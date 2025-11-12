Sau hai tháng, hàng loạt ngân hàng thương mại tăng lãi suất, khiến mức trên 4%/năm trở nên phổ biến với các kỳ hạn dưới 6 tháng.

Theo thống kê đối với các ngân hàng thương mại trong nước, hiện có 14/35 và 16/35 ngân hàng niêm yết lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng lần lượt ở mức từ 4%/năm trở lên.

Đáng chú ý, có tới 23/35 ngân hàng niêm yết lãi suất tiền gửi từ 4%/năm trở lên cho kỳ hạn 3-5 tháng, trong khi cách đây hai tháng, mức dưới 4%/năm vẫn chiếm đa số.

Lãi suất huy động cao nhất cho tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng hiện nay là 4,75%/năm, do Techcombank niêm yết cho kỳ hạn 3 tháng, Bac A Bank niêm yết cho kỳ hạn 3-5 tháng (với số tiền gửi trên 1 tỷ đồng). Đây cũng là mức lãi suất tối đa theo trần lãi suất huy động do Ngân hàng Nhà nước quy định với tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng.

Một số ngân hàng còn áp dụng chương trình khuyến mại cộng thêm lãi suất, khiến mức huy động kỳ hạn dưới 6 tháng tại những nhà băng này chạm trần 4,75%/năm theo quy định.

Hiện lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 và 2 tháng cao nhất là 4,6%/năm do Eximbank niêm yết; tiếp đến là Bac A Bank (4,4%/năm với tiền gửi dưới 1 tỷ, 4,6%/năm với tiền gửi trên 1 tỷ); Vikki Bank và VCBNeo cũng thuộc nhóm dẫn đầu với lãi suất 4,35%/năm và 4,4%/năm.

Các ngân hàng còn lại niêm yết lãi suất từ 4%/năm cho kỳ hạn 1-2 tháng gồm: BVBank, VPBank, HDBank, OCB, MBV, Viet A Bank, NCB, SHB, BaoViet Bank, Sacombank...

Với kỳ hạn 3 tháng, Techcombank dẫn đầu với lãi suất tiền gửi lên đến 4,75%/năm và không phân biệt số lượng tiền gửi. Ngoài ra còn có Eximbank (4,7%/năm); Bac A Bank, VCBNeo và Vikki Bank (4,55%/năm); BVBank (4,5%/năm); BaoViet Bank (4,45%/năm); VPBank, MBV và HDBank (4,4%/năm)...

Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm cao nhất đối với kỳ hạn 4-5 tháng là 4,7%/năm, do Eximbank, VCBNeo và MBV niêm yết. Lãi suất kỳ hạn 5 tháng cao nhất tại OCB cũng lên tới 4,65%/năm, áp dụng cho tiền gửi trên 500 triệu đồng.

Với việc KienlongBank và LPBank vừa tăng lãi suất, đã có 11 ngân hàng tăng lãi suất từ đầu tháng 11 gồm: Sacombank, VPBank, MB, HDBank, GPBank, BVBank, Techcombank, BaoViet Bank...

Theo các chuyên gia, việc tăng lãi suất huy động có thể sẽ kéo lãi suất cho vay của các ngân hàng tăng theo, trừ khi ngân hàng tiếp tục cắt giảm mạnh các chi phí không thực sự cần thiết. Tuy nhiên, lãi suất huy động tăng cũng phản ánh quy luật cung - cầu của thị trường theo tính mùa vụ, khi cuối năm là thời điểm doanh nghiệp cần nhiều vốn vay hơn từ các ngân hàng.