Theo doanh nghiệp, môi trường làm việc, cách phát triển con người và văn hóa tổ chức được thiết kế song hành để hỗ trợ tốc độ đổi mới và khả năng vận hành của ngân hàng số.

Ngân hàng số Cake nhận 2 giải thưởng tại HR Asia Awards 2026. Ảnh: Nhung Nguyễn

Phát triển đội ngũ cùng với sự phát triển của tổ chức

Hiện Cake có gần 400 nhân sự, đều là người Việt Nam, trực tiếp nghiên cứu, phát triển và vận hành toàn bộ các sản phẩm, dịch vụ tài chính số cho khách hàng. Theo doanh nghiệp, điều quan trọng là xây dựng một môi trường để mỗi cá nhân có cơ hội học hỏi, được lắng nghe, được trao quyền và nhìn thấy con đường phát triển của mình cùng với sự phát triển của tổ chức.

Tại Cake, nhân viên được khuyến khích chủ động đề xuất ý tưởng, tham gia giải quyết các bài toán thực tế và chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Song song với đó là cơ chế ghi nhận theo hiệu quả, cơ hội học hỏi liên tục và môi trường làm việc cởi mở, nơi sự hợp tác giữa các bộ phận luôn được khuyến khích.

Theo Cake, việc thu hút và phát triển nhân sự luôn gắn với yêu cầu của mô hình kinh doanh và giai đoạn phát triển của tổ chức, thay vì theo quy mô nhân sự đơn thuần.

Sự gắn kết được phản ánh bằng dữ liệu

Những nỗ lực này phần nào được phản ánh qua khảo sát độc lập của HR Asia. Hai chỉ số "mong muốn tiếp tục gắn bó với tổ chức" và "sẵn sàng nỗ lực vượt mong đợi vì mục tiêu chung" của nhân viên Cake đều đạt trên 95% điểm tối đa.

Doanh nghiệp cũng đạt điểm đánh giá về Tech Empowerment cao hơn khoảng 16% so với mức trung bình của thị trường. Theo Cake, công nghệ không được xem là yếu tố thay thế con người mà là công cụ giúp nhân viên làm việc hiệu quả hơn, dành nhiều thời gian hơn cho những việc tạo ra giá trị.

Cake chú trọng xây dựng đội ngũ có khả năng song hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp. Ảnh: Nhung Nguyễn

Bên cạnh đó, nhiều tiêu chí về giao tiếp cởi mở, sự tin tưởng, văn hóa hợp tác và cơ hội phát triển cũng đạt mức điểm cao trong khảo sát của HR Asia, phản ánh mức độ gắn kết của đội ngũ với môi trường làm việc.

Phát triển đội ngũ cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo

Theo ông Nguyễn Hữu Quang, CEO Ngân hàng số Cake, giá trị lớn nhất từ các giải thưởng lần này không nằm ở danh hiệu mà ở sự ghi nhận đến từ chính những người đang làm việc tại doanh nghiệp. "Với chúng tôi, đó là minh chứng cho một môi trường nơi mỗi cá nhân được tin tưởng, được trao quyền và có cơ hội phát triển cùng tổ chức. Đây cũng là định hướng mà Cake luôn kiên định theo đuổi: lấy con người làm trọng tâm", ông Quang chia sẻ.

Theo ông, trong lĩnh vực tài chính số, công nghệ có thể được đầu tư trong thời gian ngắn, nhưng khả năng đổi mới chỉ được hình thành khi doanh nghiệp có một đội ngũ không ngừng học hỏi, sẵn sàng chia sẻ và tin tưởng lẫn nhau.

Sau hơn 5 năm phát triển, Cake hiện phục vụ hơn 7 triệu khách hàng và là ngân hàng thuần số tiên phong tại Việt Nam công bố có lợi nhuận sau khoảng 3,5 năm hoạt động. Đại diện doanh nghiệp cho rằng những kết quả kinh doanh này không chỉ đến từ đầu tư vào sản phẩm hay công nghệ, mà còn từ việc xây dựng một tổ chức nơi con người được phát triển cùng với sự trưởng thành của doanh nghiệp.

Đối với các tổ chức tăng trưởng nhanh, phát triển đội ngũ không còn là một hoạt động riêng của bộ phận nhân sự, mà trở thành một phần trong quá trình xây dựng năng lực tổ chức để hiện thực hóa chiến lược kinh doanh. Vì thế, xây dựng một môi trường nơi nhân viên được lắng nghe, được trao quyền và có cơ hội phát triển có thể chính là yếu tố quyết định khả năng duy trì đổi mới và tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Bích Đào