3.500 phần quà hấp dẫn cho khách hàng cá nhân

Từ nay đến hết ngày 31/12/2025, khi khách hàng đăng ký và chính thức trải nghiệm một trong hai gói sản phẩm Family Banking hoặc S-Living, Ngân hàng SHB sẽ dành tặng thêm 3.500 E-voucher Urbox độc quyền cho các trải nghiệm mua sắm và chi tiêu, với tổng giá trị lên đến 1 tỷ đồng, bên cạnh nhiều ưu đãi dịch vụ khác.

Đây là những giải pháp tài chính được "may đo" tỉ mỉ, trở thành cánh tay đắc lực, đồng hành cùng mỗi gia đình Việt trong hành trình quản lý chi tiêu thông minh, tích lũy hiệu quả và đầu tư sinh lời. Từ đó, những giá trị vật chất được vun đắp cùng những giá trị tinh thần, gắn kết tình thân và cùng nhau kiến tạo một tương lai thịnh vượng, hạnh phúc vẹn tròn.

Ngàn ưu đãi hấp dẫn đang chờ đợi khách hàng cá nhân khắp cả nước

Bên cạnh các chương trình tri ân, SHB cũng điều chỉnh chính sách lãi suất tiết kiệm theo hướng cạnh tranh hơn, mang lại lợi ích rõ rệt cho khách hàng trong giai đoạn thị trường có nhiều biến động.

Đến với kênh quầy giao dịch, khách hàng sẽ được trải nghiệm đa dạng sản phẩm tiết kiệm với kỳ hạn linh hoạt và mức lãi suất cao nhất lên đến 6,8%/năm hấp dẫn. Dành cho những khách hàng yêu thích sự tiện lợi, kênh giao dịch online chính là lựa chọn hoàn hảo không thể bỏ lỡ. Chỉ với một cú chạm, bạn không chỉ gửi tiền nhanh chóng, an toàn mà còn được hưởng mức lãi suất cộng thêm lên đến 1,1%/năm so với biểu lãi suất niêm yết.

Kênh tiết kiệm vẫn được coi là an toàn, hiệu quả trong bối cảnh hiện tại

Các ưu đãi lãi suất này thể hiện chiến lược nhất quán của SHB là thúc đẩy tài chính thông minh, khuyến khích thói quen giao dịch số và mang đến trải nghiệm thuận tiện, an toàn cho người dùng trong hành trình quản lý tài chính cá nhân.

Đại diện SHB cho biết, thông qua chuỗi chương trình ý nghĩa này, SHB kỳ vọng sẽ cùng khách hàng kiến tạo nên những giá trị bền vững, nơi tinh thần sống thông minh và quản lý tài chính hiện đại được lan tỏa mạnh mẽ, hiện thực hóa triết lý "Ngân hàng hạnh phúc" mà SHB theo đuổi.

"Kỷ niệm 32 năm không chỉ là một cột mốc để nhìn lại hành trình đã qua, mà trên hết, là dịp để chúng tôi gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến mọi khách hàng, những người đã đồng hành, tin tưởng và góp phần viết nên câu chuyện thành công của SHB ngày hôm nay. Mỗi ưu đãi trong dịp này chính là lời hứa tiếp tục mang đến những giải pháp tài chính ưu việt, đồng hành cùng cộng đồng trong những chặng đường phát triển sắp tới”, đại diện SHB chia sẻ.

Chương trình đồng hành và tri ân khách hàng doanh nghiệp

Từ ngày 13/11/2025 đến 13/03/2026, SHB mang đến chương trình ưu đãi đặc biệt cho khách hàng doanh nghiệp với tên gọi “Đồng hành phát triển - Tri ân tiến bước” với nhiều ưu đãi đặc biệt.

Cụ thể, khách hàng mới, khách hàng doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện của chương trình sẽ được miễn/giảm phí khi đăng ký mở mới tài khoản số đẹp, tài khoản thanh toán. Đồng thời, SHB cung cấp sản phẩm thẻ tín dụng doanh nghiệp, phê duyệt hạn mức thấu chi online, giúp khách hàng giảm bớt nỗi lo dòng vốn lưu động.

SHB luôn, đồng hành cùng doanh nghiệp với các giải pháp tài chính hữu dụng

Đặc biệt, SHB dành hơn 2.000 voucher giảm giá phí dịch vụ, với giá trị lên đến 10 triệu đồng/voucher, gửi tới các khách hàng doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện chương trình, giúp doanh nghiệp thoải mái trải nghiệm những sản phẩm tài chính tại quầy hay trên nền tảng số của Ngân hàng.

Xuyên suốt hành trình phát triển, SHB đã khẳng định uy tín và vị thế của ngân hàng TMCP top đầu, đối tác tin cậy khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn Nhà nước & tư nhân trong và ngoài nước, cùng các tổ chức quốc tế.

Kiên định với hành trình “gieo hạnh phúc”

Hơn 3 thập kỷ năm đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) luôn kiên định với hành trình “gieo hạnh phúc” bằng sự trao đi và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cán bộ nhân viên, cổ đông, khách hàng và cộng đồng. Với SHB, hạnh phúc là động lực và cũng là đích đến của mọi hoạt động, nơi mỗi con người đều được trân trọng và cùng nhau tạo nên giá trị bền vững.

Nhân dịp sinh nhật 32 năm, SHB triển khai chiến dịch cộng đồng “Gieo Hạnh Phúc”, như lời nhắn gửi mỗi người chung tay viết nên những câu chuyện yêu thương và sẻ chia dành cho những mảnh đời, con người đặc biệt trên khắp mọi miền đất nước. Mỗi hành động nhỏ, mỗi tấm lòng thiện nguyện sẽ góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, để hạnh phúc được nhân lên khi sẻ chia.

Với sứ mệnh “Ngân hàng hạnh phúc”, SHB cam kết sẽ tiếp tục hành trình kết nối và vun đắp niềm tin, đồng hành cùng khách hàng và cộng đồng, hướng tới một xã hội hạnh phúc hơn trong kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

(Nguồn: SHB)