Ngày 22/5, lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết hôm nay DJ Ngân 98 đã có buổi làm việc với Thanh tra của đơn vị về viên uống giảm cân do nữ DJ này bán trong thời gian qua.

Trong khi đó, Ngân 98 cho biết, ngày 21/5, Sở An toàn thực phẩm TPHCM kiểm tra đột xuất nên cô và đơn vị phân phối không kịp giải trình, chuẩn bị hồ sơ về sản phẩm.

Bởi vậy, sáng 22/5, Ngân 98 đã mang hồ sơ sản phẩm đến Sở An toàn thực phẩm bao gồm hồ sơ công bố, hợp đồng sản xuất, phiếu kiểm nghiệm sản phẩm, hóa đơn đỏ, giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, hợp đồng thuê quảng bá...

Hình ảnh nữ DJ mang sản phẩm lên Sở An toàn thực phẩm. Ảnh: Ngân 98

Theo nữ DJ, Thanh tra Sở An toàn thực phẩm đã tiếp nhận hồ sơ và xem kết quả kiểm nghiệm từ các đơn vị kiểm nghiệm đủ điều kiện được cấp phép.

Theo thông tin trên bao bì, sản phẩm giảm cân do Ngân 98 quảng bá do Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Zubu (154 Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, TPHCM) phân phối; sản xuất tại một nhà máy thuộc điểm công nghiệp Đan Phượng Hà Nội. Do đó, thanh tra của Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã tới địa chỉ trên kiểm tra nhưng không thấy văn phòng.

Tuy nhiên, Ngân 98 cho hay, Công ty Zubu đã dừng hoat động 2 năm, các sản phẩm do cô quảng bá không liên quan tới đơn vị này.