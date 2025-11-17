Dự lễ công bố có đại diện Hội đồng quản trị; Ban Điều hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Kiểm soát, Trưởng các đơn vị tại Trụ sở chính và cán bộ chủ chốt tại 29 điểm cầu là các Chi nhánh, Sở giao dịch trực thuộc VDB tại 34 tỉnh thành trong cả nước.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị (HĐQT), Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc VDB đã công bố loạt quyết định liên quan đến cơ cấu bộ máy, chức năng nhiệm vụ và công tác cán bộ cấp Trưởng, Phó các đơn vị. Trong đó có:

- Quyết định 834/QĐ-VDB về tổ chức bộ máy tại Trụ sở chính.

- Các quyết định số 835–840/QĐ-VDB quy định và điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của các Ban: Thẩm định, Chiến lược, Quản lý rủi ro tín dụng, Tín dụng đầu tư, Vốn nước ngoài.

- Quyết định thành lập Ban Chiến lược và quy định nhiệm vụ của đơn vị mới này.

- Hàng loạt quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự, gồm các chức vụ Trưởng ban, Phó trưởng ban và cán bộ phụ trách tại những đơn vị mới hoặc được kiện toàn, như Ban Chiến lược, Ban Thẩm định, Ban Kiểm tra giám sát, Ban Tổ chức cán bộ, Ban Tín dụng đầu tư, Bộ phận Kiểm toán nội bộ…

Các quyết định này tạo nên sự thay đổi đáng kể trong cấu trúc nhân sự lãnh đạo ở nhiều đầu mối thuộc Trụ sở chính, góp phần đáp ứng yêu cầu quản trị theo chuẩn mực mới.

Ông Lê Văn Hoan - Chủ tịch HĐQT và ông Đào Quang Trường - Tổng Giám đốc VDB đã trao quyết định cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm

Tại sự kiện, VDB đồng thời công bố thành lập 2 ban cấp Trụ sở chính: Ban Chiến lược và Ban Thẩm định. Đây là 2 đơn vị giữ vai trò then chốt trong việc triển khai mô hình quản lý rủi ro tín dụng, đảm bảo việc thẩm định, giám sát và định hướng chiến lược được thực hiện độc lập, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐQT Lê Văn Hoan chúc mừng các cá nhân nhận nhiệm vụ mới; đồng thời nhấn mạnh kỳ vọng các đơn vị, đặc biệt là 2 ban vừa thành lập, sẽ nhanh chóng đi vào hoạt động hiệu quả, đóng góp vào tiến trình hiện đại hóa và nâng cao chất lượng quản trị rủi ro của ngân hàng.

Lãnh đạo VDB khẳng định việc kiện toàn bộ máy và nhân sự lần này có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng cho việc triển khai chiến lược cơ cấu lại ngân hàng theo yêu cầu của Chính phủ, hướng tới mô hình vận hành tinh gọn, chuyên nghiệp và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Việc kiện toàn tổ chức lần này được Ngân hang VDB triển khai trên cơ sở Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 28/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cơ cấu lại và định hướng hoạt động của VDB giai đoạn 2023-2027; kết quả tư vấn mô hình quản trị rủi ro của Deloitte; đồng thời kế thừa tiến độ sắp xếp bộ máy trong 9 tháng đầu năm 2025.

Trong tháng 11/2025, VDB sẽ hoàn thành bước 1 của quá trình tổ chức lại hệ thống, tập trung vào thiết lập mô hình quản lý rủi ro tín dụng và kiện toàn nhân sự chủ chốt.

(Nguồn: Ngân hàng VDB)