Hành trình chuyển mình mạnh mẽ

Khởi đầu từ một ngân hàng nhỏ, đến nay Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) ngày càng trở nên thân thuộc với khách hàng, đối tác, nhà đầu tư như một ngân hàng bán lẻ hiện đại, cung cấp những dịch vụ chất lượng tới khách hàng.

Kết quả này có được nhờ hành trình chuyển đổi không ngừng. Bước ngoặt đến với NCB khi ngân hàng triển khai kế hoạch tái thiết và kiện toàn nội lực toàn diện theo 4 trọng tâm chính: kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao, nâng cấp toàn bộ hạ tầng và giải pháp công nghệ hiện đại, tăng vốn điều lệ nâng cao năng lực tài chính và củng cố hệ thống kiểm soát nội bộ.

Với sự đồng hành của các đối tác chiến lược và sự tham gia của đội ngũ quản trị, điều hành mới giàu kinh nghiệm, NCB ghi nhận sự chuyển biến mạnh mẽ về năng lực quản trị, điều hành và xây dựng định hướng, chiến lược hoạt động mới hiệu quả, sắc nét. Ngân hàng chuyển dịch cơ cấu thu nhập từ mảng tín dụng truyền thống sang các sản phẩm bán lẻ và dịch vụ ngân hàng số, đồng thời đầu tư mạnh mẽ cho công nghệ và chuyển đổi số, đặt nền móng cho thế hệ sản phẩm mới hiện đại, sáng tạo và tiên phong cùng phương thức sản xuất số trong giai đoạn tiếp theo.

Hệ thống kiểm soát nội bộ của NCB cũng được củng cố với giải pháp ICAAP chuẩn Basel II và xây dựng lộ trình kiện toàn hệ thống kiểm soát nội bộ dưới sự tư vấn của KPMG, nâng cao năng lực quản trị rủi ro tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Dấu ấn chuyển mình của NCB được xác lập rõ vào 2023 khi chuyển trụ sở chính về vị trí đắc địa ngay trung tâm Hà Nội và ký kết hợp tác với đối tác tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới, hoạch định chiến lược phát triển mới dài hạn với khát vọng trở thành ngân hàng cung cấp dịch vụ và giải pháp tài chính hàng đầu.

Thành tựu của ngân hàng

Tháng 6/2024, NCB là tổ chức tín dụng tiên phong tại Việt Nam hoàn thành việc xây dựng và được phê duyệt phương án cơ cấu lại theo “Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025” với sự tư vấn của Ernst & Young (E&Y) và KPMG. Đây là bước đột phá đưa NCB bước vào quỹ đạo tăng trưởng mới.

Việc triển khai quyết liệt chiến lược tái cấu trúc toàn diện đã giúp NCB ngày càng nâng cao vị thế. NCB được hàng loạt tổ chức trong nước và quốc tế vinh danh với nhiều giải thưởng và là ngân hàng đầu tiên triển khai tính năng mở tài khoản thanh toán thông qua ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Sự chuyển mình của NCB còn thể hiện qua kết quả kinh doanh. Giai đoạn 2021-2024, tổng tài sản của NCB tăng hơn 60%, lần đầu tiên vượt 118.000 tỷ đồng; dư nợ cho vay khách hàng tăng trên 70% và huy động tiền gửi của khách hàng tăng gần 50%; số lượng khách hàng tăng 40%, vượt 1,4 triệu khách; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát theo đúng mục tiêu đưa ra tại phương án cơ cấu lại.

Việc hoàn thành lần tăng vốn điều lệ thứ 2 trong vòng 3 năm liên tiếp (2022 - 2024), nâng vốn lên gần 11.800 tỷ đồng, đã đưa NCB vươn mình từ nhóm ngân hàng quy mô nhỏ sang nhóm quy mô vừa.

6 tháng đầu 2025, NCB ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 462 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 6 tỷ đồng cùng kỳ 2024. Các chỉ tiêu tổng tài sản, cho vay khách hàng, tổng huy động vốn tại 30/6 đều vượt hoặc gần đạt kế hoạch 2025 được thông qua tại ĐHCĐ thường niên 2025.

Chương mới của hành trình phát triển bền vững

Năm 2025, NCB dự kiến nâng vốn điều lệ lên 19.280 tỷ đồng, sớm hơn so với lộ trình đặt ra tại phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của ngân hàng nhằm nâng cao năng lực tài chính, tạo nền tảng vững chắc để mở rộng hoạt động kinh doanh, đáp ứng mục tiêu hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững.

Tầm nhìn dài hạn được NCB phác thảo cho giai đoạn 2025-2030 chính là bức tranh toàn cảnh về một ngân hàng phiên bản mới với chiến lược Digital Wealth (Quản lý Gia sản hỗn hợp Số).

“Sau 30 năm phát triển, từ một ngân hàng nhỏ, NCB đã không ngừng trưởng thành, mạnh mẽ tái cấu trúc, biến thách thức thành cơ hội và bứt phá để vươn lên, mở ra chương hành trình tiếp theo: rực rỡ, bền vững và tràn đầy khát vọng, góp phần cùng đất nước trên con đường tiến vào kỷ nguyên thịnh vượng, hùng cường”, đại diện NCB khẳng định.

Lệ Thanh