LỜI TÒA SOẠN Câu chuyện phân cấp, phân quyền tuyển dụng giáo viên nên giao cho Giám đốc Sở GD-ĐT hay Chủ tịch UBND xã, phường đang nhận được nhiều ý kiến bày tỏ sự quan tâm. VietNamNet ghi nhận ý kiến các chuyên gia, nhà quản lý để cùng góp thêm giải pháp về vấn đề này.

Nhiều năm nay, ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ninh luôn trong tình trạng thiếu giáo viên ở các cấp học, đặc biệt là ở những khu vực vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

Hiện nay, việc tuyển dụng thêm giáo viên khó khăn hơn vì từ ngày 1/7 không còn phòng GD-ĐT cấp huyện. Việc quản lý các trường mầm non, tiểu học và THCS được chuyển về UBND phường, xã, đặc khu.

Vấn đề này đang nhận được nhiều ý kiến quan tâm từ các chuyên gia và nhà quản lý giáo dục.

Sở GD-ĐT tuyển giáo viên sẽ tốt về chuyên môn, phù hợp và hiệu quả

Theo bà Đỗ Thị Diệu Thúy, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hạ Long, việc để Sở GD-ĐT đảm nhiệm tuyển dụng giáo viên sẽ thuận lợi hơn bởi việc này sẽ gắn liền với chỉ tiêu biên chế được giao đặc thù cho ngành Giáo dục.

Bà Thúy cho biết, sắp tới, nhà trường có nhu cầu tuyển giáo viên chất lượng cao về giảng dạy ở trường. Những nhân sự này đã có thời gian thử thách rất lâu khi giảng dạy ở trường, khẳng định được về chuyên môn cũng như uy tín. Vì vậy, bà rất mong có cơ chế thuận lợi hơn trong việc tuyển đội ngũ giáo viên tại địa phương.

"Những nhân tài như vậy không phải lúc nào cũng có, một số tỉnh khác cũng có những chính sách rất hấp dẫn để chiêu mộ nhân tài ngành Giáo dục. Vì vậy, tôi rất muốn việc tuyển giáo viên thuận lợi hơn để ngành Giáo dục của tỉnh phát triển và phát triển được nguồn nhân lực chất lượng cao. Vậy nên, việc chuyển nhiệm vụ tuyển giáo viên về Sở GD-ĐT là phù hợp và hiệu quả", bà Thúy nói.

Tỉnh Quảng Ninh nhiều năm thiếu giáo viên ở các cấp học. Ảnh: Lan Anh

Ở góc độ người trực tiếp giảng dạy, với nhiều năm công tác trong ngành Giáo dục, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, cựu giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh) nhận định, việc tuyển giáo viên hiện còn nhiều bất cập.

Trước đây, việc tuyển giáo viên do ngành Giáo dục đảm nhiệm, chất lượng giáo viên đảm bảo, kiến thức chuyên ngành sâu mặc dù ít được hỗ trợ về mặt công nghệ.

Tuy nhiên, bà Nguyệt cho rằng, để tuyển dụng giáo viên chất lượng, đúng với chỉ tiêu, nhu cầu thực tế, nên để Sở GD-ĐT đảm nhiệm và tổ chức thi tuyển sẽ đúng chuyên môn hơn. Còn về phía địa phương, cụ thể là phường, xã, chỉ nên nắm về số lượng giáo viên đang thiếu và có báo cáo để được phân bổ phù hợp.

Theo bà Nguyệt, thực tế việc giáo viên là viên chức, thuộc quản lý của Sở Nội vụ các địa phương cũng có những bất cập nhất định. Bởi, việc cắt giảm viên chức, tinh gọn bộ máy đang diễn ra nhưng thực trạng thiếu giáo viên ở các địa phương chưa được cải thiện, đây là bài toán khó giải.

"Nếu theo quy định thi viên chức của Sở Nội vụ thì ngành Giáo dục luôn thiếu nhân sự. Đội ngũ giáo viên không chỉ có mỗi ở đô thị mà còn ở những cơ sở giáo dục còn khó khăn, xa xôi, những nơi này ít người muốn tới công tác. Vì vậy, việc để Sở GD-ĐT quản lý việc tuyển dụng, phân bổ, điều động sẽ tốt hơn do có tính chủ động", bà Nguyệt nói.

Xã phường tổng hợp số lượng và nhu cầu

Liên quan vấn đề này, đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh phân tích, có 3 yếu tố để quyết định chất lượng giáo dục là nội dung chương trình dạy học, đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất.

Những năm gần đây, việc thiếu giáo viên ở các địa phương thường xuyên diễn ra, tuy nhiên, vấn đề điều động, bổ nhiệm giáo viên giữa các địa phương lại có vướng mắc do Sở GD-ĐT không có thẩm quyền.

Trên thực tế, một kỳ tuyển dụng trong ngành Giáo dục phải có cơ quan chuyên môn, như vậy, mô hình cấp phường, xã, đặc khu thì có Phòng Văn hóa - Xã hội nhưng việc có cán bộ chuyên môn ở các phường, xã là không đồng đều, dẫn tới việc tuyển dụng rất khó khăn.

Theo đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh, hiện ngành Giáo dục đã phải đảm nhiệm nhiều công việc với khối lượng rất lớn, nhưng nếu để ngành tự chủ động việc tuyển giáo viên thì sẽ có kết quả tốt hơn vì đã có kinh nghiệm và sát chuyên môn.

Trong trường hợp cấp xã, phường tự tuyển giáo viên, có thể xảy ra tình huống việc giáo viên không muốn về những địa phương xa xôi, hẻo lánh mà chỉ tập trung thi tuyển vào làm ở những khu vực đô thị.

Vì vậy, phù hợp nhất là giao nhiệm vụ tuyển giáo viên về cho Sở GD-ĐT, còn địa phương sẽ phối hợp bằng cách rà soát xem đang thiếu những giáo viên ở cấp học, môn học nào thì có văn bản tổng hợp để tuyển đúng số lượng và nhu cầu.