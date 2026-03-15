Cử tri cả nước thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình tại hơn 72.000 khu vực bỏ phiếu.
Có 864 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 để cử tri bầu ra 500 đại biểu. Trong đó, số người ứng cử do Trung ương giới thiệu là 217 người, địa phương có 647 người, đạt tỷ lệ 1,73 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu. Số lượng người ứng cử bảo đảm số dư theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, đúng định hướng về cơ cấu, thành phần, trong đó chú trọng tỷ lệ đại biểu chuyên trách, đại biểu nữ, đại biểu là người dân tộc thiểu số.
Có 5 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội.
Cơ cấu ứng cử viên cơ bản bảo đảm định hướng về đại diện xã hội, cụ thể là phụ nữ 45,37%, dưới 40 tuổi 21,64%, người dân tộc thiểu số 21,76%, người ngoài Đảng 7,41%, đại biểu tái cử là 27,31%.
Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh theo danh sách chính thức là 4.223 người (được bầu theo luật định 2.554 người), cấp xã là 121.242 người (được bầu theo luật định 72.613 người).
Cả nước đã thành lập 34 ủy ban bầu cử cấp tỉnh, 3.320 ủy ban bầu cử cấp xã, 182 ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 724 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, 22.401 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 72.191 tổ bầu cử.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: "Chúng ta phấn đấu bầu đủ số lượng, cơ cấu đại biểu, nhưng chất lượng đại biểu phải được đặt lên hàng đầu".
Những ngày này, trên khắp các tuyến đường chính, các địa điểm bầu cử trong các nước đâu đâu cũng rợp bóng cờ hoa, khẩu hiệu chào mừng ngày hội của non sông - ngày cử tri cả nước đi bỏ phiếu, sáng suốt lựa chọn, bầu những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
21h: Hơn 76 triệu cử tri bỏ phiếu bầu cử
Trên cơ sở báo cáo sơ bộ ngày 15/3 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, Trung tâm Báo chí bầu cử vừa có thông tin về tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trong phạm vi cả nước (tính đến thời điểm 20h).
Tổng số cử tri của cả nước là: 76.516.637; số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là: 76.043.527 (đạt tỷ lệ 99,38%).
Tỉnh Lào Cai là địa phương hoàn thành bầu cử sớm nhất (17h45) và cùng với thành phố Huế là 2/34 địa phương đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu. Đặc biệt, tỉnh Lào Cai có 173 cử tri từ 100 tuổi trở lên (31 cvà 142 cụ bà; có 2 cụ cao tuổi trực tiếp đi bầu cử là cụ ông Giàng Nủ Súa 114 tuổi, sinh năm 1912 và cụ bà Sùng Thị Dủ 111 tuổi, sinh năm 1915).
Tính đến 20h, ở các địa phương hầu hết cử tri đi bầu đạt tỷ lệ trên 99%: Hà Tĩnh 99,99%; Lai Châu 99,97%; Tuyên Quang 99,96%; Điện Biên 99,91%; Lạng Sơn 99,82%; Thái Nguyên 99,82%; Cà Mau 99,81%; Vĩnh Long 99,67%; Cần Thơ 99,35%; Nghệ An 99,34%; Đà Nẵng 99,92%; Tây Ninh 99,04%; Gia Lai 99,02%; Quảng Ngãi 99,01%,…
Trên phạm vi cả nước không có đơn vị bầu cử nào có tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử dưới 50%.
Đánh giá sơ bộ tình hình bầu cử trên phạm vi cả nước cho thấy đa số các tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc mặc dù có địa bàn khó khăn nhưng cử tri đã rất tích cực đi bầu cử, hoàn thành sớm với tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử rất cao, như: Lào Cai (100%); Lai Châu: 99,97%; Tuyên Quang: 99,96%; Điện Biên: 99,91%; Lạng Sơn và Thái Nguyên: 99,82%,…
Bên cạnh đó, một số tỉnh, thành phố lớn có số đông cử tri (trên 3 triệu cử tri), thường xuyên có biến động,… nhưng số lượng cử tri đi bầu cao, đạt tỷ lệ trên 99%; qua đó cho thấy sự nỗ lực rất lớn của các tổ chức phụ trách bầu cử tại các địa phương này.
Đến thời điểm kết thúc cuộc bầu cử, tại các khu vực bỏ phiếu trên phạm vi cả nước duy trì tình hình ổn định, nghiêm túc, trật tự, chấp hành nghiêm quy định pháp luật về bầu cử. Dư luận chung trong nhân dân luôn tin tưởng, đồng tình và ủng hộ cuộc bầu cử. Việc cử tri tích cực tham gia bầu cử đã thể hiện ý thức sâu sắc về giá trị của lá phiếu.
Các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế tiếp tục theo sát và cập nhật diễn biến cuộc bầu cử. Nội dung phản ánh tập trung vào diễn biến thực tế của cuộc bầu cử tại các tỉnh, thành phố, các khu vực bỏ phiếu; chú trọng phản ánh việc thực hiện quyền bầu cử của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, cử tri cao tuổi, cử tri trẻ lần đầu thực hiện quyền bầu cử, đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, cử tri ở vùng biên giới, hải đảo, miền núi, các địa bàn khó khăn….
Qua đó, nhấn mạnh thông điệp xuyên suốt là cuộc bầu cử được tổ chức dân chủ, bài bản, đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật; ý thức trách nhiệm và không khí phấn khởi Ngày hội non sông của đất nước.
Bên cạnh đó, nhiều cơ quan truyền thông quốc tế tiếp tục quan tâm, đưa tin về Ngày bầu cử của Việt Nam như: TASS, Sputnik, RT (Nga), KPL Lao News Agency Pasaxon (Lào), The Straits Times (Singapore), Nikkei Asia (Nhật Bản), Yonhap News Agency (Hàn Quốc),… Tính đến 19h đã có 6.402 tin, bài trên các báo, tạp chí, Cổng thông tin điện tử, chuyên trang điện tử trong nước về cuộc bầu cử.
Tính đến thời điểm kết thúc cuộc bầu cử, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội bảo đảm an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi bầu cử.
Lào Cai, Huế đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu
Theo theo số liệu cập nhật mới nhất, đến thời điểm này, tỷ lệ cử tri cả nước đi bầu cử đã đạt trên 99%.
Lào Cai là địa phương hoàn thành việc bầu cử sớm nhất vào lúc 17h45 và cùng với thành phố Huế là 2/34 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu.
Bên cạnh đó, rất nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu sát mức 100% như: Hà Tĩnh, Lai Châu, Tuyên Quang, Điện Biên, Lạng Sơn, Thái Nguyên; có 5 địa phương đạt tỷ lệ trên 95%.
Cũng theo báo cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia, tính đến thời điểm kết thúc cuộc bầu cử, các khu vực bỏ phiếu trên cả nước duy trì ổn định, nghiêm túc, trật tự, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về bầu cử.
Với hệ thống quản lý thông tin bầu cử cập nhật liên tục theo thời gian thực, các cán bộ giúp việc tại Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia đã nhanh chóng nắm bắt được tình hình, tổng hợp thông tin, báo cáo trong cả ngày hôm nay đến Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia để có đánh giá và chỉ đạo kịp thời.
Con số chính thức về kết quả bầu cử sẽ được Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố trong những ngày tới.
Hầu hết các tỉnh, thành phố đã đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 90%
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết tính đến 16h, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là khoảng 72 triệu/76 triệu cử tri (đạt tỷ lệ 93,19%).
Đến thời điểm báo cáo, hầu hết các tỉnh, thành phố đã đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 90%, cho thấy tiến độ rất khẩn trương, tích cực.
Trong đó, 5/34 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100% gồm: Tuyên Quang (99,86%), Lào Cai (99,81%), Lạng Sơn (99,30%), Điện Biên (99,23%), Lai Châu (99,20%). Theo Phó chủ tịch Quốc hội, đây là 5 tỉnh tuy điều kiện đường xá khó khăn nhưng lại có tỷ lệ bầu cử cao nhất.
Có 18/34 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 95% là: Đà Nẵng (98,71%), Hà Tĩnh (98,70%), Cao Bằng (98,22%), Thái Nguyên (98,17%), Quảng Ninh (98,08%), Sơn La (97,98%), Huế (97,86%), Vĩnh Long (97,77%), Cà Mau (97,76%), Đắk Lắk (97,44%), Quảng Trị (97,38%), Cần Thơ (97,27%), Nghệ An (96,92%), Gia Lai (96,42%), Phú Thọ (96,27%), Ninh Bình (95,14%), Quảng Ngãi (96,14%), Thanh Hóa (95,72%).
9/34 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu trên 90%: Hải Phòng (94,88%), Khánh Hòa (93,93%), Đồng Tháp (93,92%), Lâm Đồng (93,32%), An Giang (92,61%), Bắc Ninh (91,66%), Đồng Nai (91,12%), Hưng Yên (90,44%), Hà Nội (90,36%).
Còn 2/34 địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt dưới 90%, trong đó có Tây Ninh (89,95%). Riêng TPHCM có số cử tri đông nhất cả nước, đến thời điểm này đã có 7.663.467/9.569.117 số cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 80,07%.
Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng từ giờ đến 19h, theo quy định thì các địa phương sẽ đạt được kết quả theo tiến độ.
"Chúng tôi cũng nhận được thông tin của nhiều địa phương báo cáo về các điểm bỏ phiếu đã đạt 100%. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đề nghị các tổ bầu cử vẫn tiếp tục hoạt động cho đến hết giờ theo quy định và đưa hòm phiếu phụ để phục vụ cho cử tri trong trường hợp là cử tri vãng lai.
Mặc dù với danh sách cử tri ở đơn vị đó đã đạt 100% nhưng các tổ bầu cử vẫn tiếp tục hoạt động, đưa hòm phiếu phụ để phục vụ", bà Thanh thông tin.
Đặc biệt, tại nhiều địa phương, đối với các trường hợp cử tri già yếu, người khuyết tật, cử tri ốm đau không thể đến các khu vực bỏ phiếu, các tổ bầu cử đã sử dụng hòm phiếu phụ để phục vụ cử tri thực hiện quyền bầu cử.
Phó Chủ tịch Quốc hội nhìn nhận cử tri trên cả nước tiếp tục đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Không khí tại các điểm bầu cử nhìn chung diễn ra phấn khởi, nghiêm túc và trật tự. Đường thông hè thoáng và rất nhiều gia đình kinh doanh nhưng cũng đóng cửa hàng để dành thời gian đi bỏ phiếu.
"Cuộc bầu cử đang tiến gần đến thời điểm rất quan trọng là kết thúc thời gian bỏ phiếu. Chúng tôi rất vui, phấn khởi khi ở các địa phương không có những phát sinh cần phải xử lý và xin ý kiến Hội đồng Bầu cử quốc gia", Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.
Theo tổng hợp, đã có 5.261 tin bài về cuộc bầu cử của báo chí trong nước, chưa kể các cơ quan truyền thông nước ngoài. Phó chủ tịch Quốc hội khẳng định cuộc bầu cử cho thấy sự phản ánh, quan tâm của dư luận trong việc thực hiện quyền dân chủ và nền dân chủ của Việt Nam...
"Chắc chắn rằng cuộc bầu cử chúng ta sẽ rất thành công", Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định.
Theo kế hoạch của Hội đồng Bầu cử quốc gia, ngày 22/3 có thể là ngày công bố kết quả bầu cử. Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng sẽ họp báo để công khai với nhân dân cả nước về kết quả của cuộc bầu cử.
Đến 15h30, tỷ lệ cử tri cả nước hoàn thành bầu cử đạt 92,53%
Theo thông tin mới nhất được cập nhật từ Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, tính đến 15h30 chiều nay, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên cả nước đã đạt 92,53% và đang tiếp tục tăng nhanh.
Lào Cai duy trì vị thế dẫn đầu cả nước về tỷ lệ cử tri hoàn thành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với 99,8%, đứng thứ hai là Tuyên Quang với 99,74%. Lai Châu đứng thứ ba với 99,15%...
Hơn 61 triệu cử tri đã tham gia bỏ phiếu
Tại Trung tâm báo chí của Hội đồng Bầu cử quốc gia lúc 14h30, Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó chánh văn phòng thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia Tạ Thị Yên cho biết công tác bầu cử trên cả nước vẫn đang được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy định.
Theo báo cáo của 34/34 tỉnh, thành, đến 14h15 có 61.760.000 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 80,63% tổng số cử tri trong danh sách đi bầu. Trong đó, nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao, đặc biệt 9 tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang… Hay như các tỉnh như Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Lạng Sơn, Nghệ An, Thái Nguyên đã đạt trên 90% cử tri tham gia bỏ phiếu.
Đến nay, có 380 xã, phường, khu vực bỏ phiếu đã hoàn thành việc bỏ phiếu, với tỷ lệ cử tri bỏ phiếu đạt 100%, đặc biệt tại các khu vực lực lượng vũ trang, địa phương vùng cao. Điều này cho thấy sự quan tâm, tinh thần trách nhiệm của cử tri với quyền, nghĩa vụ công dân của mình rất cao.
Bà Yên chia sẻ không khí bầu cử trên phạm vi cả nước diễn ra rất khẩn trương, sôi nổi, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân. Điều đó thể hiện nguyện vọng, sự quan tâm của nhân dân lựa chọn các đại biểu vào các cơ quan quyền lực Nhà nước.
Nhiều địa phương có trên 90% cử tri hoàn thành bỏ phiếu bầu cử
Theo thông tin từ Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, tính đến 13h15 chiều nay, nhiều địa phương trên cả nước đã đạt tỷ lệ trên 90% cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Trong đó, dẫn đầu là tỉnh Lào Cai với 97,96% cử tri đi bỏ phiếu; tiếp đó là tỉnh Điện Biên với 96,43%; Tuyên Quang 95,5%; Lai Châu 95,03%; Lạng Sơn 93,5%; Hà Tĩnh 91,83%...
Tại nhiều điểm bầu cử trên cả nước, cử tri vẫn tiếp tục đến bỏ phiếu xuyên trưa, bảo đảm quyền công dân của mình.
Hà Tĩnh có tỉ lệ đi bầu cao nhất, đạt 91,64%
Tính đến 11h30, theo số liệu cập nhật của Hội đồng bầu cử quốc gia, cả nước có 31 tỉnh, có trên 50% cử tri đi bầu.
Trong đó, Hà Tĩnh, có tỷ lệ đi bầu cao nhất đạt 91,64%. 6 tỉnh, thành có tỷ lệ đi bầu đạt trên 80% là Lai Châu, Lào Cai, Thái Nguyên, Điện Biên, TP Huế, Vĩnh Long. 11 tỉnh, thành có tỷ lệ đi bầu đạt trên 70%. 10 tỉnh, thành có tỷ lệ đi bầu đạt trên 60%; 3 tỉnh có tỷ lệ đi bầu đạt trên 50% và 3 tỉnh, thành phố có tỷ lệ đi bầu đạt dưới 50%.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Trung tâm báo chí bầu cử
Sau khi thực hiện bỏ phiếu bầu cử tại TPHCM, đến 11h Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đã về đến Hà Nội, thăm Trung tâm báo chí bầu cử và động viên đội ngũ phóng viên, nhà báo.
Chủ tịch Quốc hội đánh giá các cơ quan báo chí đã tạo ra tính lan tỏa rất lớn trong xã hội về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
“Tôi đã đọc nhiều bài viết rất ấn tượng, có chiều sâu, vừa mang tính lý luận vừa mang tính thực tiễn cao về cuộc bầu cử này. Qua đó cho thấy năng lực, trình độ, bản lĩnh của các nhà báo của tất cả cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương”, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự vào cuộc của các cơ quan báo chí đã tạo sinh khí hồ hởi, phấn khởi trong toàn đảng, toàn quân, toàn dân trong cuộc bầu cử lần này.
Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, ngày 15/3, nhân dân rất phấn khởi khi thực hiện quyền làm chủ và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân, nhằm lựa chọn những người xứng đáng nhất, có đức, có tài, có tâm, có tầm để phục vụ việc xây dựng và phát triển đất nước.
Tính đến 10h đã có 9 tỉnh đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 50%
10h30, tại Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã chia sẻ với báo chí về tiến độ bầu cử trên cả nước.
"Lúc 7h sáng nay, đồng loạt các điểm bỏ phiếu tiến hành khai mạc, trong đó, Gia Lai và Tây Ninh có đơn vị bỏ phiếu sớm từ 5-6h, như Gia Lai có hơn 1.000 điểm khai mạc sớm. Không khí hôm nay đúng là ngày hội non sông. Cử tri hồ hởi, phấn khởi đi bỏ phiếu bầu" - Phó chủ tịch Quốc hội cho biết.
Lễ khai mạc được triển khai theo đúng hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia, thực hiện nghiêm túc thể lệ bỏ phiếu, kiểm tra hòm phiếu.
Theo báo cáo của các địa phương, tính đến 10h đã có 9 tỉnh đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 50%, trong đó cao nhất là Lào Cai đạt gần 70%, nhiều nơi trên 40%. Tính chung cả nước, đến nay đã đạt 40% cử tri đi bỏ phiếu (hơn 30 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu).
“Không khí ngày hôm nay thật sự sôi động. Tất cả lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo địa phương đều đã bỏ những lá phiếu đầu tiên cho cuộc bầu cử này tại nơi cư trú hoặc nơi công tác” - bà Thanh chia sẻ.
Phó Chủ tịch Quốc hội cũng thông tin thêm về trường hợp cụ Dương Thị Sáo (109 tuổi, ở đơn vị bầu cử số 4 xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị) đã gương mẫu đi dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu tại địa bàn.
Một trường hợp đặc biệt khác, theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, là cử tri trẻ nhất đi bỏ phiếu bầu. Cử tri này là Phạm Minh Hoàng ở đơn vị bầu cử số 12 phường Trung Hành, TP Hải Phòng.
“Có lẽ cử tri này sẽ không thể quên lá phiếu đầu tiên trong cuộc đời, như một phần thưởng tổ chức sinh nhật 18 tuổi vào một dịp đặc biệt như hôm nay” - Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.
Theo cập nhật của Hội đồng Bầu cử quốc gia, một trường hợp đặc biệt khác là cụ Lê Trọng Ngữ (100 tuổi) và cụ Vũ Thị Yên (98 tuổi) - là 2 vợ chồng đã tới dự khai mạc và thực hiện quyền, nghĩa vụ bầu cử tại tổ bầu cử Đồng Trung, xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An.
Lâm Đồng: Đồng bào K'Ho náo nức đi bỏ phiếu
Tại Lâm Đồng, hơn 2,7 triệu cử tri tham gia bầu cử. Nhiều nơi có đông đồng bào K’Ho, người dân đến từ sớm để nghe phổ biến quy định và thực hiện quyền bầu cử.
Theo thống kê, tỉnh Lâm Đồng có 2.301 khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh.
Cử tri Cao Bằng nô nức đi bỏ phiếu
Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà bỏ phiếu bầu cử tại Nhà văn hoá số 2, phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng.
Xã vùng cao ở Đà Nẵng thuê xe buýt đón cử tri đi bầu cử
Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ và ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Cần Thơ, đến dự lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tại khu vực bỏ phiếu số 22, Nhà Văn hóa khu vực 6 (phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ).
Tại tổ bầu cử số 4, ấp An Nghiệp (xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ) không khí bầu cử rộn ràng khi nhiều cử tri là người dân tộc Khmer trong trang phục truyền thống đến bỏ phiếu.
Anh Lâm Hà Thế (38 tuổi) cho biết từ khi đủ 18 tuổi, anh đã tham gia bầu cử và xem đây là sự kiện quan trọng để người dân trực tiếp lựa chọn đại biểu trọn đức, vẹn tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Cùng tham gia bỏ phiếu tại đây, Hòa thượng Trần Kiến Quốc, trụ trì chùa Kom Pong Chum cho biết, bầu cử là quyền và trách nhiệm của công dân trong việc lựa chọn những người xứng đáng. Theo ông, công tác tuyên truyền trước ngày bầu cử được triển khai rộng rãi, giúp cử tri nắm rõ quy trình; không khí bầu cử diễn ra nghiêm túc, an ninh được đảm bảo. Xã Nhơn Mỹ là địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống.
Tại xã miền núi Trà Đốc (TP Đà Nẵng), từ sáng sớm các cử tri đã đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Ông Phan Duy Hưng - Chủ tịch UBND xã Trà Đốc - cho biết để tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi, địa phương đã khắc phục các điểm sạt lở trên tuyến đường ĐH8 trước ngày bầu cử. Đồng thời, hệ thống wifi được lắp đặt tại 9 điểm bỏ phiếu nhằm phục vụ công tác điều hành và cập nhật thông tin.
Riêng tại thôn 3, do khu vực chưa có sóng điện thoại, UBND xã bố trí điểm trường thôn của Trường PTDTBT Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai làm nơi tổ chức bầu cử.
Đáng chú ý, UBND xã Trà Đốc còn hợp đồng xe buýt và phân công cán bộ đưa đón cử tri tại 10 nóc đến các điểm bỏ phiếu, bảo đảm mọi cử tri đều có điều kiện tham gia ngày hội dân chủ.
Ngày hội lớn nơi đảo tiền tiêu
Sáng nay, trong không khí hân hoan, cử tri tại thôn Trần, đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh nô nức đến điểm bỏ phiếu số 15, Ban bầu cử số 3 đặt tại Tiểu đoàn đảo Trần để thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Dự và chỉ đạo tại khu vực bỏ phiếu có ông Phạm Quang Huy, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm Chính trị đặc khu Cô Tô cùng các thành viên Ban bầu cử số 3, lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ trên đảo và đông đảo cử tri thôn Trần.
Ngay sau lễ khai mạc trang trọng, các cử tri là cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo đã lần lượt thực hiện bỏ phiếu kín theo đúng quy định. Công tác tổ chức tại điểm bầu cử được triển khai nghiêm túc, khoa học, các thành viên tổ bầu cử hướng dẫn cử tri thực hiện đúng quy trình, bảo đảm trật tự, an toàn, dân chủ và minh bạch.
Những cử tri đặc biệt ở Trung tâm điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất
Cùng với cử tri cả nước tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vào sáng nay, không khí ngày hội toàn dân lan tỏa đến Trung tâm điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất (xã Long Hải, TPHCM), nơi có nhiều cử tri đặc biệt đang được chăm sóc, điều dưỡng.
Trung tâm là đơn vị trực thuộc Cục Người có công (Bộ Nội vụ) quản lý, đồng thời là khu vực bỏ phiếu số 53 của xã Long Hải. Tại điểm bỏ phiếu này có 611 cử tri tham gia bầu cử, trong đó có 17 thương, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm.
Ngay từ sáng sớm, các cử tri đã có mặt với trang phục chỉnh tề để tham gia lễ khai mạc và bỏ phiếu. Những trường hợp gặp khó khăn trong việc di chuyển được cán bộ, nhân viên Trung tâm hỗ trợ đưa đến khu vực bỏ phiếu và mang thùng phiếu đến tận phòng để thực hiện quyền công dân.
Theo Trung tâm điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất, đơn vị được thành lập từ năm 1977 và là trung tâm nuôi dưỡng thương binh duy nhất tại khu vực phía Nam.
Trung tâm có hai nhiệm vụ chính: nuôi dưỡng, điều trị phục hồi chức năng cho thương binh, bệnh binh nặng có tỷ lệ mất sức lao động trên 81%; đồng thời tổ chức điều dưỡng, phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng trên phạm vi cả nước. Mỗi năm, hơn 2.000 người có công đến điều dưỡng tại đây.
Hiện Trung tâm đang nuôi dưỡng, điều trị phục hồi chức năng cho 44 thương, bệnh binh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Cử tri Hải Phòng thực hiện quyền bầu cử
Cùng với gần 80 triệu cử tri cả nước, khoảng 3,2 triệu cử tri Hải Phòng sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong hôm nay.
Tại Hải Phòng, có 33 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá 16, bầu 19 đại biểu; 139 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khoá 17, được bầu 85 đại biểu; 4.952 người ứng cử đại biểu HĐND của 113 xã, phường, đặc khu nhiệm kỳ 2026-2031, được bầu 2.375 đại biểu.
Nhiều địa phương có tỷ lệ bầu cử cao
Vào 9h hôm nay, tại trung tâm báo chí của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó chánh văn phòng thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia Tạ Thị Yên đã thông tin về tình hình cử tri đi bầu trong hơn 2 tiếng qua.
Theo báo cáo nhanh của các địa phương gửi về, trong sáng nay, cử tri rất phấn khởi, hào hứng đi bầu từ khi khai mạc, tỉ lệ cử tri đi bầu đến nay tiến triển rất tốt.
Đáng chú ý, tại các khu vực miền núi, vùng sâu, xa, khó khăn nhưng cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số đã tập trung rất sớm. Điều này khẳng định hôm nay thực sự là ngày hội non sông của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Nhiều điểm bỏ phiếu ghi nhận cử tri đi bầu ngay từ đầu, nhất là sự tham gia tích cực, gương mẫu của các cử tri cao tuổi. Trong đó, ở điểm 2, khu vực bỏ phiếu số 12 xã Trung Thành (TP Hải Phòng) có cụ Lê Thị Nhật là cử tri 102 tuổi, cùng các thanh niên công nhân, người lao động và đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với đó là sự có mặt, tham gia rất trách nhiệm của cử tri trẻ tuổi - lần đầu cầm trên tay lá phiếu cử tri, cử tri là công nhân…
Với tiến độ cử tri đi bầu cho thấy đến nay, ở tỉnh Hà Tĩnh đã đạt tỉ lệ là 41,23%, Vĩnh Long 28,75%, Cà Mau 26,13%, Tây Ninh 22,41%... Đó là tỷ lệ cử tri đi bầu ở các xã. Còn một số điểm, một số xã như Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã có 100% cử tri đi bầu, hoàn thành số lượng cử tri tham gia bầu cử.
Ở Đà Nẵng có xã Phú Thuận đạt tỉ lệ 55,1%. Xã An Lạc của Bắc Ninh đạt 70,91%, xã Long Quảng của TP Huế đạt 77,38%...
Hơn 2.000 cử tri bỏ phiếu tại Bệnh viện Quân y 175 TPHCM
Sáng 15/3, Bệnh viện Quân y 175 TPHCM tổ chức lễ khai mạc và tiến hành bầu cử theo đúng quy định và kế hoạch của địa phương.
Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Lê Quang Trí - Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Bệnh viện, Tổ trưởng Tổ bầu cử Bệnh viện Quân y 175 - nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bầu cử, đồng thời yêu cầu các thành viên Tổ bầu cử, các bộ phận phục vụ và toàn thể cử tri phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy định, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, khách quan, an toàn và đúng pháp luật.
Ngay sau lễ khai mạc, cử tri là cán bộ, nhân viên, người lao động của bệnh viện và bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện tham gia bỏ phiếu trong không khí nghiêm túc, dân chủ và đúng quy định.
Công tác tổ chức bầu cử được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, khu vực bỏ phiếu, an ninh trật tự và hướng dẫn cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Để tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân đang điều trị, Tổ bầu cử đã bố trí thùng phiếu lưu động đến các khoa lâm sàng để phát phiếu và tổ chức cho cử tri là bệnh nhân thực hiện bỏ phiếu.
Tổng số cử tri tham gia bầu cử tại bệnh viện là 2.011 cử tri, trong đó có 1.883 cử tri là cán bộ, nhân viên bệnh viện, 108 cử tri là bệnh nhân đang điều trị và 20 bác sĩ luân khoa từ Học viện Quân y. Việc tổ chức bầu cử tại diễn ra an toàn,bảo đảm dân chủ, khách quan, đồng thời vẫn duy trì tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân và bộ đội.
Gần 3 triệu cử tri Thanh Hóa đi bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp
Tỉnh Thanh Hóa có 1.112 đơn vị bầu cử cấp xã, 3.411 khu vực bỏ phiếu với 3.411 tổ bầu cử và 48.329 thành viên tham gia phục vụ công tác bầu cử với tổng số gần 3 triệu cử tri.
Tỉnh có 29 người ứng cử đại biểu Quốc hội để bầu 17 đại biểu; 143 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, bầu 85 đại biểu; 5.807 người ứng cử đại biểu HĐND xã, bầu 3.484 đại biểu. Công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định.
Theo ghi nhận của PV, từ sáng sớm tại thôn Eo Kén, xã Pù Luông, rất đông cử tri đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu.
Chị Lò Thị Thu (thôn Eo Kén) cho biết hôm nay, chị đã xin nghỉ làm buổi sáng để ở nhà đi bầu cử, lựa chọn người uy tín giúp nhân dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
Cầu thủ Thể Công - Viettel tham gia bầu cử trước giờ thi đấu
Hòa trong không khí ngày hội non sông, các cầu thủ của Thể Công - Viettel tham gia bầu cử tại điểm trường Sỹ quan Chính trị. Một số cầu thủ sẽ bầu cử tại điểm lưu trú khi chuẩn bị cho trận đấu ngày 15/3 trong trận đấu vòng 16 V.League 2025/26 khi tiếp đón CLB Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy.
Thể Công – Viettel có 45 cầu thủ được phát thẻ cử tri. Trong đó, cầu thủ trẻ nhất thuộc đội U21 là Nguyễn Thành Long, sinh ngày 22/2/2008. Nguyễn Công Phương cầu thủ sinh năm 2006, cũng lần đầu trong đời được tham gia bỏ phiếu nên háo hức hơn cả: “Em rất vui khi được thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình lần đầu trong đời".
Đại tá Phạm Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy, Công ty Thể thao Viettel (Tập đoàn Viettel) chia sẻ: “Các cầu thủ Thể Công - Viettel ý thức rất rõ về hoạt động bầu cử. Mỗi lá phiếu đều gửi gắm 1 niềm tin. Ngày 15/3 vừa là ngày hội non sông cũng là ngày thi đấu. Tuy nhiên, các cầu thủ hiểu rằng 2 nhiệm vụ đều quan trọng như nhau. Thi đấu với tinh thần tốt nhất, cống hiến một trấn đấu đẹp mắt cho khán giả cũng chính là hoạt động chào mừng ngày hội của toàn dân”.
Cầu thủ Khuất Văn Khang, Tuấn Phong cũng háo hức không kém khi cầm trên tay thẻ cử tri. Khuất Văn Khang nói: “Đây là lần thứ 2 Khang được đi bầu cử. Khang đã đọc rất kỹ danh sách các ứng viên được niêm yết ngay tại đơn vị. Mỗi lá phiếu Khang hiểu là niềm hy vọng của một công dân như Khang gửi gắm vào sự phát triển của đất nước".
Các HLV, VĐV tập huấn tại Trung tâm Đào tạo VĐV cấp cao quốc gia tham gia bầu cử đại biểu Quốc Hội khoá 16 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Những sinh viên lần đầu đi bầu cử
Tại khu vực bỏ phiếu số 4, đơn vị bầu cử số 1 phường Cầu Giấy, các sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền xếp hàng chờ đến lượt bầu cử. Không ít trong số này là những cử tri trẻ lần đầu tiên tham gia bầu cử.
Chia sẻ về lần đầu tham gia bầu cử, em Ma Thị Xinh (sinh năm 2005, dân tộc Mông, quê Lào Cai), sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết bản thân cảm thấy hồi hộp, háo hức và rất vinh dự khi lần đầu được tham gia bỏ phiếu. Để chuẩn bị cho việc bầu cử, Xinh đã chủ động tìm hiểu quy trình bỏ phiếu trên mạng xã hội và hỏi thêm thầy cô để nắm rõ các bước thực hiện.
Em Đinh Bùi Đức Duy, dân tộc Mường (bản Mường Giăng, xã Thung Nai, tỉnh Phú Thọ) cho biết: “Lần đầu được cầm tấm thẻ cử tri trên tay để thực hiện quyền và nghĩa vụ của một công dân, em rất bồi hồi và mong đợi. Em cảm thấy rất tự hào khi được góp phần lựa chọn những người có tài, có đức, đại diện cho nhân dân".
Cử tri ở Trường Sa nô nức đi bầu cử
Ủy ban Bầu cử đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa) đã chủ động chuẩn bị sớm, bảo đảm từng lá phiếu đến đúng thời gian để cử tri thực hiện quyền, nghĩa vụ theo luật. Ngoài cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo, gần 50 ngư dân đang đánh bắt trong khu vực cũng lên đảo tham gia bầu cử, bảo đảm mọi cử tri đều được bỏ phiếu.
Đồng bào người dân tộc Ca Dong, Cor ở xã miền núi Trà Tân, TP Đà Nẵng đi bỏ phiếu
Tại xã miền núi Trà Tân (TP Đà Nẵng), từ sáng sớm, nhiều cử tri trong trang phục truyền thống đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ở địa phương này, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 70% dân số, chủ yếu là người Ca Dong và Cor.
Toàn xã Trà Tân có 3.902 cử tri, với 9 điểm bỏ phiếu. Những ngày qua, địa phương đã phân công các thành viên tổ bầu cử biết tiếng đồng bào để tuyên truyền, vận động, giúp bà con hiểu rõ về ngày bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, cũng như thông tin về các ứng cử viên để lựa chọn.
Ông Nguyễn Hồng Lai - Bí thư xã Trà Tân - cho biết địa phương cũng chuẩn bị thùng phiếu phụ và phân công thành viên tổ bầu cử mang đến tận nhà những cử tri già yếu, đau ốm không thể đến điểm bỏ phiếu, bảo đảm mọi cử tri đều được thực hiện quyền bầu cử của mình.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh tham dự lễ khai mạc và bỏ phiếu tại Lạng Sơn
Sáng nay, ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương - tới tham dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 6 khối Đại Thắng, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn.
Cùng tham gia bỏ phiếu tại đây có ông Hoàng Quốc Khánh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.
Phường Lương Văn Tri là 1 trong những phường trung tâm tại tỉnh Lạng Sơn, có địa bàn rộng, số lượng cử tri đông. Trên 14.500 cử tri của phường tham gia bầu cử tại 20 khu vực bỏ phiếu. Các khu vực bỏ phiếu được bố trí tại nhà văn hóa khối phố có khuôn viên rộng, thông thoáng, thuận tiện về giao thông. Trong đó, khu vực bỏ phiếu số 6 khối phố Đại Thắng, phường Lương Văn Tri có trên 1.794 cử tri.
Cử tri Hoàng Thủy Tiên (18 tuổi, dân tộc Tày, trú phường Lương Văn Tri) phấn khởi và tự hào khi lần đầu tiên cầm lá phiếu đi bầu cử. Cử tri Thủy Tiên cho biết trước đó, cô đã tự tìm hiểu về bầu cử và háo hức tới khu bỏ phiếu số để thực hiện nghĩa vụ công dân.
Hơn 100 cử tri tại bệnh viện Bạch Mai thực hiện quyền công dân
Tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), hơn 100 cử tri thực hiện quyền công dân.
Trong đó, nhiều người bệnh được bác sĩ đẩy xe lăn vào tận nơi bỏ phiếu. Ngoài ra, bệnh viện còn tổ chức hòm phiếu lưu động đi từng khoa để phục vụ các bệnh nhân không di chuyển được.
Anh Hoàng Văn Tinh (49 tuổi, quê Tuyên Quang) điều trị tại bệnh viện Bạch Mai 2 tháng nay. Do không thể đi lại, anh được các y bác sĩ mang hòm phiếu lưu động đến tận giường bệnh để anh bỏ phiếu.
“Tôi được thông báo trước đó và đã nghiên cứu rất kỹ các ứng viên để có thể thực hiện quyền công dân một cách có trách nhiệm nhất” - anh Tình chia sẻ.
Cử tri Đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh phấn khởi tham gia bỏ phiếu
Không khí tại Đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh trong ngày bầu cử rất rộn ràng. Ngay từ đầu giờ sáng, đông đảo cử tri đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 6, khu 3 để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Các cử tri phấn khởi tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Việc điểm bỏ phiếu diễn ra nghiêm túc, trật tự. Mỗi cử tri khi thực hiện quyền bầu cử đều gửi gắm niềm tin vào những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Cử tri vùng biển TPHCM vào bờ từ sớm để tham gia bỏ phiếu
Ghi nhận tại khu vực bỏ phiếu số 11, đơn vị số 13 tại xã Long Hải (TPHCM), ngay từ sớm, đông đảo cử tri là người dân và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Tỉnh đã tới dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu. Tham dự lễ khai mạc có ông Hoàng Nguyên Dinh - Phó chủ tịch UBND TPHCM.
Trước giờ diễn ra bỏ phiếu, tổ bầu cử tiến hành kiểm tra, niêm phong thùng phiếu trước sự chứng kiến của cử tri. Các cử tri đọc kỹ thông tin tiểu sử các ứng cử viên và bày tỏ sự tin tưởng các ứng cử viên được họ lựa chọn sẽ trúng cử, có đủ tâm, trí và tài đức.
Ông Huỳnh Sơn Tuấn - Bí thư Đảng ủy xã Long Hải, Trưởng Ban chỉ đạo Ủy ban Bầu cử xã Long Hải - cho biết Long Hải là một trong những xã, phường ven biển của thành phố, có số lượng cử tri bỏ phiếu đông nhất với hơn 81.000 người. Các cử tri là ngư dân đã vào bờ từ 2 ngày trước để tham gia bỏ phiếu.
Xã Long Hải có 63 khu vực bỏ phiếu bầu cử. Những cử tri đi không thể đi bỏ phiếu sẽ được các tổ đưa thùng phiếu phụ đến từng nhà.
Người dân Ninh Bình phấn khởi tham gia ngày hội bầu cử
Ninh Bình là một trong những địa phương có đông đồng bào Công giáo sinh sống. Toàn tỉnh hiện có khoảng 733.493 giáo dân, chiếm khoảng 17% dân số. Hưởng ứng Ngày hội non sông, đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh phấn khởi đến các khu vực bỏ phiếu từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Tại xã Nghĩa Sơn (tỉnh Ninh Bình), đông đảo người dân phấn khởi tham gia ngày hội bầu cử.
Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Nghĩa Sơn Trần Thị Tươi cho biết xã có gần 20.000 cử tri, trong đó 87,5% là đồng bào Công giáo.
Tại đơn vị bầu cử số 2, khu vực bỏ phiếu số 3, thôn Đại Đê (xã Nghĩa Sơn) có trên 1.100 cử tri, trong đó 95% là người dân Công giáo. Không khí tại điểm bỏ phiếu diễn ra trang nghiêm, phấn khởi, thể hiện tinh thần trách nhiệm của cử tri trong ngày hội lớn của toàn dân.
Linh mục Lại Văn Quynh, Quản hạt Liễu Đề, Chánh xứ Đại Đê có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 3 thôn Đại Đê để thực hiện quyền bầu cử. Linh mục cho biết trước ngày bầu cử, ông đã động viên bà con giáo dân trong giáo xứ tham gia bỏ phiếu đầy đủ, lựa chọn những đại biểu xứng đáng, có đủ năng lực, trách nhiệm, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Người dân Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng nô nức đi bầu cử
Sáng nay, tại điểm bỏ phiếu số 5, Đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng), đông đảo cử tri nô nức đến làm thủ tục bầu cử.
Công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, đúng quy định; các khâu kiểm tra và niêm phong hòm phiếu, hướng dẫn cử tri thực hiện quy trình bỏ phiếu đều diễn ra công khai, minh bạch, bảo đảm dân chủ, an toàn và đúng pháp luật.
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh bỏ phiếu tại phường Phú An, TPHCM
Tại phường Phú An (TPHCM), Ủy ban Bầu cử phường Phú An cho biết toàn phường có 6 đơn vị bầu cử với 27 điểm bỏ phiếu phục vụ cử tri. Trong đó, 21 điểm đặt tại văn phòng các khu phố, 1 điểm tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, 1 điểm tại Trường THCS Phú An và 4 điểm đặt tại nhà dân.
Tại khu vực bỏ phiếu số 26 đặt tại Văn phòng khu phố Phú Thuận, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM đã tham dự và bỏ phiếu bầu.
Đây cũng là một trong những địa điểm được chọn ghi hình truyền hình trực tiếp tại TPHCM.
Theo đại diện Ủy ban Bầu cử phường Phú An, số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 trên địa bàn là 5 người, số người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM là 5 người, số người ứng cử đại biểu HĐND phường Phú An là 35 người.
Toàn phường hiện có 35.103 cử tri. 100% cử tri đã được lập danh sách và phân bổ vào các khu vực bỏ phiếu. Tổng cộng, 35.103 thẻ cử tri đã được in và phát đến cử tri, đạt 100% theo quy định.
Trao đổi với PV VietNamNet tại điểm bầu cử này, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử TPHCM - cho hay quy trình bầu cử tại TPHCM được triển khai thực hiện đúng quy định, thông tin về các ứng cử viên đã được các Ủy ban Bầu cử phường, xã niêm yết công khai để cử tri lựa chọn.
Theo ông Minh, dự kiến sau 19h hôm nay (15/3) sẽ có kết quả sơ bộ bầu cử. Tuy nhiên, việc công bố kết quả sẽ thực hiện theo quy định.
Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bỏ phiếu tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Tại điểm bầu cử số 27, phường Hoa Lư (Ninh Bình), Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng với Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Cử tri xã biên giới A Vương (TP Đà Nẵng) nô nức đến các điểm bỏ phiếu
Tại xã biên giới A Vương (TP Đà Nẵng), giáp nước bạn Lào, từ sáng sớm, các cử tri đã nô nức đến các điểm bỏ phiếu.
Ở điểm bầu cử số 16, thôn Bh’lóoc, không khí bầu cử diễn ra trang nghiêm, phấn khởi. Nhiều hộ gia đình treo cờ Tổ quốc, đường làng ngõ xóm được trang trí rực rỡ.
Ông Briu Quân - Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã A Vương - cho biết toàn xã có 16 điểm bầu cử với tổng số 3.550 cử tri, trong đó phần lớn là đồng bào Cơ Tu. Số cử tri nam là 1.770 người, cử tri nữ là 1.780 người. Công tác chuẩn bị được triển khai đầy đủ, bảo đảm an toàn, lễ khai mạc tại các điểm bầu cử diễn ra đúng thời gian quy định.
Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu tại Hoàn Kiếm
Chủ tịch nước Lương Cường và các tướng lĩnh, sĩ quan Quân đội thực hiện quyền cử tri tại Khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Hơn 1,6 triệu cử tri Khánh Hòa tham gia bầu cử
Thời tiết ở Khánh Hòa sáng nay mát dịu. Từ sáng sớm, đông đảo cử tri có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 31, phường Nam Nha Trang, để thực hiện quyền bầu cử. Ở đây, cảnh sát, nhân viên y tế túc trực đảm bảo an ninh, an toàn. Công tác bầu cử tại điểm bỏ phiếu số 31 được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc.
Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa, 65/65 xã, phường, đặc khu đã niêm yết toàn bộ danh sách hơn 1,6 triệu cử tri theo luật định.
Chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng nhân dân các cấp, tỉnh đã thành lập 4 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 19 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và 387 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, phê chuẩn 1.123 khu vực bỏ phiếu tương ứng 1.123 tổ bầu cử.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới điểm bầu cử
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa 16 và HĐND các cấp tại khu vực bỏ phiếu số 7 (Trường Tiểu học Đuốc Sống, phường Tân Định, TPHCM).
Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung bỏ phiếu tại phường Yên Hòa, TP Hà Nội.
Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung và các cử tri bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 30, phường Yên Hòa, TP Hà Nội.
Tại Khu vực bỏ phiếu số 7, phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội, Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang và Thứ trưởng Y Vinh Tơr thực hiện quyền cử tri của mình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Toàn phường có 68.769 cử tri được phân bố trên 68 tổ dân phố với 27 điểm bỏ phiếu.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bầu cử ở xã Hóc Môn, TPHCM
6h35 phút, hai Uỷ viên Bộ Chính trị là Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang đã đến khu vực bỏ phiếu số 14, xã Hóc Môn, TPHCM.
Dự kiến, khu vực sẽ có khoảng 2.000 cử tri tới tham dự bầu cử.
Sau khi bỏ phiếu bầu cử, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, ông đã từng giữ vai trò đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Ông cảm nhận, hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân đang thực sự đổi mới.
Các ứng cử viên ai cũng mong muốn được trở thành đại biểu để tham gia vào các kỳ họp nhiệm kỳ này. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể đạt đủ số phiếu bầu. Dẫu vậy, ngay cả khi không trở thành đại biểu, ông Quang cho rằng, được tham gia vào hoạt động tiếp xúc cử tri đã là bài học rất lớn cho các ứng cử viên trong quá trình công tác của mình.
Đối với cử tri, Bí thư TPHCM mong bà con đi bầu cử đầy đủ để tỷ lệ người dân của thành phố tham gia bầu cử đạt mức cao nhất. Ngoài ra, ông yêu cầu, các đơn vị phụ trách bầu cử cần nỗ lực, cố gắng để đảm bảo an toàn tuyệt đối và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tham gia bỏ phiếu.
Nhiều cử tri Vĩnh Long chờ làm thủ tục bỏ phiếu ngay khi trời vừa hửng sáng
Từ 5h30 sáng, 30 tổ bầu cử trên địa bàn phường Đông Thành (tỉnh Vĩnh Long) đồng loạt khai mạc, mở đầu ngày hội lớn của toàn dân trong không khí trang nghiêm, phấn khởi. Đây là địa bàn có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống.
Tại khu vực Nhà văn hóa Phù Ly 1-2 (khóm Phù Ly), ngay khi trời vừa hửng sáng, nhiều cử tri đã có mặt để chờ làm thủ tục bỏ phiếu. Các tuyến đường dẫn vào điểm bầu cử được trang trí cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ. Công tác chuẩn bị tại tổ bầu cử được thực hiện chu đáo, từ niêm yết danh sách cử tri, ứng cử viên đến bố trí khu vực bỏ phiếu thuận tiện, đúng quy định.
Bà Ngô Thị Hồng Gấm, Bí thư Đảng ủy phường Đông Thành, cho biết địa phương hiện có khoảng 7.500 người dân tộc Khmer sinh sống. Toàn phường có hơn 31.500 cử tri, trong đó cử tri là người dân tộc hơn 3.700 người. Đến nay, công tác tổ chức bầu cử trên địa bàn diễn ra nghiêm túc, bảo đảm an toàn, trật tự và đúng quy định.
Tổng Bí thư Tô Lâm bỏ phiếu bầu cử tại phường Ba Đình
Từ sáng sớm, trên khắp các tuyến phố Hà Nội đâu đâu cũng rợp bóng cờ hoa, khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026- 2031.
6h30, tại khu vực bỏ phiếu số 2 phường Ba Đình (TP Hà Nội) không khí của một ngày hội lớn diễn ra trang nghiêm. Tổng Bí thư Tô Lâm đến từ rất sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi trước sự kiện trọng đại của đất nước, Tổng Bí thư thân mật nói chuyện với các cử tri, cùng vào hội trường dự khai mạc, nghe ban tổ chức phổ biến quy chế phòng bỏ phiếu và tiến hành các thủ thủ tục theo quy định.
Tổng Bí thư là một trong những cử tri bỏ phiếu đầu tiên. Tiếp đó, đông đảo cử tri trên địa bàn phường đã lần lượt bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
Tại khu vực bỏ phiếu này còn có 5 Ủy viên Bộ Chính trị khác gồm: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc và Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, sẽ tiến hành bỏ phiếu.
Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới điểm bầu cử từ sớm
Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 2, Trường Mầm non Tuổi Thơ 7, phường Xuân Hòa, TPHCM. Ông là một trong những cử tri đến sớm nhất, từ khoảng 6h15.
Tổ bầu cử có mặt từ sớm
Khu vực bỏ phiếu số 30, phường Yên Hòa, tổ bầu cử có mặt từ 6h.