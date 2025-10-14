Sự kiện do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chủ trì, phối hợp cùng Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức.

Được tổ chức định kỳ 3 năm một lần, Liên hoan Chèo toàn quốc là dịp để nhìn lại hành trình sáng tạo của các đơn vị nghệ thuật chèo trên cả nước, từ dàn dựng, biểu diễn cho đến bảo tồn giá trị truyền thống. Đây cũng là sân chơi nghề nghiệp uy tín, nơi tôn vinh những tập thể và cá nhân có đóng góp cho sự phát triển của loại hình sân khấu dân tộc độc đáo này.

Gần 900 nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công đến từ 11 đoàn nghệ thuật chèo chuyên nghiệp trên khắp cả nước sẽ tham gia liên hoan. Ảnh: Tư liệu

Liên hoan năm nay có 21 vở diễn được chuẩn bị công phu, phản ánh sinh động đời sống xã hội, ca ngợi quê hương, đất nước và con người Việt Nam, đồng thời chuyển tải thông điệp về đạo đức, nhân văn và khát vọng hướng thiện. Mỗi đêm diễn sẽ mang đến cho khán giả yêu chèo những tác phẩm đặc sắc, được đầu tư nghiêm túc cả về nội dung tư tưởng lẫn nghệ thuật trình diễn.

Theo quy định, các vở diễn tham dự liên hoan phải thể hiện tư tưởng rõ ràng, không trái với chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đề cao giá trị cái đẹp, tính nhân văn, góp phần bồi đắp tâm hồn và bản sắc văn hóa Việt Nam. Tác phẩm được khuyến khích có tìm tòi sáng tạo trong diễn xuất, âm nhạc, mỹ thuật sân khấu, song vẫn giữ tinh thần truyền thống của chèo.

Giải thưởng gồm huy chương Vàng, huy chương Bạc cho vở diễn và cá nhân nghệ sĩ biểu diễn xuất sắc, cùng Giải Xuất sắc dành cho tác giả, đạo diễn, nhạc sĩ, họa sĩ, biên đạo có đóng góp nổi bật.