Không dừng lại ở việc bảo chứng cho những hương vị Quảng Đông truyền thống chuẩn mực, thương hiệu tiếp tục khẳng định tầm nhìn cởi mở khi chính thức ra mắt bộ thực đơn mới mang tên “Giao hòa bản sắc Thái” - đánh dấu một bước chuyển mình đầy thanh lịch, kết nối những tinh hoa rực rỡ nhất của văn hóa ẩm thực Á Đông.

Khởi nguồn từ sự tôn trọng những giá trị nguyên bản, concept thực đơn Thái hoàn toàn mới tại Ngân Đình Sài Gòn được chế tác tỉ mỉ để cân bằng bốn vị đặc trưng chua, cay, mặn và ngọt. Đó không chỉ là sự kích thích vị giác, mà là sự chắt lọc đầy tinh tế: từ vị chua thanh mát của chanh tươi, lớp nước sốt đậm đà sóng sánh, cho đến hương thơm êm dịu của các loại thảo mộc nhiệt đới đặc trưng.

Mọi nguyên liệu đều được sắp đặt tỉ mỉ dưới góc nhìn cởi mở và bàn tay tài hoa của Chef người Thái - người kể câu chuyện bản sắc Thái qua ẩm thực, mang đến sự bùng nổ của hương vị nhưng vẫn giữ sự chuẩn mực và thanh lịch vốn có của ẩm thực Ngân Đình Sài Gòn.

“Giao hòa bản sắc Thái” - Lăng kính thanh lịch của những hương vị rực rỡ.

Ẩm thực Thái Lan vốn nổi tiếng bởi sự bùng nổ của các tầng hương vị: chua, cay, mặn, ngọt. Thách thức đặt ra cho đội ngũ bếp tại Ngân Đình Sài Gòn là làm sao giữ được cái "hồn" cốt lõi của xứ Chùa Vàng, nhưng vẫn phải duy trì được sự thanh tao, đĩnh đạc và sang trọng vốn có của nhà hàng. Và thực đơn “Giao hòa bản sắc Thái” chính là lời giải đáp cho thách thức đó.

Khái niệm "Giao hòa" ở đây không phải là sự pha trộn khiên cưỡng, mà là sự chắt lọc đầy tinh tế. Từng giọt nước cốt chanh tươi, chút cay nồng của ớt sả hay hương thơm êm dịu của thảo mộc nhiệt đới đều được cân đối chuẩn xác, mang đến một trải nghiệm kích thích vị giác nhưng vẫn vô cùng êm ái, trọn vẹn.

Để dẫn dắt thực khách bước vào hành trình khám phá mới mẻ này, Ngân Đình Sài Gòn đã mời đầu bếp người Thái về để cùng đội ngũ sáng tạo nên thực đơn mang bản sắc ẩm thực Thái, đại diện cho sự giao thoa hoàn hảo giữa nguyên liệu thượng hạng và kỹ thuật chế biến tài hoa.

Cá chẽm nguyên con chiên giòn kèm xà lách chanh sả ớt và sốt Thái: Một tuyệt tác đánh thức cả thị giác lẫn vị giác. Cá chẽm tươi ngon được xử lý với độ lửa hoàn hảo để tạo hình và lớp da bên ngoài vàng ươm, giòn rụm trong khi từng thớ thịt bên trong vẫn giữ nguyên độ mọng nước và vị ngọt thanh.

Điểm nhấn linh hồn của món ăn nằm ở phần xà lách chanh sả ớt tươi mát, rưới đẫm lớp sốt Thái đặc trưng. Sự đối lập giữa cái giòn tan của cá và vị chua cay xé lưỡi nhẹ nhàng của nước sốt tạo nên một bản giao hưởng bùng nổ trong khoang miệng.

Mì Thái phủ trứng hải sản: Một biến tấu sang trọng từ món ăn đường phố quen thuộc. Sợi mì Thái dai mềm, thấm đẫm gia vị được ôm trọn bởi lớp trứng đánh bông mềm mịn.

Ẩn sâu bên trong là sự góp mặt của các loại hải sản cao cấp tươi rói. Kỹ thuật kiểm soát nhiệt độ chảo (wok hei) đặc trưng của ẩm thực Hoa được áp dụng xuất sắc, giúp món ăn dậy lên một mùi hương khói đặc trưng đầy quyến rũ.

Súp Tom Yum Tôm: Không thể nói đến ẩm thực Thái mà bỏ qua Tom Yum. Tại Ngân Đình, món súp quốc hồn quốc túy này được nâng tầm nhờ nước dùng được ninh hầm nhiều giờ từ các nguyên liệu chọn lọc. Vị chua thanh, cay nồng và độ béo vừa phải êm dịu của nước súp hòa quyện, len lỏi làm ấm bầu không khí của những buổi tiệc tùng.

Đối với giới mộ điệu ẩm thực tại Sài Gòn, Ngân Đình từ lâu đã là nơi khắc họa rõ nét phong cách ẩm thực đậm chất Á Đông, nơi những món ăn Hoa truyền thống được nâng tầm qua sự tỉ mỉ và chỉn chu qua cách chọn lọc và mang đến những trải nghiệm chất lượng cho thực khách.

Thưởng thức ẩm thực tại Ngân Đình Sài Gòn không chỉ đơn thuần là việc nếm thử một món ăn ngon, mà là việc đắm mình vào một không gian riêng tư và đẳng cấp, nhà hàng cung cấp một dịch vụ chuyên nghiệp, chuẩn mực đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Giá trị của một thương hiệu được khách hàng lựa chọn không chỉ nằm ở việc gìn giữ quá khứ, mà còn ở cách kiến tạo tương lai. Tinh thần của Ngân Đình Sài Gòn là sự cởi mở, không ngừng đổi mới và tiếp biến. Sự kết hợp khéo léo giữa nền tảng ẩm thực Quảng Đông truyền thống, giờ đây là sự rực rỡ của văn hóa ẩm thực Thái Lan, và trong thời gian tới là lẩu Hồng Kông…tạo nên một không gian phức hợp trải nghiệm sự giao thoa hương vị Á Đông.