Khoản nợ hơn 125 tỷ đồng của Công ty Amity, tên cũ là Công ty TNHH Nghệ Sĩ Quyền Linh, được bảo đảm bằng quyền sử dụng đất có nguồn gốc là tài sản nằm trong vụ án Minh Phụng.

Agribank Chi nhánh Bình Thạnh vừa thông báo bán đấu giá tài sản là toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Amity (tên cũ: Công ty TNHH Nghệ Sĩ Quyền Linh).

Khoản nợ được hình thành theo hợp đồng tín dụng số 6380-LAV-202401009 ngày 5/12/2024 và các phụ lục, văn bản kèm theo giữa Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Amity và Agribank Chi nhánh Bình Thạnh.

Giá trị ghi sổ của khoản nợ tạm tính đến hết ngày 29/9/2026 là gần 125,57 tỷ đồng. Trong đó, nợ gốc là 118,535 tỷ đồng, nợ lãi 7,035 tỷ đồng.

Agribank cho hay, tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 30/9/2026 cho đến khi khoản nợ của Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Amity được thanh toán đầy đủ.

Giá khởi điểm của khoản nợ là 126,023 tỷ đồng. Khoản nợ được bán theo nguyên trạng thực tế và pháp lý tại thời điểm bán nợ, theo phương thức "có sao bán vậy".

Tài sản bảo đảm cho khoản vay của doanh nghiệp liên quan đến nghệ sỹ Quyền Linh là Quyền sử dụng đất có tổng diện tích hơn 13.000m2 tại các thửa đất số: 39+40+129+130+131+135+136+137; địa chỉ: phường Rạch Dừa, TPHCM (Phường 10, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Trong đó có 10.268m2 là đất nông nghiệp, 2.780m2 là đất chuyên dùng xây dựng biệt thự, khách sạn.

Theo hồ sơ Agribank, khu đất có nguồn gốc nhận chuyển nhượng từ Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh TPHCM, là tài sản nằm trong vụ án Minh Phụng và được UBND TP Vũng Tàu xác nhận hợp thức hóa quyền sử dụng đất ngày 27/6/2002.

Thông tin thêm, nhà nước đã thu hồi 2.101,1m2 (1.798,6m2 đất nông nghiệp, 302,5m2 đất chuyên dùng) theo Quyết định 2512/QĐ-UBND của UBND TP Vũng Tàu, nên diện tích còn lại là 10.946,9m2 (8.469,4m2 đất nông nghiệp và 2.477,5m2 đất chuyên dùng).

Hiện trên đất có công trình tạm làm sân bóng và kiot cho thuê, công trình trên đất xây dựng không phép, không được cấp Giấy chứng nhận. Công trình đã bị UBND phường Rạch Dừa, TPHCM ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và buộc phải tháo dỡ công trình, khôi phục lại tình trạng ban đầu của các thửa đất trước khi vi phạm.

Trước đó, ngày 22/6/2026, Agribank Chi nhánh Bình Thạnh từng thông báo bán đấu giá khoản nợ này với giá khởi điểm 118,7 tỷ đồng.

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Amity (tên cũ: Công ty TNHH Nghệ Sĩ Quyền Linh) được Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên lần đầu vào ngày 23/8/2018, mã số doanh nghiệp 0315238912.

Đến ngày 18/8/2025, công ty đã trải qua 8 lần thay đổi đăng ký doanh nghiệp. Thời điểm hiện tại, người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Vân Anh, Tổng Giám đốc công ty.

Địa chỉ trụ sở chính của công ty đặt tại số 142B Đường số 1, KDC Sông Giồng, Khu phố 22, Phường Bình Trưng, TPHCM.