Agribank Chi nhánh Sài Gòn vừa thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ chưa thanh toán của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro, mã: PSH), trụ sở tại xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ.

Khoản nợ của NSH Petro tại Agribank Sài Gòn được hình thành theo hợp đồng tín dụng ngày 26/4/2023.

Giá trị khoản nợ (tạm tính đến thời điểm 11/8/2025) là hơn 1.458 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ gốc khoảng 1.302 tỷ đồng, dư nợ lãi lên đến 156,8 tỷ đồng.

Agribank Sài Gòn dự kiến đưa ra giá khởi điểm 1.458 tỷ đồng.

Một cửa hàng kinh doanh xăng dầu của NSH Petro. Ảnh: NSH Petro

NSH Petro được thành lập năm 2012, vốn điều lệ 1.262 tỷ đồng. Công ty hoạt động trong lĩnh vực bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; sản xuất xăng sinh học, xăng, dầu, nhớt, các sản phẩm hóa dầu.

Người đại diện theo pháp luật là ông Mai Văn Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ông Huy đang nắm giữ 42,64% cổ phần tại NSH Petro.

Do thua lỗ kéo dài, cổ phiếu PSH đã bị đình chỉ giao dịch trên sàn HSX kể từ ngày 12/3/2025.

Mới đây, TAND thành phố Cần Thơ cũng có quyết định không mở thủ tục phá sản đối với NSH Petro sau khi có đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Công ty TNHH Xăng dầu Việt Loan (ấp Phú Khởi, xã Thạnh Hoà, TP Cần Thơ) đối với Công ty NSH Petro.

Theo đó, ngày 9/7/2025, TAND thành phố Cần Thơ nhận được đơn xin rút lại yêu cầu mở thủ tục phá sản của Xăng dầu Việt Loan với Công ty NSH Petro do hai doanh nghiệp đã thương lượng được với nhau về việc thanh toán khoản nợ. Vì vậy, tòa xác nhận NSH Petro chưa mất khả năng thanh toán.

Theo báo cáo tài chính quý II/2025, NSH Petro ghi nhận lỗ trước thuế 305,7 tỷ đồng. Nợ phải trả ở mức 9.800 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn gần 8.000 tỷ đồng.