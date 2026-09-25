Báo VietNamNet đưa tin, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hơn 1.000 tấn thuốc An Cung và mỹ phẩm nhập ngoại giả.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, Nguyễn Thanh Phương Tuyền (SN 1988, trú tại tỉnh Đồng Tháp), Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dược mỹ phẩm Tami Natural Home, là đầu mối tổ chức sản xuất và cung cấp hàng hóa cho các đối tượng khác trong đường dây.

Các sản phẩm được quảng cáo là hàng có nguồn gốc từ Hàn Quốc, Trung Quốc nhưng thực tế không được nhập khẩu chính ngạch. Các đối tượng tìm mua viên hoàn, nguyên liệu trôi nổi, không rõ nguồn gốc, cùng vỏ hộp, tem, nhãn mác từ Trung Quốc, sau đó vận chuyển về Việt Nam để đóng gói, hoàn thiện và đưa ra thị trường.

Qua xác minh, thành phần được sử dụng để sản xuất viên hoàn chủ yếu gồm bột mì, hóa chất, chất tạo màu và một số nguyên liệu khác.

Ngày 25/9, mạng xã hội xôn xao tin "Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh từng xuất hiện trong danh sách thành viên góp vốn của Công ty TNHH Sản xuất Dược mỹ phẩm Tami Natural Home".

Nghệ sĩ Quyền Linh. Ảnh: Tư liệu

Cụ thể, theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Sản xuất dược mỹ phẩm Tami Natural Home được thành lập từ năm 2021, trụ sở tại Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An (nay thuộc Tây Ninh).

Năm 2024, Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh góp 9,2 tỷ đồng, tương ứng 46% vốn điều lệ Tami Natural Home. Tháng 4 cùng năm, Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh xuất hiện trong cơ cấu thành viên của Tami Natural Home với tư cách thành viên góp vốn lớn.

Theo tài liệu đăng ký thay đổi vào tháng 7/2025, Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh không còn thuộc cơ cấu thành viên của Tami Natural Home.

Mới đây, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Amity (tiền thân là Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh - PV) đăng tải phản hồi chính thức về vụ việc.

Theo văn bản, lúc Amity mới thành lập, nghệ sĩ Quyền Linh đã cung cấp ý tưởng khởi nghiệp và nhận đại diện hình ảnh phi lợi nhuận nên doanh nghiệp sử dụng tên "Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh" với mục đích tri ân. Sau này, Quyền Linh không còn làm đại diện hình ảnh, doanh nghiệp này cũng đổi tên thành Amity hồi đầu năm 2025.

Phía công ty xác nhận từng tham gia góp vốn tại Tami Natural Home nhưng đã sớm chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp do đôi bên bất đồng định hướng và chủ trương kinh doanh.

Văn bản cũng cho biết Amity không tham gia việc tổ chức, quản lý, điều hành hay sản xuất, kinh doanh bất kỳ sản phẩm nào của Tami Natural Home.

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Quyền Linh viết: "Tôi khẳng định hoàn toàn không liên quan đến sản phẩm An cung hoàn hay bất kỳ sản phẩm nào được nhắc đến trong những thông tin đang lan truyền trên mạng. Mong mọi người nhìn đúng sự việc, đừng để những thông tin được dẫn dắt làm sai lệch sự thật. Đối với những hành vi cố tình sử dụng tên tuổi, hình ảnh để đăng tải, bình luận nhằm dẫn dắt hoặc câu tương tác, tôi sẽ đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật".

Mi Lê