Mặt Trăng đạt điểm cận địa - gần Trái Đất nhất - và đồng thời tròn, chúng ta sẽ thấy một siêu Trăng.
Tên gọi “Beaver Moon” (Trăng Hải Ly) bắt nguồn từ truyền thống lâu đời trong văn hóa dân gian phương Tây khi đặt tên cho các kỳ Trăng tròn theo các sự kiện diễn ra trong tự nhiên. Theo lịch của thổ dân Bắc Mỹ, đây là thời điểm hải ly tích cực xây đập để chuẩn bị cho mùa đông.
Những khoảnh khắc ấn tượng từ khắp thế giới
Siêu Trăng Hải Ly của năm nay không chỉ là sự kiện thiên văn đặc biệt, mà còn là nguồn cảm hứng sáng tạo cho các nhiếp ảnh gia và người yêu bầu trời trên toàn thế giới. Trong khoảnh khắc đó, dù ở Berlin, Budapest hay Sydney, tất cả đều cùng hướng về một Mặt Trăng sáng, lớn và đầy kỳ diệu.