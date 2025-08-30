Dù nhà chỉ cách điểm xem diễu binh khoảng vài trăm mét, nhưng ông Nguyễn Bảng (85 tuổi, trú tại ngõ Văn Chương, Khâm Thiên, Hà Nội) vẫn dậy sớm để có mặt tại điểm xem diễu binh trên phố Trần Nhân Tông từ 4h30 sáng. Được chủ một hộ gia đình cho mượn ghế để ngồi, chứng kiến dòng người đổ về ngày một đông, ông Bảng cho biết đến hôm Quốc khánh 2/9 sẽ phải đến sớm hơn nữa.

Ông Nguyễn Bảng, cựu chiến binh năm nay đã 85 tuổi

Ông Nguyễn Bảng từng là sĩ quan hải quân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sau đó công tác tại Bộ Tổng tham mưu.

Điều đặc biệt đối với ông Nguyễn Bảng là cách đây 65 năm, năm 1960, ông từng là thành viên đoàn diễu hành đi qua Quảng trường Ba Đình tại lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9/1960.

“Ngày 2/9/1960, tôi vinh dự được là thành viên đoàn diễu hành của đoàn thanh niên Hà Nội đi qua Quảng trường Ba Đình, trước sự chứng kiến của Bác Hồ. Sau đó một năm thì tôi nhập ngũ vào đơn vị hải quân, rồi về công tác tại Bộ Tổng tham mưu đến năm 1990 thì nghỉ hưu”, ông bồi hồi nhớ lại.

Từng có mặt trong đội hình tham gia diễu binh ngày 2/9, cũng đã tham dự nhiều cuộc diễu binh, diễu hành với tư cách một người dân bình thường, nhưng ông Bảng cho biết cảm xúc lần nào cũng rất mới mẻ.

Các cựu chiến binh cùng nhau chào cờ khi Quốc ca vang lên

"Ngày xưa, đường phố còn vắng vẻ, nay đã khác hẳn. Đất nước cũng đã thay đổi, giàu mạnh lên so với trước. Tôi rất vui khi thế hệ trẻ, dù sinh ra trong thời bình, vẫn không quên lịch sử dân tộc. Từ nhà ra đây, nhìn các cháu thanh niên phấn khởi khiến những người cao tuổi như chúng tôi không khỏi xúc động”.

Làm quen nhau nhờ bộ quân phục, những tấm huân chương trên ngực áo

Sáng 30/8, chỉ riêng con phố Trần Nhân Tông, đoạn từ ngã ba giao với phố Lê Duẩn đến cổng công viên Thống Nhất, hàng chục cựu chiến binh dù không quen biết nhau từ trước nhưng đến đây cùng “làm quen” nhau nhờ bộ quân phục, những tấm huân, huy chương đeo trên ngực áo.

Họ được các chiến sĩ công an bảo vệ tạo điều kiện ngồi hàng đầu. Hội Phụ nữ phường Hai Bà Trưng còn mang nước và bánh mì phục vụ miễn phí các cựu chiến binh và người dân đến xem buổi tổng duyệt.

Các cựu chiến binh và người dân được Hội phụ nữ phường Hai Bà Trưng cấp nước uống và bánh mì miễn phí.

Trong đoàn cựu chiến binh ấy có vợ chồng bà Nguyễn Thị Tha và ông Lê Văn Xuân ở xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Cả hai ông bà ra Hà Nội từ ngày 27/8 để xem buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành.

Nguyễn Thị Tha (71 tuổi) cho biết, hai vợ chồng bà sẽ về lại Quảng Trị sau khi được tận mắt chứng kiến buổi lễ chính thức diễu binh, diễu hành vào ngày 2/9.

Bà Tha là cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại mặt trận Quảng Trị; chồng bà - ông Lê Văn Xuân là cựu chiến binh từng chiến đấu tại mặt trận Tây Nguyên trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

“Từ Quảng Trị ra Hà Nội, được hoà mình vào không khí đại lễ của dân tộc, tôi thấy mình quá hạnh phúc, lại còn được các cháu thanh niên tình nguyện, các chị em hội phụ nữ phường chăm sóc nhiệt tình thế này”, bà Nguyễn Thị Tha phấn khởi.

Ông Lê Văn Xuân nói: “Chúng tôi thấy rất vui và vui hơn nữa khi thấy phần lớn những người có mặt tại đây hôm nay là giới trẻ, họ cùng nhau hát quốc ca và các ca khúc cách mạng khiến tôi cảm thấy như sống lại thời thanh niên sôi nổi".

Hai vợ chồng bà Nguyễn Thị Tha - ông Lê Văn Xuân từ Quảng Trị ra Hà Nội từ ngày 27/8

“Từng trải qua chiến tranh gian khổ, giờ đây được chứng kiến xã hội tiến lên, đất nước phát triển từng ngày, thế hệ chúng tôi không còn niềm vui nào bằng”, bà Nguyễn Thị Tha nói thêm.

Không ra Hà Nội dịp này sẽ là một điều vô cùng đáng tiếc

Cựu chiến binh Lê Bá Thuận (83 tuổi, xã Hoằng Phụ, tỉnh Thanh Hoá) cho biết, ông từng trải qua hai cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và chiến dịch bảo vệ biên giới phía Bắc. Từng vinh dự nhận Huân chương Kháng chiến hạng Ba, Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng Nhất, đến nay ông vừa tròn 60 năm tuổi Đảng.

Từ Thanh Hoá ra Hà Nội vào chiều 29/8 và có mặt tại điểm xem diễu binh từ 4h sáng, ông Thuận được vợ chồng chủ một hộ gia đình trên phố Lê Duẩn cho mượn ghế ngồi và cung cấp mọi “dịch vụ” miễn phí khác. Đến sáng thì ông cũng hoà mình vào “khối” cựu chiến binh cùng xem các đoàn diễu binh đi qua phố Trần Nhân Tông.

“Dù mới chỉ là buổi tổng duyệt nhưng không khí hôm nay vừa trang nghiêm vừa sôi động. Đúng là nếu không ra Hà Nội dịp này sẽ là một điều vô cùng đáng tiếc”, ông Thuận nói.

Cựu chiến binh Lê Bá Thuận xúc động khi được tận mắt chứng kiến không khí của buổi tổng duyệt

Trong khi đó, cựu chiến binh Đỗ Văn Tân (xã Văn Môn, Bắc Ninh) cho biết, ông đi xe từ Bắc Ninh về Hà Nội trong đêm và có mặt tại đây từ 2h sáng. Với ông, điều thú vị là dù chỉ đi một mình nhưng đến đây ông lại được ngồi với rất nhiều cựu chiến binh. Dù mỗi người đến từ một miền quê khác nhau nhưng lại được ngồi cùng nhau, hoà mình vào niềm vui chung của toàn dân tộc.

“Rất cảm ơn các chiến sĩ công an, các chị em trong Hội Phụ nữ phường Hai Bà Trưng đã ưu tiên cho chúng tôi được ngồi thoải mái tại đây. Từ Bắc Ninh về Hà Nội cũng gần nên đến hôm 2/9 tôi sẽ lại ra tiếp”, ông Tân nói.

Ông Tân cũng bày tỏ sự xúc động và phấn khởi: “Cả triệu thanh niên nô nức đi xem các buổi hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt A80, ai cũng mang trên mình lá cờ tổ quốc hoặc áo cờ đỏ sao vàng đã tạo nên một không khí rất riêng cho Việt Nam”.