Quyết định được chấp thuận bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Khu vực 12, công văn số 182/KV12-QLGS1 ngày 11/7/2025.

Theo đó, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) - Chi nhánh Hưng Yên sẽ thay đổi địa điểm, từ địa điểm cũ: số 124 Nguyễn Thiện Thuật, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, đến địa điểm mới: Thửa đất số 272 - 274 - 275 - 277 đường Nguyễn Bình, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Ngày dự kiến chuyển sang địa điểm mới: 6/10/2025.

Với không gian giao dịch hiện đại và mới mẻ, theo chuẩn mô hình mới của thương hiệu, cùng đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, các Chi nhánh/Phòng giao dịch của MSB sẽ luôn đồng hành và đáp ứng tối đa nhu cầu về tài chính của khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.

Thành lập năm 1991, trải qua hơn 34 năm xây dựng và phát triển, MSB không ngừng vươn lên, tạo lập nhiều cột mốc quan trọng trong ngành tài chính ngân hàng. Tính đến nay, MSB có 260 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc và kết nối với gần 400 ngân hàng đại lý tại 55 quốc gia, vùng lãnh thổ. Với hệ thống gần 7.000 cán bộ nhân viên, Ngân hàng hiện đang phục vụ hơn 6 triệu khách hàng cá nhân và gần 100.000 khách hàng doanh nghiệp.

(Nguồn: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam)