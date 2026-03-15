Ngày bầu cử ở Lũng Cú: Cử tri vượt núi đá đi bỏ phiếu
Dù đường xa, địa hình đi lại khó khăn, nhưng ngay từ sáng sớm ngày 15/3 nhiều cử tri xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã băng qua những con dốc quanh co, vượt các sườn núi đá tai mèo để đến điểm bỏ phiếu tại làng Lô Lô Chải.
Hòa chung không khí phấn khởi của ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, hơn 8.000 cử tri của xã Lũng Cú cũng hân hoan cầm trên tay lá phiếu, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Khu vực bỏ phiếu số 3 của xã Lũng Cú, được đặt tại làng Lô Lô Chải nằm dưới chân cột cờ Lũng Cú.
Đây là địa bàn sinh sống lâu đời của đồng bào dân tộc Lô Lô – một trong 5 dân tộc có khó khăn đặc thù trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Trong cái lạnh đặc trưng của vùng cao, nhiều cử tri mặc trang phục truyền thống, tay cầm thẻ cử tri, phấn khởi đến tham gia ngày hội lớn của đất nước.
Nhiều cử tri đã đi bộ từ 5–6 km, vượt qua những con dốc đá cheo leo để kịp có mặt tại điểm bầu cử từ rất sớm.
Dù quãng đường xa, địa hình hiểm trở, nhưng trên gương mặt mỗi người đều ánh lên niềm vui, sự háo hức khi được trực tiếp tham gia bầu cử.
Trong niềm vui chung ấy, đồng bào các dân tộc xã Lũng Cú đều bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng vào những đại biểu được lựa chọn lần này sẽ tiếp tục quan tâm, lắng nghe và có nhiều quyết sách thiết thực để phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống cho người dân vùng cao, đặc biệt là đồng bào các DTTS nơi địa đầu Tổ quốc.
Tại các khu vực bỏ phiếu, cử tri chấp hành tốt hướng dẫn của tổ bầu cử, tham gia bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm cao.
Cử tri xã Lũng Cú thực hiện bỏ phiếu bầu.
Trước đó, để chuẩn bị cho ngày hội lớn của đất nước, công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết tại xã Lũng Cú đã được triển khai chu đáo.