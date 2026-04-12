Tài sản bị thu giữ là 12 xe ô tô khách giường nằm nhãn hiệu Kim Long. Lô xe này được đăng ký vào ngày 23/9/2025, đứng tên Công ty TNHH Đông Bắc 86 TH.

SHB dự kiến thu giữ tài sản sau ngày 12/4/2026.

SHB cho biết, khoản vay của Công ty TNHH Đông Bắc 86 TH đã quá hạn và chuyển sang nợ xấu. Mặc dù ngân hàng đã nhiều lần hỗ trợ, tạo điều kiện thanh toán, đến nay khách hàng vẫn không thực hiện đúng cam kết, vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng tín dụng.

Lô xe khách giường nằm 12 chiếc của Đông Bắc 86 trong ngày nhận bàn giao. Ảnh: Kim Long Motor

Ngày 26/3/2026, SHB đã gửi thông báo yêu cầu thanh toán nợ hoặc bàn giao tài sản. Tuy nhiên, đến nay Công ty TNHH Đông Bắc 86 TH vẫn không thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ và cũng không thực hiện bàn giao tài sản theo yêu cầu.

Khoản nợ của Công ty TNHH Đông Bắc 86 TH tại SHB được hình thành theo thỏa thuận tín dụng ký kết giữa hai bên ngày 29/9/2025.

Công ty TNHH Đông Bắc 86 TH hoạt động vận tải hành khách với thương hiệu Thành Trung Travel. Doanh nghiệp này được thành lập từ năm 2022, kinh doanh vận tải hành khách các tuyến từ Thanh Hóa đi Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng và ngược lại.

Lô xe giường nằm 12 chiếc này được Kim Long Motor bàn giao vào ngày 25/9/2025.