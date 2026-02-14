3 ngân hàng cắt giảm hàng nghìn nhân sự

Trong số 28 ngân hàng thương mại trong nước đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2025 (Agribank và PVCombank chưa công bố), có tới 15 ngân hàng ghi nhận sự sụt giảm nhân sự so với năm 2024.

Tổng số lượng nhân viên của 28 ngân hàng tại ngày 31/12/2025 là 241.416 người, giảm 1.707 người so với thời điểm 31/12/2024.

Số lượng nhân sự rời khỏi ngành ngân hàng trong năm qua thậm chí còn lớn hơn nhân sự đang làm việc tại 3 ngân hàng có quy mô nhân sự thấp nhất là Saigonbank, BaoViet Bank, và Viet A Bank.

Đáng chú ý, làn sóng cắt giảm nhân sự trong ngành ngân hàng còn thể hiện qua việc 15 ngân hàng ghi nhận số lượng nhân viên giảm so với 1 năm trước đó.

Mức giảm mạnh nhất diễn ra tại LPBank, ngân hàng vốn được biết đến qua việc mạnh tay cắt giảm nhân sự trong quý 4/2024 và quý 1/2025.

Tại ngày 31/12/2025, LPBank có 9.597 CBNV, giảm 1.592 người so với cuối năm 2024.

Với số lượng nhân viên tương đương LPBank, VIB ghi nhận có 9.927 người đang làm việc tại ngân hàng, tính đến 31/12/2025. Con số này cho thấy ngân hàng đã mạnh tay thanh lọc nhân sự với con số sụt giảm so với cùng kỳ là 1.396 người.

Đứng thứ ba trong số các ngân hàng có số lượng CBNV giảm nhiều nhất là Sacombank. Có 15.851 người đang làm việc cho nhà băng này, giảm mạnh 1.207 người so với cuối năm 2024.

Bất ngờ lớn diễn ra ở nhóm ngân hàng Big4 khi cả Vietcombank và VietinBank đều có tên trong danh sách các ngân hàng cắt giảm nhân sự.

Với Vietcombank, số lượng nhân sự sụt giảm so với năm 2024 lên tới gần 900 người, tức chỉ đứng sau 3 ngân hàng LPBank, VIB và Sacombank.

Tại ngày 31/12/2025, Vietcombank có 22.654 nhân sự, thuộc nhóm ngân hàng có số lượng CBNV lớn nhất hệ thống.

Đáng chú ý, so với năm liền kề trước đó, Vietcombank gần như giữ nguyên số lượng các chi nhánh, phòng giao dịch.

Còn tại VietinBank, khoảng 100 phòng giao dịch của nhà băng này đã phải đóng cửa trong nỗ lực cơ cấu lại mạng lưới của ngân hàng. Dù vậy, đây vẫn là một trong số những ngân hàng duy trì số lượng nhân sự lớn nhất hệ thống, lên tới 22.288 người, chỉ giảm 204 người so với cuối năm 2024.

Ngoài các ngân hàng kể trên, danh sách các ngân hàng ghi nhận sự sụt giảm về nhân sự trong năm qua còn có: KienlongBank (giảm 790 người), ACB (giảm 461 người), ABBank (giảm 326 người), Eximbank (giảm 280 người), HDBank (giảm 166 người), OCB (giảm 120 người), TPBank (giảm 97 người), PGBank (giảm 50 người), Saigonbank (giảm 16 người), BaoViet Bank (giảm 8 người).

Ngược lại, có không ít các ngân hàng ghi nhận số lượng nhân viên tăng trong năm 2025. Dẫn đầu là VPBank tới 2.551 người lên 17.554 người; MB tăng 892 người lên 13.047 người.

Bất chấp làn sóng cắt giảm, lãnh đạo Ngân hàng MB từng nhiều lần khẳng định sẽ không cắt giảm, thậm chí còn tuyển dụng thêm.

Ông Vũ Thành Trung – Phó Chủ tịch HĐQT, phụ trách lĩnh vực chuyển đổi số của Ngân hàng MB – cho biết, ngân hàng tập trung tuyển dụng nhân sự làm việc cho các dự án về công nghệ thông tin và dữ liệu. Hiện đang có khoảng 2.000 kỹ sư công nghệ thông tin đang làm việc cho MB, chiếm 11,9% tổng số lượng nhân sự của ngân hàng.

Ngoài VPBank và MB, nhóm các ngân hàng tăng tuyển dụng trong năm qua còn có: Techcombank (tăng 485 người), Bac A Bank (tăng 385 người), SHB (tăng 338 người), NCB (tăng 233 người), Nam A Bank (tăng 230 người), BIDV (tăng 211 người), VietBank (tăng 205 người), MSB (tăng 160 người), SeABank (tăng 121 người), Viet A Bank (tăng 40 người), và BVBank (tăng 39 người).

Nhân sự BIDV lớn hơn 10 ngân hàng cộng lại

Theo thống kê, 3 ngân hàng thương mại nhà nước là BIDV, Vietcombank và VietinBank nằm trong top đầu về số lượng CBNV, từ hơn 22.000 đến hơn 26.000 người.

Thực tế Agribank mới là ngân hàng đứng đầu hệ thống khi báo cáo 6 tháng đầu năm 2025 cho thấy có tới gần 41.000 người lao động đang làm việc tại ngân hàng có mạng lưới lớn nhất cả nước.

Ngoài các “ông lớn” Big4, loạt ngân hàng đang có trên 10.000 người lao động bao gồm: VPBank (17.554), Sacombank (15.851), MB (13.047), ACB (12.549), Techcombank (11.462), và HDBank (10.426 người).

Có 4 ngân hàng thương mại cổ phần đang duy trì số lượng người lao động chỉ dưới 2.000 người, đó là: Saigonbank (1.474), BaoViet Bank (1.541), Viet A Bank (1.597), và PGBank (1.871 người).

Thậm chí, tổng số lượng CBNV của 10 ngân hàng top cuối cũng chỉ 25.000 người, ít hơn so với số lượng CBNV của ngân hàng đứng đầu bảng về số lượng nhân sự là BIDV.