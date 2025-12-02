Ngày 2/12, hồ thủy điện Trị An (xã Trị An, Đồng Nai) bắt đầu đóng đập sau hơn 1 tháng xả lũ, mở ra cơ hội hiếm có trong năm để người dân săn cá lớn

Từ sáng sớm, hàng trăm người từ các xã quanh hồ cùng các nhóm từ Trảng Dài, Tân Triều, Bình Minh, Trảng Bom, Tân An và cả TPHCM đã có mặt tại chân đập, mang theo lưới, chài, vợt, phao hơi, thậm chí cả xuồng nhỏ để tiếp cận những vùng nước sâu

Đúng 8h, khi các cửa xả tràn chính thức đóng lại, tiếng reo hò vang lên khắp vùng. Từng nhóm người bơi phao, chèo xuồng lao ra giữa dòng nước, tạo nên khung cảnh tấp nập như một lễ hội giữa lòng hồ

Ở chân đập, nhiều thương lái đã có mặt từ sớm với thùng xốp và cân điện tử để thu mua cá. Những con cá mè, cá lăng, cá tra dầu nặng trên 10kg, thậm chí có con gần 20kg khiến nhiều người trầm trồ

Ông Tân, một người dân địa phương, chia sẻ: “Năm nào nghe tin đóng đập, tụi tôi cũng rủ nhau ra đây. Hôm nay may mắn tôi bắt được con khoảng 15kg. Nhiều người muốn mua nhưng tôi để mang về làm quà cho gia đình”.

Không khí quanh chân đập càng nhộn nhịp khi từng nhóm người kéo “chiến lợi phẩm” lên bờ. Một số chọn cách chờ lâu hơn để săn cá lăng, cá tra dầu lớn bằng chài và lưới, trong khi những nhóm khác tranh thủ bắt cá mè, cá trắm nhỏ để bán ngay tại chỗ.

Trong số những người tham gia, anh Minh (ngụ xã Bình Minh) là tâm điểm chú ý khi kéo lên bờ con cá "khủng" gần 18kg. “Tôi bơi ra ngay khi đập vừa đóng. May mắn năm nay mới bắt được cá to,” anh Minh chia sẻ.

Theo người dân, khi thủy điện xả nước, cá từ sông Đồng Nai theo dòng lên thượng nguồn kiếm ăn. Khi đập đóng, nhiều loại cá bị “kẹt” ở các hốc đá, tạo cơ hội cho người dân đánh bắt.

Hồ Trị An rộng hơn 323km2, nằm trên sông Đồng Nai, là một trong những công trình thủy điện lớn nhất khu vực phía Nam. Ngoài nhiệm vụ sản xuất điện cho lưới điện quốc gia, hồ còn đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết lũ, cung cấp nước sinh hoạt, phục vụ nông nghiệp và ngăn mặn cho vùng hạ lưu.