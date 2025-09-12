NSND Thu Huyền và NSƯT Quốc Phòng nhận quyết định bộ nhiệm.

NSND Thu Huyền sinh năm 1975 tại Hà Nội, không xuất thân trong gia đình nghệ thuật. Cơ duyên đến với sân khấu chèo bắt đầu từ một cuộc thi hát thiếu nhi, khi chị được nhạc công Văn Hiệp của Nhà hát Chèo Hà Nội phát hiện và động viên thi vào hệ trung cấp chèo.

Năm 16 tuổi, Thu Huyền gây tiếng vang với vai Thị Mầu trong Quan Âm Thị Kính tại cuộc thi Tài năng sân khấu trẻ Hà Nội, giành giải đặc biệt. Vai diễn này sau đó tiếp tục giúp chị đoạt giải Nhất Tài năng sân khấu trẻ toàn quốc năm 1998.

NSND Thu Huyền.

Ngoài Thị Mầu, chị thành công với nhiều vai diễn khác như Thị Phương (Trương Viên), cô Son (Cô Son), Hoạn Thư (Kiều), nàng Sita (Sita). Bên cạnh chèo, Thu Huyền còn ghi dấu ấn ở mảng dân ca quan họ với những bài hát quen thuộc như: Xe chỉ luồn kim, Vào chùa, Đi cấy, Lúng liếng.

Năm 32 tuổi, chị được đặc cách phong tặng NSƯT - trở thành một trong những nữ nghệ sĩ trẻ nhất nhận danh hiệu này. Năm 2017, chị giữ chức Phó Giám đốc nghệ thuật Nhà hát Chèo Hà Nội và từ tháng 8/2022 đảm nhiệm quyền Giám đốc khi NSND Quốc Anh nghỉ chế độ. Đầu năm 2024, chị được phong tặng danh hiệu NSND.

Trong đời sống riêng, NSND Thu Huyền kết hôn với NSND Tấn Minh năm 2004. Tấn Minh hiện là Giám đốc của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long.

NSƯT Quốc Phòng.

NSƯT Quốc Phòng sinh ra tại Thái Bình - vùng đất chèo giàu truyền thống. Anh khởi nghiệp tại Nhà hát Chèo Thái Bình trước khi lập nghiệp tại Hà Nội từ năm 2008. Ngay khi về Nhà hát Chèo Hà Nội, anh được giao vai chính và nhanh chóng khẳng định tài năng.

Năm 2009, với vai Quang Trung trong vở Ngọc Hân công chúa, Quốc Phòng đoạt huy chương Vàng (HCV) tại Hội diễn sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc và được Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam trao bằng khen Nghệ sĩ xuất sắc. Sau đó, anh liên tiếp giành nhiều HCV với các vai diễn: Thi Sách (Vương nữ Mê Linh, 2013), Quang (Cánh chim trắng trong đêm, 2014), Quốc Hào (Nàng Thứ phi họ Đặng, 2016), Vũ tướng quân (Kiều Loan, 2019), Trần Thông (Trung trinh liệt nữ, 2022).

Không chỉ thành công trên sân khấu, Quốc Phòng còn tích cực trong hoạt động đoàn thể, từ thiện và đào tạo thế hệ trẻ. Anh từng nhiều lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Người tốt việc tốt của Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội và năm 2022 được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng bằng khen Người tốt việc tốt tiêu biểu.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc, Quốc Phòng là Trưởng đoàn 1 của Nhà hát Chèo Hà Nội.

Chia sẻ với PV VietNamNet, NSƯT Quốc Phòng cho biết rất xúc động. Anh cảm ơn ngôi nhà thứ hai - Nhà hát Chèo Hà Nội và gia đình, khán giả đã tiếp sức cho những đam mê nghệ thuật truyền thống của mình.