Sáng 19/10, hồ thủy điện Trị An (xã Trị An, tỉnh Đồng Nai) bắt đầu đóng đập sau khoảng 3 tuần xả lũ. Tận dụng thời điểm hiếm có trong năm, người dân từ khắp nơi đổ về đây săn cá “khủng”.

Ghi nhận của VietNamNet, từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã có mặt tại các khu vực ven chân đập tràn. Họ trang bị đầy đủ các ngư cụ để bắt cá. Không chỉ người dân địa phương mà còn có nhiều người từ các xã, phường khác như: Trảng Dài, Tân Triều, Bình Minh, Trảng Bom, Tân An, thậm chí từ TPHCM cũng về đây tham gia “ngày hội bắt cá”.

Đúng 8h, khi các cửa xả tràn của thủy điện Trị An chính thức đóng lại, tiếng reo hò vang dậy khắp nơi. Sau khoảng 10 phút, từng nhóm người với phao hơi, xuồng nhỏ chèo ra giữa chân đập để bắt cá, tạo nên khung cảnh náo nhiệt như một ngày hội.

Anh Phạm Lê Duy (ngụ phường Trảng Dài) cho biết, đây là đợt đóng đập đầu tiên trong năm. Năm nào nghe tin này anh cũng tranh thủ xuống đây, mong săn được vài con cá lớn.

“Như mọi năm có khi bắt được vài ký cá lăng, cá mè, đem về nấu lẩu hay nướng là hết ý. Dù không phải lúc nào cũng trúng lớn, nhưng vui lắm coi như lộc trời”, anh Duy chia sẻ.

Một số người may mắn vớt được cá “khủng”, nâng chiến lợi phẩm khoe giữa tiếng cổ vũ, tiếng vỗ tay của mọi người. Phía bờ, một số thương lái đã chờ sẵn để thu mua, còn người dân phương xa thì trả giá và mua bán ngay tại chỗ.

Một người đàn ông hớn hở nâng con cá tra dầu nặng khoảng 20kg vừa “săn” lại của người bắt được dưới chân đập. “Năm nào nghe tin hồ Trị An đóng đập, nhóm tôi cũng rủ nhau ra đây săn cá. Năm nay may mắn săn được con cá lớn, nhiều người trả giá mua lại nhưng tôi không bán”, anh chia sẻ.

Dọc con đường dẫn xuống chân đập tràn của thủy điện Trị An, hàng trăm xe máy của người dân đi săn cá đậu ken đặc.

Được biết, khi thủy điện Trị An xả nước, cá từ sông Đồng Nai theo dòng chảy lên thượng nguồn kiếm ăn. Đến khi đập đóng lại, nhiều loại cá bị “kẹt” ở khu vực chân đập và các hốc đá, tạo điều kiện thuận lợi để người dân đánh bắt.

Hồ Trị An rộng hơn 323km2, nằm trên sông Đồng Nai, là một trong những công trình thủy điện lớn nhất khu vực phía Nam. Ngoài nhiệm vụ sản xuất điện cho lưới điện quốc gia, hồ còn đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết lũ, cung cấp nước sinh hoạt, phục vụ nông nghiệp và ngăn mặn cho vùng hạ lưu.