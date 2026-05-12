Thống kê cho thấy, tổng số cán bộ, nhân viên tại 28 ngân hàng niêm yết đến ngày 31/3/2026 là 238.390 người, giảm 3.026 người so với thời điểm 31/12/2025. Con số này không bao gồm Agribank, PVcomBank, SCB và 4 ngân hàng chuyển giao bắt buộc.

Có tới 14/28 ngân hàng ghi nhận sự sụt giảm về số lượng nhân sự trong 3 tháng đầu năm, 13 ngân hàng tăng nhân sự và một ngân hàng (BaoViet Bank) không có thay đổi về số lượng nhân sự.

Ngân hàng mạnh tay nhất trong việc cắt giảm nhân sự trong 3 tháng đầu năm là Sacombank khi giảm tới 2.570 người, còn 13.281 người tại thời điểm 31/3/2026. Riêng Sacombank đã chiếm tới gần 85% tổng số nhân sự giảm của 28 ngân hàng trong quý I.

Ngoài ra, không có ngân hàng nào cắt giảm quá 1.000 người. Trong đó, BIDV, TPBank, Eximbank, VIB là những ngân hàng ghi nhận số lượng nhân sự giảm mạnh nhất sau Sacombank, nhưng số lượng nhân sự tại mỗi ngân hàng cũng chỉ giảm hơn 200 người.

Cụ thể, BIDV giảm 279 người, TPBank giảm 226 người, Eximbank giảm 222 người, VIB giảm 217 người.

Số lượng nhân sự tại KienlongBank và VietinBank lần lượt giảm 150 và 135 người. Các ngân hàng còn lại trong nhóm 14 ngân hàng đều chỉ giảm dưới 100 nhân sự.

Ở chiều ngược lại, VPBank là ngân hàng ghi nhận số lượng nhân viên tăng nhiều nhất trong 3 tháng đầu năm, với 362 người. Tuy nhiên, con số này không thực sự lớn nếu so với quy mô nhân sự lên tới 17.916 người của VPBank tính đến 31/3.

Với quy mô nhân sự lên đến 11.636 người, số lượng nhân sự tại Techcombank tăng thêm 176 người so với cuối năm ngoái, đứng thứ hai trong hệ thống về số lượng nhân viên tăng thêm.

Sau một năm mạnh tay tinh giản nhân sự, LPBank đã quay lại tuyển dụng trong quý I/2026 khi tăng thêm 142 nhân viên, nâng tổng số lao động lên 9.739 người.

LPBank và Sacombank là hai ngân hàng cắt giảm nhân sự mạnh nhất trong năm 2025, đặc biệt là trong quý I/2025.

Tuy nhiên, sau một năm “thanh lọc”, LPBank đã không còn thuộc nhóm ngân hàng có quy mô nhân sự trên 10.000 người. Số lượng nhân sự hiện tại của nhà băng này là 9.739 người. Dưới thời Chủ tịch Nguyễn Đức Thụy, số lượng nhân viên ngân hàng này từng lên đến trên 12.000 người.

Nhóm ngân hàng ghi nhận số lượng nhân viên tăng trong 3 tháng đầu năm nay (nhưng không đáng kể) còn có ABBank, MSB, HDBank, MB, OCB, Nam A Bank, PGBank, SHB, Vietcombank, BVBank.

Xét về quy mô nhân sự đến 31/3/2026, nhóm ngân hàng có vốn nhà nước chi phối vẫn chiếm thế áp đảo: BIDV 26.000 người, Vietcombank 22.663 người, VietinBank 22.153 người (Agribank có khoảng 40.000 nhân sự đang làm việc).

Trong nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần, VPBank dẫn đầu khi có tới 17.916 cán bộ, nhân viên.

Sacombank dù mạnh tay trong việc cắt giảm nhân sự nhưng vẫn đứng thứ hai với 13.281 người.

Các ngân hàng còn lại trong nhóm dẫn đầu bao gồm: MB 13.082 người, ACB 12.475 người, Techcombank 11.638 người, HDBank 10.494 người.

Các ngân hàng còn lại đều đang có dưới 10.000 nhân sự.

Nhóm ngân hàng có quy mô dưới 2.000 nhân sự gồm PGBank, Viet A Bank, BaoViet Bank, Saigonbank.