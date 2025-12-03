Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, Hội Cựu chiến binh (CCB) Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng tin cậy trong hệ thống, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thành lập từ năm 2012 theo Quyết định của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội đã duy trì hoạt động nền nếp, tạo sức lan tỏa về tinh thần gương mẫu, trách nhiệm và đoàn kết trong toàn hệ thống.

Trong bối cảnh giai đoạn 2022-2025 có nhiều biến động, đặc biệt khi VDB triển khai đề án cơ cấu lại hệ thống 2023-2027, Hội CCB VDB vẫn chủ động bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội và Đảng ủy, tăng cường công tác giáo dục chính trị cho hội viên. 100% hội viên được quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; giữ vững lập trường tư tưởng, tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được triển khai sâu rộng, giúp hội viên rèn luyện tác phong mẫu mực và tinh thần trách nhiệm cao trong công tác.

Đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình, tri ân và xã hội

Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, Hội CCB VDB đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như đóng góp xây dựng Nhà tưởng niệm bên bờ Bắc sông Thạch Hãn, quyên góp xây nhà tình nghĩa tại Điện Biên và Lai Châu, thăm hỏi thương binh nặng tại các trung tâm nuôi dưỡng người có công. Các chuyến hành trình về nguồn, thăm Vị Xuyên và các địa chỉ đỏ miền Trung được duy trì thường xuyên. Hội cũng tích cực tham gia đoàn công tác thăm chiến sĩ Trường Sa và vận động cán bộ trong hệ thống hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, qua đó lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Kiện toàn tổ chức, phát huy vai trò hội viên

Hội CCB VDB hiện sinh hoạt tại Khối 487 với đội ngũ hội viên là cán bộ tại Hội sở và các đơn vị trên địa bàn Hà Nội. Ban Chấp hành gồm 7 đồng chí, trong đó nhiều đồng chí là cấp ủy viên và cán bộ quản lý chủ chốt, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng và đơn vị. Giai đoạn 2022–2025, Hội đã kết nạp 5 hội viên mới và chuyển sinh hoạt 6 hội viên, đảm bảo củng cố tổ chức và duy trì lực lượng kế cận.

Phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030

Bước vào nhiệm kỳ mới, trong bối cảnh hội viên trẻ chiếm tỷ lệ lớn, Hội xác định tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng Hội vững mạnh, giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; Nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực cho hội viên; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực; Kiện toàn tổ chức, chú trọng kết nạp hội viên mới và chăm lo đời sống tinh thần; Tăng cường phối hợp với Công đoàn và Đoàn Thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Với tinh thần “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”, Hội Cựu chiến binh VDB khẳng định quyết tâm tiếp tục đóng góp vào sự phát triển bền vững của Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong giai đoạn mới.

(Nguồn: Ngân hàng Phát triển Việt Nam)