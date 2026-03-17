Lý do thu giữ là do khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng đã ký kết. MSB thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại hợp đồng thế chấp đã ký kết.

Tài sản thu giữ là Nhà máy sản xuất sợi dệt kết hợp phát triển vùng nguyên liệu cây gai tại thửa đất số 215, tờ bản đồ số 14 tại xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa.

Diện tích 40.447m2; hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng: đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, thời hạn sử dụng: 50 năm.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DB 655101, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CT17290 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 11/8/2021.

Tài sản bị thu giữ còn bao gồm toàn bộ máy móc, hệ thống dây chuyền sản xuất thuộc quyền sở hữu của Công ty An Phước nằm trong phạm vi của Nhà máy sản xuất sợi dệt kế hợp phát triển vùng nguyên liệu cây gai.

MSB cho biết, thời gian thu giữ tài sản bảo đảm là ngày 25/3/2026.

Công ty An Phước có địa chỉ tại: LKC01, Dự án Khu nhà ở thấp tầng A1TT1, đường Nguyễn Văn Huyên, TP. Hà Nội.

An Phước được thành lập năm 2015, là một trong những doanh nghiệp đầu ngành về kinh doanh sợi, vải và nguyên phụ liệu may mặc tại Việt Nam, trong đó nổi bật là nhà máy sản xuất sợi gai tại Thanh Hoá.