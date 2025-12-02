Hồ Trị An rộng hơn 323km2, nằm trên sông Đồng Nai, là một trong những công trình thủy điện lớn nhất khu vực phía Nam. Ngoài nhiệm vụ sản xuất điện cho lưới điện quốc gia, hồ còn đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết lũ, cung cấp nước sinh hoạt, phục vụ nông nghiệp và ngăn mặn cho vùng hạ lưu.
Ông Tân, một người dân địa phương, chia sẻ: “Năm nào nghe tin đóng đập, tụi tôi cũng rủ nhau ra đây. Hôm nay may mắn tôi bắt được con khoảng 15kg. Nhiều người muốn mua nhưng tôi để mang về làm quà cho gia đình”.
Không khí quanh chân đập càng nhộn nhịp khi từng nhóm người kéo “chiến lợi phẩm” lên bờ. Một số chọn cách chờ lâu hơn để săn cá lăng, cá tra dầu lớn bằng chài và lưới, trong khi những nhóm khác tranh thủ bắt cá mè, cá trắm nhỏ để bán ngay tại chỗ.
Trong số những người tham gia, anh Minh (ngụ xã Bình Minh) là tâm điểm chú ý khi kéo lên bờ con cá "khủng" gần 18kg. “Tôi bơi ra ngay khi đập vừa đóng. May mắn năm nay mới bắt được cá to,” anh Minh chia sẻ.
Theo người dân, khi thủy điện xả nước, cá từ sông Đồng Nai theo dòng lên thượng nguồn kiếm ăn. Khi đập đóng, nhiều loại cá bị “kẹt” ở các hốc đá, tạo cơ hội cho người dân đánh bắt.